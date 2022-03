Schwager Theater Olten Romantisch rasantes Bühnenspektakel in Olten: «Was man in Uhren alles für Welten entdecken kann» Am Wochenende zeigte das Künstlerduo Comedia Zap im Oltner Schwager Theater sein neues Stück «Zeitlupe». Denise Donatsch Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Zeitlupe von Duo Comedia Zap im Schwager Theater in Olten. Patrick Lüthy

«Was man in Uhren alles für Welten entdecken kann», sinnierte Uhrmacher Viktor während des Stücks «Zeitlupe» verträumt vor sich hin. Und in der Tat: Was er bei seinen Reparaturen an unterschiedlichsten Uhren so alles über deren Besitzer herausfand, war beachtlich.

Die erste Uhr, welche ihm zur Reparatur ins Atelier gebracht wurde, entpuppte sich als eine seltene «Omega Speedmaster», ein Modell, welches ursprünglich für Astronauten entwickelt wurde. Verzückt begutachtete der hagere alte Uhrmacher – dargestellt durch eine Handpuppe, geschickt geführt von Didi Sommer – das edle Stück, welches vielleicht schon einmal auf dem Mond war.

Auch die Wasserglace fliegt mit zum Mond

Und kaum setzte Viktor seine Uhrmacherlupe auf, um das Objekt noch genauer zu untersuchen, ging es auch schon los mit dem ersten Abenteuer. Eine Astronautin – halb Mensch, halb Puppe, gespielt von Cécile Steck – betrat die Bühne. Unruhig und mit den für Raketenstarts typischen Anweisungen der Grund Control ging es los mit der Reise zum Mond.

Ein Highlight der Szenerie, welches für so manche Lacher sorgte: Ein Raketen-Wasserglace, das wohl alle aus der Kindheit kennen, flog ebenfalls Richtung All. Richtig fantastisch wurde es jedoch, als die Astronautin in die Schwerelosigkeit eintrat. Gekonnt bewegten Steck und Sommer die Puppe derart, dass tatsächlich der Eindruck entstand, die Puppe würde schweben. Begeistert rief die Astronautin dem Publikum zu: «Ich bin die erste Frau im Weltall!»

Der Mensch erscheint erst fünf vor zwölf

Auch ein wenig Allgemeinwissen wurde vermittelt. Steck fasste die Geschichte des Universums, so wie diese als am wahrscheinlichsten angenommen wird, zusammen. 13 Milliarden Jahre alt sei unser Weltall. Um zu zeigen, wie jung alles Leben auf Erden ist, transformierte die Schauspielerin diese unfassbar lange Zeit in ein irdisches Kalenderjahr. «Januar – Urknall. Und dann ganz lange nichts.»

Im September sei schliesslich der erste Einzeller entdeckt worden und am 17. Dezember, also schon ziemlich nahe am Jahresende, betrat das erste Wirbeltier die Bühne des blauen Planeten. Am 24. Dezember tauchten die Dinos auf, nur um bereits fünf Tage später wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Und der Homo sapiens? Der existiert gar erst seit fünf vor zwölf – eine kurze Geschichte der Menschheit.

Gamen kann auch cool sein

Eine wahrhaftig sensationelle Szene bauten die beiden um die Figur der «Taxi-Margot», deren Tachometer andauernd defekt war und ständig bei Viktor auf dem Reparaturtisch landete. Die resolute, dauerrauchende Dame schob gerade eine einsame Nachtschicht in ihrem Taxi und regte sich fürchterlich über ihren Sohn auf, der von «morgens bis abends und von abends bis morgens» nichts anderes mache, als zu zocken.

Erst als ein Chinese ihre Dienste benötigte, um zum Flughafen gefahren zu werden, wendete sich das trübe Blatt der frustrierten Mutter. Der Chinese, irrwitzig von Sommer verkörpert, entpuppte sich als Computergame-Entwickler, der den Zocker-Namen von Margots Sohn «Tarantulla 9» nur zu gut kannte – dieser sei einer der fünf besten Gamer der Welt.

Weisheit: Alte Liebe rostet nicht

Das Stück erzählte gleichzeitig die Geschichte von Viktors vergangener Liebe. Eines Tages stand eine junge Frau in seinem Atelier, mit auffällig schönen Augen und einem Medaillon um den Hals, das der alte Handwerker einst seiner grossen Liebe Antoinette schenkte. Verwirrt über diese Begegnung kamen alte Gefühle und Sehnsüchte in Viktor hoch. Als die junge Frau wieder in seinem Laden stand, war denn auch ziemlich schnell klar, dass es sich bei dieser Begegnung nicht um einen Zufall handelte.

Trotz seines Alters und seiner sonst eher zurückhaltenden Art, entschloss sich Viktor nach Paris aufzubrechen, um seiner grossen Liebe nochmals eine Chance zu geben. Und wer hat ihn wohl an den Bahnhof chauffiert? Natürlich Margot, deren Tachometer schon wieder defekt war.

