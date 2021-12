FHNW Olten: Das "Seminar Abroad" soll 2022 möglich sein

«Seminar Abroad» Die Fachhochschule geht fremd: Studierende wollen Tradition der zweiwöchigen Reisen trotz Corona weiterführen Trotz Corona wollen die vier Verantwortlichen der internationalen Projekte ihren Mitstudierenden einen zweiwöchigen Aufenthalt ermöglichen. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Von links: Chantal Kreyenbühl, Selina Stücker, Sven Wagner und Apila Arichchandran. Bruno Kissling

«Gemeinsam in der Businesswelt Fuss fassen», so lautet die Devise von den Studierenden an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten: Dies sind Chantal Kreyenbühl, Apila Arichchandran, Selina Stücker und Sven Wagner. Sie sind die Gesichter der diesjährigen internationalen Studierendenprojekte und haben im Juli das Zepter von Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern übernommen.

Diese Projekte an der Fachhochschule – von den Studierenden auch «Seminar Abroad» genannt – bestehen aus den Teilprojekten «ConnectUS», ExploreASEAN», «Insight China» und «Focus India». Vier unterschiedliche Themen, bezogen auf verschiedene Länder und Regionen dieser Welt.

Das «Seminar Abroad» Hauptidee der Projekte ist es, den Mitstudierenden jedes Jahr im April eine zweiwöchige Studienreise – auch «Seminar Abroad» genannt – zu ermöglichen. In dieser Zeit lernen die Mitstudierenden die wirtschaftlichen Aspekte, die Handelsbeziehungen, im Speziellen mit der Schweiz, und die Kulturen der einzelnen Länder und Regionen kennen. Im Vordergrund steht das Networking, welches für die berufliche Zukunft der Studierenden relevant ist. Bei allen Projekten wird jedes Jahr ein neues Oberthema gesetzt. (ckp)

Die Durchführung der Projekte dauert jeweils ein Jahr, von Sommer bis Sommer. Während dieser Zeit würden Sponsoren akquiriert und Mitstudierende, die «Delegation», rekrutiert. Ziel ist jeweils im Februar das «Seminar in Switzerland» durchzuführen. In diesem Seminar bereitet sich die Delegation auf die Auslandreisen vor. Es handelt sich um ein einwöchiges Seminar, welches vom 14. bis zum 18. Februar 2022 dauert.

Die einzelnen Projekte würden von dozierenden Lehrpersonen begleitet, die mit ihrer langjährigen Erfahrung die Teilprojekte unterstützten. Ursprüngliche Reiseziele wie die USA oder China fallen für die Reise nächstes Jahr ins Wasser. Nun versuchen die vier Wirtschaftsstudierenden, das in den Wellen von Corona schwankende Schiff auf Kurs zu halten.

Die gesamte Organisation des Projekts sei in der Pandemie nicht leicht. Der Projektkoordinator von «Focus India», Sven Wagner, meint dazu:

«Wir müssen bei der Planung diverse Risikoszenarien abbilden und stetig anpassen».

Nachfolgend stellen die vier Studierenden ihre Projektidee fürs 2022 vor.

ConnectUS

Chantal Kreyenbühl (23) ist verantwortlich für die Projektkoordination bei «ConnectUS». Der Fokus des Projekts liegt kulturell auf den USA; das Oberthema der Reise 2022 sei Zweck und Nachhaltigkeit von Unternehmen. «Auf der Studienreise werden innovative Firmen genauer angeschaut und miteinander verglichen», so Kreyenbühl. Dabei wolle die Delegation unter anderem der Frage nachgehen, wie Ressourcen nachhaltiger eingesetzt werden können, erklärt Kreyenbühl.

In die USA zu reisen ist wegen der aktuellen pandemischen Situation herausfordernd. «ConnectUS» hat sich hierzu eine Alternative überlegt, wie Kreyenbühl erklärt:

«Die skandinavischen Länder sind Vorreiter in der Ökologie und der Nachhaltigkeit, weshalb diese zu unserem diesjährigen Thema passen würden.»

Aufgrund der aktuellen Situation würden verschiedene Reiseoptionen sorgfältig geprüft.

Insight China

«China war für mich so fremd und so weit weg», erzählt Apila Arichchandran (28) von ihrer Motivation, die Projektkoordination für ein Jahr zu übernehmen. Der Hauptfokus liegt bei «Insight China» dieses Jahr beim Thema Digitalisierung und Technologie. «Unser Ziel ist es, den technologischen Fortschritt und dessen Nutzen für das Alltagsleben des Einzelnen mit dem von der Schweiz und China zu vergleichen und Vor- und Nachteile zu analysieren», erklärt Apila Arichchandran, was die Studierenden auf der Reise 2022 erwarten wird.

Doch ein Besuch in China ist nach aktuellem Stand kaum mehr möglich. Dazu sagt die Wirtschaftsstudentin:

«Wir halten nach alternativen Destinationen im ostasiatischen Raum Ausschau. Da müssen wir uns aber noch konkretisieren.»

Es seien Länder gefragt, die ebenfalls technologisch sehr fortgeschritten sind.

Arichchandran sei bewusst, dass die technologischen Entwicklungen in der Volksrepublik China kontrovers diskutiert werden, gerade wenn es um das Thema Überwachung geht. Dazu sagt sie:

«Auch wenn die Politik eines Landes umstritten ist, sollten wir versuchen, unseren Handelspartner besser zu verstehen.»

ExploreASEAN

«Wir sind die erste Edition des Projekts ExploreASEAN, die auch die ASEAN+-Länder einbezieht», wie Selina Stücker (24) erklärt. ASEAN+ ist der Verband südostasiatischer Nationen, zusammen mit sechs Staaten, die ebenfalls in der Pazifikregion liegen. Das Projekt zieht sich somit über mehrere Länder. So sollte der Delegation 2022 die Chance geboten werden, die Vielfalt der Länder persönlich zu erleben. «Unser Plan sieht bisher nicht schlecht aus: Auf der Liste stehen Thailand, Singapur und Südkorea», so Stücker. Die Möglichkeit, auf Alternativen zurückzugreifen, behalten sich die Organisierenden aber offen.

Über die schwierigen Arbeitsbedingungen in vielen südostasiatischen Ländern sei sich Stücker im Klaren. Der Plan sei, dies der Delegation gerade in Thailand aufzuzeigen und ihnen zu vermitteln, dass mit geringen Änderungen ein Unterschied erzielt werden könne. Stücker betont:

«Wir wollen diese Probleme nicht verstecken.»

Focus India

Sven Wagner (24), Projektkoordinator von Focus India, war im Sommer guter Dinge, dass eine Reise nach Indien bis im April möglich sein wird. Die steigenden Corona-Fallzahlen machen eine Organisation aber nicht einfach. «Wir überwachen die Situation und reagieren anhand der Daten», so Wagner.

Zudem seien die Alternativen gut untersucht. Auf die Frage hin, wie das denn mit dem Namen «Focus India» aufgehe, wenn Indien als Ziel ausscheide, antwortet Wagner:

«Der Ort ist nicht festgelegt. Wichtig ist, dass die Verknüpfung zwischen Indien und dem Reiseziel auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene vorhanden sind sowie klar definiert und aufgezeigt werden können.»

Das Projektteam von Focus India habe viele Kontakte mit in den alternativen Reiseländern lebenden Inderinnen und Indern sowie Unternehmen knüpfen können. Ein klares Reiseziel sei aber noch nicht vorhanden.

