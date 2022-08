41 Kinder in der 1. Klasse: Lehrerin Brigitta Köhl erinnert sich

Andere Zeiten «Wenn du 41 Kinder in der Klasse hast, bist du auf jeden Fall nervös»: Wie eine Oltner Lehrerin den Schulbeginn vor 56 Jahren erlebt hat Schulstart 1966: Grosse Klassen waren damals das Thema; Lehrerin Brigitta Köhl erinnert sich mit einem ihrer damaligen Schüler. Urs Huber Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.00 Uhr

«Meine Erstklässler» schrieb Lehrerin Brigitta Köhl 1966 auf die Rückseite dieser Klassenfotografie. Der Autor des Artikels kniet in der vordersten Reihe als zweiter von rechts. Zvg

«Meine Erstklässler» hat sie auf die Rückseite der Fotografie geschrieben. Und: «Mai 1966». Jetzt treffe ich meine Erstklasslehrerin Brigitta Köhl auf dem Sitzplatz ihres Eigenheims in Olten, bin sozusagen auf der Spur meiner frühesten Schulerinnerungen in Lostorf. Damals teilten dort 40 andere Kinder mein Schicksal. Grosse Klassen waren Thema der Zeit.

Brigitta Köhl heute. Urs Huber

«Ich bin nicht gerne hingegangen», erzähle ich. «Das glaub’ ich schon», gibt Brigitta Köhl zu verstehen. «So frei wie ihr vorher wart.» Ob sie aufgeregt gewesen sei, an jenem Aprilmorgen 1966? Sie lacht. «Wenn du 41 Kinder in der Klasse hast, bist du auf jeden Fall nervös.»

Sie weiss noch, dass wir damals keinen Kindergarten besucht hatten. Es gab gar keinen im Dorf. Wir waren also eine Horde von schulunerfahrenen Mädchen und Buben, die sich zuvor auf Strassen und Plätzen tummelten. «Das macht zu heute sicher einen Unterschied aus», sagt die 81-jährige in der Rückblende. Irgendwelche geregelten Abläufe im Schulbetrieb, die uns Frau Köhl, wie wir sie nannten, beizubringen hatte, waren uns mehrheitlich fremd.

Das Verwalten der Finken, des vielbeanspruchten Turnsäckleins, das Handling von Etui samt Blei- und Farbstiften, das Verhalten in der Grossgruppe etwa. Das alles hatten wir nie geübt und war uns fremd.

Streng vielleicht schon, aber auch gerecht

Ich habe sie eigentlich als strenge Lehrerin in Erinnerung. Sie ist darüber etwas überrascht: «Na ja, wer in einer solch grossen Gruppe allein für einen geordneten Betrieb sorgen muss, braucht naturgemäss eine gewisse Linie. Mag sein, dass ich streng war, aber ich habe mich auch immer bemüht, gerecht zu sein.» Sie muss ein bisschen schmunzeln. Das ist 56 Jahre her. Mehr als ein halbes Menschenleben.

Das Bild vom damaligen Lehrmittel verrät dessen richtigen Namen. zvg

Sie kann sich, fast besser als ich, an die von ihr gewählte Lesemethode erinnern. «I dr Schuel lehrsch de schriibe und läse», hatte man mir immer gesagt. Revolutionäres trug sich also im Klassenzimmer mit den grossen Fenstern gen Süden und den Oblichtern im Norden zu. Ganzheitliches Lesen hiess die Methode und begann konkret, so viel ist sicher, mit den drei Wörtern «Anneli und Hansli». Vielleicht auch andersrum; wir beide wissen’s nicht mehr genau.

Der Lesestoff bestand aus einer Reihe von losen Blättern, die jedes Kind in einer dafür passenden Mappe verwahrte.

«Heute wundert mich, diese Methode ausprobiert zu haben», sinniert Brigitta Köhl. Und schickt dann hinterher, sie habe eigentlich immer Neuheiten ausprobiert. Natürlich gehörte auch das traditionelle Kennenlernen der Buchstaben dazu. Wir unterhalten uns über die stimmlosen Laute. Und ich erzähle, dass ich meine Schwierigkeiten hatte, den «B» in der Schule nicht wie zu Hause als «Be» bezeichnen zu dürfen. Natürlich weiss ich heute, dass dies zur Methodik gehörte. Fremd kommt’s mir trotzdem noch immer vor. Wir lachen.

Unsere Namen an der Wandtafel: meiner fehlte

Ich erzähle Brigitta Köhl, dass wir am ersten Schultag unsere Namen an die Wandtafel schreiben durften. Jedenfalls die mutigen Kinder oder die, die sich an diesem feierlichen Tag mutig zeigen wollten. Ich war nicht dabei, das weiss ich noch. Ich war selten mutig. Das ist bis heute so geblieben.

Aber ein Erlebnis muss es trotzdem gewesen sein. Mit weisser oder farbiger Kreide in ungelenker Schrift den Namen an die Wandtafel zirkeln. «Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber die Idee an sich finde ich sehr gut», sagt Brigitta Köhl. «Einfach und wirkungsvoll.»

Rändli im Reinheft: ein Graus

Und dann: die verzierten Rändli, die wir jeweils in die Reinhefte machen durften. Oder mussten. Ich mochte sie nicht. Dabei sehe ich heute ein, dass damit ein gewisser Sinn für Ordnung, gepaart mit Fantasie, in uns gelockt werden sollte. So etwas würde heute, so glaube ich, in der Mathematik unter «Reihen und Folgen» durchgehen. «Es steckt sicher ein methodisch-didaktischer Gedanke dahinter», sagt Brigitta Köhl.

Ebenso wie hinter den heiss begehrten Klebern, die Marienkäfer, Früchte, Blumen und andere angenehme Dinge zeigten. Damit quittierte Brigitta Köhl manchmal lobend unsere Arbeiten. Und wir gingen dann vom Lehrerinnenpult mit Heft und Kleber oberstolz wieder an unsere Plätze.

Unscharfe Bilder und eine Erkenntnis im Nachhinein

Viele Bilder bleiben nach all den Jahren verschwommen, sind nicht mehr zu konkretisieren. Was ich aber nicht mehr wusste: Brigitta Köhl blieb nur ein halbes Jahr. Sie hatte zuvor schon während vier Jahren in Lostorf unterrichtet und musste wegen Schwangerschaft den Schuldienst aufgeben. Das war damals die Praxis. «Ich habe gerne unterrichtet», sagt sie noch. Und dass der Umgang mit Eltern damals wohl ein einfacherer war.

«Ich glaube, es gab damals eine viel grössere Homogenität, nicht nur unter der Elternschaft, auch in der Gesellschaft», resümiert sie. Dann lehnt sie sich zurück, das schulische Lostorf der 1960er-Jahre vor Augen. «Ich glaube, es ist alles gut herausgekommen.» Ich finde das auch. Wir lachen.

