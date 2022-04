Schwierige Zeiten Maria Anikina aus Olten redet am Telefon mit ihrer Mutter in Russland nur über Belangloses – aus Sicherheitsgründen Seit 2019 wohnt das Musikerehepaar Maria Anikina aus Russland und Vadym Besarab aus der Ukraine in Olten. In dieser schwierigen Zeit versuchen beide, mit ihrer Musik Menschen miteinander zu verbinden. Kontakte nach Russland pflegen sie mit grosser Vorsicht. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 24.04.2022, 05.00 Uhr

Für Maria Anikina und Vadym Besarab nimmt der Krieg in der Heimat keinen Einfluss auf ihre Beziehung. Bruno Kissling

Sie kommt aus Russland, er aus der Ukraine – und gemeinsam musizieren sie für Frieden. Maria Anikina, professionelle Pianistin sowie Klavierlehrerin und Organistin an der reformierten Kirche in Dulliken, zog 2013 von Moskau in die Schweiz. Für ihre ausserordentliche musikalische Begabung erhielt die 35-Jährige ein Stipendium, um an der Hochschule Luzern Klavier zu studieren.

Ihr Mann Vadym Besarab wuchs im ukrainischen Donbass-Gebiet auf und bezeichnet sich selbst als Hobby-Musiker, der gerne Gitarre spielt und singt, am liebsten Songs aus dem Rock-Pop-Genre. Das Paar lebt seit 2019 in Olten und zog ursprünglich wegen der zentralen Lage in die Dreitannen-Stadt.

Ein Schatten über ihrem Alltag

Mittlerweile gut eingelebt möchten beide die Kleinstadt nicht mehr missen. Seit Februar liegt jedoch ein gewaltiger Schatten über ihrem Alltag. «Im Oktober waren wir noch gemeinsam zu Besuch bei meiner Familie in Moskau», berichtet Anikina. Damals habe noch niemand damit gerechnet, dass im Februar Krieg ausbrechen würde. «Niemand hat es kommen sehen», so Besarab. Es sei ihm vorgekommen wie ein Platzregen im Sommer.

Die Verwandten des Paares waren allesamt schockiert. Am 24. Februar – am ersten Tag des Krieges – glaubten sie gar noch an Fake News. Dass dem nicht so war, mussten sie jedoch in den Tagen darauf zur Kenntnis nehmen; fassungslos.

«Die ersten drei Wochen waren sehr schwierig. Wir sind fast in den News ertrunken»,

erinnert sich die Pianistin. Am Morgen seien sie mit den ersten Nachrichten aufgestanden, abends mit den letzten zu Bett gegangen. Jeden Tag hätten sie auf das Ende des Krieges gewartet, leider vergeblich. Inzwischen nehme sie sich regelmässig eine Auszeit und gehe ohne Handy spazieren.

Die Beziehung bleibt unangetastet

«Niemand aus unserer Welt will diesen Krieg», betont der 39-Jährige, welcher als Chauffeur tätig ist. Auch für sie als Paar ändere sich selbstverständlich nichts. Nur weil Putin einen Krieg anzettele, würde das ja nichts am Menschen, den man geheiratet habe, ändern. Das Gleiche gelte auch für Familie, Freundinnen und Freunde.

Bei Anikina weckt die momentane Situation in Russland schlimme Erinnerungen an Zeiten der Sowjetunion: «In Russland darf momentan niemand etwas über den Krieg sagen. Ich habe grosse Angst, dass die staatliche Überwachung von damals wieder beginnt.» Wie im Film «Das Leben der Anderen» müsse man sich dies vorstellen. Man wurde bespitzelt und abgehört. Und wer sich nicht an die Regeln hielt, wurde bestraft.

Vorsicht – auch am Telefon

Mit ihrer Mutter redet die Musik-Pädagogin am Telefon aktuell nur über Belangloses wie das Wetter, um ja nichts Falsches zu sagen – und das, obwohl es so viel zu sagen gäbe. Dies müsse sie alles runterschlucken.

«Ich befürchte, dass eine Reise nach Russland für mich bereits gefährlich wäre, da ich auf Social Media mehrfach von ‹Krieg› gesprochen habe.»

Auch ein Engagement, welches sie bei einem ukrainischen Orchester gehabt hat, kann die Musikerin wegen des Kriegstreibens nicht mehr wahrnehmen.

Sind persönliche Freiheiten wieder in Gefahr?

Gerade in der Ukraine habe man in den letzten dreissig Jahren zunehmend Freiheit verspürt, so Besarab. Die Menschen hätten sich immer mehr getraut, offen zu sprechen, einander ihre Gedanken zu offenbaren.

Dies sei nun möglicherweise wieder zunichtegemacht. Menschen verbinden mit Musik Für beide ist unbegreiflich, wie im 21. Jahrhundert ein Krieg dieses Ausmasses ausbrechen konnte. «Wir sollten eigentlich, nachdem wir den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, in der Lage sein, miteinander zu reden», bemerkt die Pianistin bedrückt.

Menschen via Musik verbinden

Dies scheint, wie gerade miterlebt werden kann, aber noch immer nicht der Fall zu sein. Ein Rückfall in die Barbarei spielt sich gerade ab. Viel helfen könnten sie leider nicht, dennoch gäben beide ihr Bestes. «Wir versuchen so gut wie möglich, Menschen mit Musik zu verbinden.» Dies sei bereits Ziel des Konzerts gewesen, welches Anfang April in der Marienkirche stattgefunden habe und an welchem sie beteiligt gewesen waren.

Singen für den Frieden: Benefizkonzert Anfang April in der St.-Marienkirche in Olten mit Maria Anikina und Vadym Besarab. Zvg/Remo Fröhlicher

In Zukunft soll es noch mehr Konzerte geben. «In Dulliken gibt es jeden Mittwoch im Zentrum für Flüchtende einen Treffpunkt. Dort spielen wir Lieder aus unserer Heimat, um den Menschen in dieser schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereiten», erklärt beide. Ebenfalls musiziert das Ehepaar im Oltner Cultibo mit und für Menschen, die ihr Daheim verlassen mussten.

Noch immer fassungslos schaut das Paar gen Osten und hofft, dass dieser Graus ein baldiges Ende findet. Denn für beide steht fest: Die Menschheit muss sich in eine andere, in eine friedliche Richtung bewegen.

