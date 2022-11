Seniorenfreundlichkeit «Ich verstehe nicht, wieso der Weg übers Mittelinseli nicht flach ist»: Über 60-Jährige werden zu Verkehrshindernissen in Olten befragt Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz wollen von über 60-Jährigen wissen, wo es welche Mobilitätshindernisse im öffentlichen Raum in Olten gibt. Beim Rundgang in der Innenstadt zeigt sich, wo die Stadtverwaltung handeln muss. Fabian Muster Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Hindernis für Elisabeth Gasser: der Randstein bei der Mittelinsel auf der Ziegelackerstrasse gleich neben der Seniorenresidenz Senevita Bornblick. Bruno Kissling

Wie altersfreundlich ist Olten? Unter dieser Fragestellung hat der Verband Pro Senectute im vergangenen Jahr bereits eine Umfrage unter den Menschen der Stadt ab 60 Jahren gestartet. Nun hat die Oltner Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag der Stadt nachgelegt: Unter der Führung von Professor Matthias Drilling haben rund 20 Studierende am Montag erneut Seniorinnen und Senioren auf der linken Aareseite befragt, um die erste Umfrage zu vertiefen. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Nachtragskredit Anfang August in Höhe von 5400 Franken bewilligt.

Beim Rundgang vom Seniorenheim Senevita Residenz Bornblick aus Richtung Innenstadt zeigte sich, dass die bereits in der ersten Umfrage von Pro Senectute bemängelten Sachverhalte immer noch aktuell sind. So kritisiert Elisabeth Gasser die zu hohen Randsteine beim Überqueren des Fussgängerstreifens bei der Ziegelackerstrasse. Die 93-Jährige sagt:

«Damit habe ich furchtbar Mühe und stehe mit dem Rollator immer wieder an.»

Sie fährt deswegen bei der dortigen Mittelinsel vorbei, damit es für sie einfacher geht – was sicher nicht im Sinne der Erfinderschaft ist. «Ich verstehe nicht, wieso der Weg übers Mittelinseli nicht flach ist.»

Dass dies ein Zielkonflikt zwischen zwei unterschiedlichen Interessen ist, wusste sie nicht: Die leicht erhöhten Kanten bei den Trottoirs sind wichtig für die Sehbehinderten und Blinden.

«Für Personen mit einer Sehbehinderung ist ein Absatz von drei Zentimetern zwischen Fahrbahn und Trottoir oder Verkehrsinsel ein ganz wichtiger Aspekt. Denn nur so können sie den Unterschied zwischen dem gefährlichen und dem sicheren Bereich mit dem weissen Stock erkennen», sagte eine Vertreterin des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands gegenüber dieser Zeitung, um die neue Norm zu erklären. Sei ein Randabschluss tiefer als diese drei Zentimeter, sei die Trottoirkante mit dem weissen Stock nicht mehr ertastbar.

Autofahrende sind «nett», E-Trottis aber gefährlich

Die beiden Studentinnen Alexandra Brändlin und Claudia Fröhlicher, welche die ein halbes Dutzend Seniorinnen und Senioren begleiten, machen sich Notizen, fotografieren die entsprechenden Stellen und werden in ihrer Analyse dann Empfehlungen abgeben.

Neben der guten Passierbarkeit der Randsteine von Trottoirs für mobil eingeschränkte Personen oder solche mit Rollatoren oder Rollstühlen empfiehlt die Umfrage der Pro Senectute auch, Gehwege, Velowege und motorisierte Strassen wo immer möglich sauber zu trennen.

So beschwert sich etwa das Rentnerpaar Mathilde und Franz Weber über die «Trottinetts mit Motor», die ein Ärgernis seien, weil sie oft auf dem Gehsteig in Schlangenlinien fahrten, was zu gefährlichen Situationen führen könnte. Die Autofahrerinnen und -fahrer hingegen werden gelobt: «Sie sind sehr nett und halten eigentlich immer», sagt der 85-Jährige.

Bisheriges Altersleitbild aus dem Jahr 2007 soll aktualisiert werden

Mit den nun durchgeführten Begehungen will der Stadtrat wissen, wo genau es Probleme und Hindernisse im öffentlichen Raum gibt. Die Rückmeldungen auf die Pro Senectute-Umfrage waren vor allem für diesen Bereich gross, sagt Sozialdirektor Raphael Schär-Sommer auf Anfrage. Um die Attraktivität der Stadt für die über 60-Jährigen zu steigern, will die Stadt denn auch Geld in die Finger nehmen.

Schär-Sommer erwartet allerdings keine grossen Summen. So sollen demnächst weitere Sitzbänke aufgestellt werden, um den älteren Leuten mehr Ruhemöglichkeiten zu bieten. Zudem soll das bisherige Altersleitbild, das aus dem Jahr 2007 stammt, bis 2024 überarbeitet werden. Darin werden Empfehlungen der im nächsten Frühling vorliegenden Studie sowie weitere Inputs des kantonalen Altersleitbilds einfliessen, das im nächsten Jahr ebenfalls revidiert wird.

Der öffentliche Verkehr wie Busse muss auch dazulernen

Auch der öffentliche Verkehr wird beim Rundgang angesprochen. Elisabeth Gasser etwa verzichtet aufs Busfahren, seit sie auf den Rollator angewiesen ist. Sie möchte niemandem zur Last fallen, weil ihr beim Ein- und Ausstieg geholfen werden müsste.

Auch Franz Weber hat eine Geschichte zum öffentlichen Verkehr zu erzählen, die allerdings nicht in Olten passiert war. Weil der Bus bereits losfuhr, obwohl er noch keinen sicheren Stand hatte, zog er sich vor sechs Jahren eine solch schwere Verletzung zu, dass er mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden musste.

Eine Empfehlung der bisherigen Umfrage lautet denn auch wenig überraschend: Die Busse sollten mit der Abfahrt warten, bis vor allem weniger mobile Personen einen Sitzplatz gefunden hätten.

