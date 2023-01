Kanti Olten: Wie finde ich mein passendes Schwerpunktfach

Schwerpunktfach Physik, Latein oder doch lieber Musik? Für viele Oltner Kantischüler steht eine schwierige Wahl an Bald müssen sich Oltner Kantischüler entscheiden: Welches Schwerpunktfach sollen sie wählen? Eine kleine Umfrage bei älteren Schülerinnen und Schülern zu deren Wahl und wie es ihnen jetzt damit geht. Urs Huber Jetzt kommentieren 05.01.2023, 14.00 Uhr

Kantonsschule Olten: Mit der Wahl von Schwerpunktfächern lässt sich ein individuelles Bildungsprogramm zusammenstellen. Bild: Patrick Lüthy

An der Kantonsschule Olten haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit der Wahl von Schwerpunktfächern sich ein Bildungsprogramm zusammenzustellen, das ihren Interessen entspricht. Hier blicken zehn von ihnen zurück, wie sie ihren Entscheid gefunden haben. Und wie sie ihn nachträglich bewerten.

Der entsprechende Orientierungsabend zum Thema Schwerpunktfach findet am Dienstag, 10. Januar 2023, 18 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Olten statt. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

Livia Portmann: Wirtschaft und Recht

Livia Portmann. Bild: zvg

«Bei der Entscheidung für mein künftiges Schwerpunktfach war es mir wichtig, dass dieses vielseitig und alltagsnah ist. Rückblickend war Wirtschaft und Recht mit den vielen spannenden Themenbereichen, die es tangiert, die perfekte Wahl. Neben dem Schweizer Strafrecht oder Marketing werden auch historische Ereignisse wie die Finanzkrise behandelt. So ermöglicht das Fach, sich nützliches Wissen anzueignen und abwechslungsreichen Unterricht zu besuchen.»

Jan Iberg: Englisch

Jan Iberg. Bild: zvg

«Englisch ist eine vielseitige Sprache, die einem Einblick in verschiedene Kulturen und Bereiche des Lebens bietet. Mit ihr lernt man nicht nur eine Sprache, sondern kann sich auch auf internationaler Ebene vernetzen. Zudem wird Englisch als Lingua Franca auch später in vielen Studiengängen und Karrierefeldern benutzt. Es ist eine machbare Sprache, die schnell erlernt werden kann und eine vielversprechende Wahl für alle ist, die die Welt entdecken möchten.»

Nadja Rothenbühler: Physik und Anwendung der Mathematik

Nadja Rothenbühler. Bild: zvg

«Entschieden habe ich mich für das Schwerpunktfach, weil Mathematik mein Lieblingsfach war. Da ich noch nie Physikunterricht hatte, konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Der praxisorientierte Unterricht hat mein Interesse jedoch geweckt. Anhand von Experimenten wird die Theorie erklärt. Es wird sichtbar, wofür sie nützlich ist. Dasselbe ist Anwendungen der Mathematik, wo man etwa Populationswachstum zu berechnen lernt. Die mathematischen Grundlagen und die logische Herangehensweise sind nützlich für alle mit naturwissenschaftlichem Interesse.»

Lara von Arx: Biologie und Chemie

Lara von Arx. Bild: zvg

«Der Schwerpunkt Biologie und Chemie ist sehr vielfältig. Man vertieft den in den Grundlagenfächern erlernten Stoff. Zudem wird das Erlernte in den Praktika im Labor gefestigt. Nicht nur die Gestaltung der Unterrichtsstunden zwischen theoretisch und praktisch ist so abwechslungsreich, sondern auch die behandelten Themen. Manchmal befindet man sich auf der kleinsten Teilchenebene, dann wieder auf vorstellbarer alltäglicher Ebene, beispielsweise in der Verhaltensbiologie.»

