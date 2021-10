Blutspendezentrum Olten: Marlise Oegerli spendet zum 94 Mal Blut

Mit einem kleinen Einsatz Leben retten. In unserer Serie «Eine für alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. In dieser Ausgabe: regelmässige Blutspenderin Marlise Oegerli aus Kappel.

Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr