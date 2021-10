Aus dem Alltag von Friedhofsmitarbeiter Beda Wernli

Serie «einer für alle» Er ist ständig mit dem Sterben konfrontiert: Friedhofsmitarbeiter Beda Wernli im Porträt In unsere Serie «Einer für alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. In dieser Ausgabe: Einer der Mitarbeiter auf dem Friedhof Meisenhard in Olten, Beda Wernli. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 05.10.2021, 12.00 Uhr

Friedhofsmitarbeiter Beda Wernli vor der Abdankungshalle beim Friedhof Meisenhard. Bruno Kissling

Es ist Nachmittag auf dem Friedhof Meisenhard in Olten. Auf dem Vorplatz der Abdankungshalle herrscht Ruhe. Nur ein etwas älterer Herr begibt sich mit einer Spritzkanne zum Brunnen, um das Grab einer oder eines Angehörigen zu pflegen. Ab und an fahren Autos auf den bewaldeten Hügel, auf dem die letzte Ruhestätte eingebettet ist. Gerade aus der Abdankungshalle kommend, begrüsst Beda Wernli mit einem breiten Grinsen. Er ist einer der Friedhofsmitarbeitenden.

Vom Werkhof zum Friedhof

Während er von seiner Tätigkeit erzählt, macht er gerne Sprüche. «Hier oben brauchst du Humor», kommentiert der 39-Jährige. Als Laie gut vorstellbar, wenn man täglich mit dem Thema Tod in Berührung kommt. Und das wortwörtlich: Wie Wernli auf seinem Rundgang durchs Krematorium zeigt, gehört das Mahlen der Asche nach dem Kremieren zu seinen täglichen Aufgaben. Da fasst er die Überreste auch mal mit den Händen an – aber natürlich nur mit Handschuhen.

In der Kindheit wäre Wernli nicht im Traum eingefallen, dass er eines Tages auf einem Friedhof arbeiten würde. In seinem aufgeräumten Büro erzählt Wernli, er habe die Lehre zum Bodenleger absolviert und habe dann beim Werkhof angefangen. Ob sein Bürotisch immer so geordnet sei oder nur beim Medienbesuch? Darauf lacht Wernli und sagt:

«Der ist tatsächlich immer so aufgeräumt.»

Denn er müsse immer für Besuch von Kundschaft gewappnet sein. «Es kann sein, dass es plötzlich klopft und jemand durchs Fenster sieht, um zu prüfen, ob jemand da ist», erklärt Wernli. Sein Bruder René Wernli, der Leiter des Werkhofs in Olten, hatte ihn damals über die offene Stelle beim Werkhof informiert. Einige Jahre später übernahm er den freien Posten beim Friedhof und dem Krematorium. Für den Wechsel vom Werkhofs- zum Friedhofsmitarbeiter habe er keine zusätzliche Weiterbildung absolvieren müssen. «Es gab einen Schnuppertag, an dem ich die Anforderungen des Berufs gesehen habe», so Wernli.

«Mittlerweile bin ich es gewohnt»

Die Tätigkeit als Friedhofswart und Mitarbeiter im Krematorium habe ihn sofort gepackt. Das Bild seiner ersten Kremation, welche an diesem Schnuppertag stattfand, habe Wernli noch immer vor Augen. Die Friedhofsmitarbeiter müssen die ersten 20 Minuten des Brennprozesses einer Kremation genaustens durch ein Guckloch beobachten. «Das erste Mal den Umriss eines Skelettes zu sehen, ist schon speziell.» Weiter beschäftigt habe ihn das Bild aber nicht. «Mittlerweile bin ich es gewohnt», sagt Wernli.

Beda Wernli mit einer Urne. Die Urnen bezieht der Friedhof Meisenhard von ausserhalb. Bruno Kissling

Er und der führende Friedhofwart Peter Kempf teilen sich die Arbeit auf dem Friedhof Meisenhard und wechseln sich mit den Aufgaben monatlich ab. Einen Monat im Krematorium, der nächste dann wieder draussen auf dem Friedhof. So sei eine abwechslungsreiche Tätigkeit garantiert. Die Menschen, denen Wernli von seiner Tätigkeit erzählt, reagieren unterschiedlich. Viele seien «gwundrig» und wollen mehr dazu wissen. Wieder andere sind abgeschreckt. Eine Haltung dazwischen gebe es nicht. Seitens Familie und Freunde erlebt Wernli aber vor allem Zuspruch für seinen Beruf. Besonders ein guter Freund von ihm interessiere sich enorm für seine Tätigkeit und wolle schon seit einiger Zeit einen Blick in das Krematorium werfen. «Dazu kam es aber noch nicht», wie Wernli sagt.

Generell fühlt er sich in seinem Beruf wertgeschätzt, sei es seitens der Kundschaft oder der Bestatter, mit denen der Friedhof eine enge Zusammenarbeit pflegt. Auf allen Ebenen sei ein grosser Respekt vor- handen. Gerade die Kundschaft schätze seine Arbeit sehr. Speziell ist für die Friedhofsmitarbeiter auch die Pandemie. Anfangs sei klar mehr zu tun ge- wesen, das pendelte sich aber inzwischen wieder ein. Auf den Arbeitsalltag habe sich Corona ansonsten nicht gross ausgewirkt. Die Schutzvorschriften müssten beachtet werden; wo möglich würden auch Handschuhen getragen und immer wieder Flächen im Arbeits- und Kundenbereich desinfiziert.

Mitgefühl zeigen und gleichzeitig Distanz gewinnen

Es ist nicht die Kremation von Verstorbenen, was Wernli bei seiner Arbeit zusetzt. Die Abdankungen und der damit verbundene emotionale Abschied seitens der Angehörigen seien das wirklich schwierige. Denn den positiven wie auch den negativen Emotionen sind die Friedhofsmitarbeiter schutzlos ausgeliefert. In den wenigsten Fällen käme es dadurch zu Komplikationen. Es komme aber immer darauf an, wie aufgewühlt die einzelnen Personen seien. Wernli nennt das Beispiel einer buddhistischen Bestattung.

«Während der Bestattung parkierte ein kleiner Kehrichtwagen vom Werkhof auf dem Vorplatz der Abdankungshalle, da diese jeden Tag um die gleiche Zeit bei uns oben eine morgendliche Pause einlegen», erklärt Wernli. Das wusste eine der Angehörigen der verstorbenen Person nicht und reklamierte deshalb lautstark.

«Solche Dinge dürfen wir nicht persönlich nehmen»,

sagt er. In einer solchen Situation helfe es, den aufgewühlten Personen den Sachverhalt in Ruhe zu erklären. «Die Angehörigen befinden sich in einer Trauerphase», begründet Wernli die Gefühlsachterbahnen, die er im Laufe seiner Zeit auf dem Friedhof miterlebt. Dabei Verständnis zu zeigen, sei das allerwichtigste in diesem Beruf. «Du musst deinen inneren Hebel umschalten», erklärt er.

Das ist auch bei Abdankungen so, die er mitbegleitet. Nicht jeder Mensch habe die gleichen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. «Bei manchen ist es der erste Verlust, bei anderen der zweite oder dritte. Die Leute verhalten sich auch dementsprechend», so Wernli. Dafür hätte man aber mit der Zeit ein Gefühl. Er spüre, wann er einer Person kondolieren könne oder sollte und wann er es lieber sein lasse. Wernli sagt: «Es ist ein Knochenjob, vor allem psychisch und im zwischenmenschlichen Bereich.» Gleichzeitig schätzt er, dass er bei den Abdankungen dabei sein kann. Denn so lerne er die verschiedensten Kulturen kennen und sehe buddhistische oder süditalienische Abdankungstraditionen.

«Das gibt einem viel»,

sagt Wernli.