Julia Glutz: Musik

Julia Glutz. Bild: zvg

«Die Kunst der Musik ist omnipräsent. Sie begleitet und bereichert meinen Alltag. Musik ist einzigartig, interessant, berührt Menschen und weckt Emotionen. Gemeinsames Musizieren verbindet, macht Spass und stärkt Freundschaften. Sich von der Entwicklung auf dem eigenen Instrument oder der eigenen Stimme, von den vielfältigen Hörerlebnissen, den einzigartigen Improvisationen, der spannenden Musiktheorie und von den tollen Menschen der Musik-Klasse mitreissen zu lassen, ist keine Kunst.»

Jannik Ullmann: Bildnerisches Gestalten

Jannik Ullmann. Bild: zvg

«Die Wahl meines Schwerpunktfachs fiel mir nicht leicht. Ich entschied mich aber für das Bildnerische Gestalten, da es mir erlaubt, meine kreative Ader auszuleben und meine künstlerischen Fähigkeiten zu erweitern. Das Profil stellt mit seinem sehr praxisorientierten Unterricht einen perfekten Ausgleich zum eher theoretischen Schulalltag dar und vermittelt im Kunstunterricht spannende Hintergründe zu verschiedenen Kunstepochen und Gemälden. Mein persönliches Highlight ist dabei das Atelier, welches im Abschlussjahr für kreative Projekte zur Verfügung steht.»

Kajaana Karuneswaran: Altgriechisch

Kajaana Karuneswaran. Bild: zvg

«Χαίρε! Was ist so toll am Altgriechischen? Ganz einfach: alles. Und weshalb habe ich es gewählt? Hier an der Kantonsschule Olten lernen wir die Geschichte, Mythologien, Kultur und natürlich die Sprache des antiken Griechenlands. Im Alltag begegnet man andauernd Wörtern mit altgriechischen Wurzeln, was mich immer wieder beeindruckt. Vor Jahren hätte ich nie gedacht, dass der Schwerpunkt Altgriechisch zu Stande kommt, weil Altgriechisch keine geläufige Sprache ist. Aber hier stehe ich nun.»

Maria Sharma: Latein

Maria Sharma. Bild: zvg

«Schon in der Sek P war Latein eines meiner Lieblingsfächer und für mich war klar, dass ich diese Sprache weitervertiefen wollte. Der Unterricht ist sehr vielfältig: Wir lernen die Kultur kennen, vergleichen Latein mit anderen Sprachen und werden kreativ beim Übersetzen von Texten. In den kleinen Klassen werden alle optimal gefördert und ein guter Gruppenzusammenhalt entsteht. Ich geniesse es und lege allen Interessierten ans Herz, Latein als Schwerpunkt- oder Grundlagenfach zu wählen.»

Dominik Schenker: Italienisch

Dominik Schenker. Bild: zvg

«Ich habe mich für das Schwerpunktfach Italienisch entschieden, da ich mich seit jeher für Sprachen interessiere und die Ambition hatte, mich mit einer weiteren Landessprache auseinanderzusetzen. Nebst dem Erlernen der Sprache bietet das Schwerpunktfach zusätzlich einen Einblick in die Kultur Italiens und deren Besonderheiten. Die Schwerpunktfachreise ins Tessin förderte unser Gemeinschaftsgefühl und bleibt als absolutes Highlight in bester Erinnerung.»

Anna Schulthess: Spanisch

Anna Schulthess. Bild: zvg

«Bei mir bestand schon immer das Interesse am Erwerb neuer Sprachen, was mich schliesslich dazu bewegte, das Schwerpunktfach Spanisch zu wählen, denn eine neue Sprache zu lernen, schadet nie. Es ist erstaunlich, mit welcher Tiefgründigkeit man sich Spanisch in diesen vier Jahren aneignen kann. Man lernt jedoch nicht nur die Sprache selbst, sondern erhält auch einen kulturellen Einblick. Dieser findet seinen Höhepunkt in der Reise nach Spanien im dritten Schuljahr.»

