Der Berufsschule Olten fehlen die Räumlichkeiten für Lernende

Neuer CEO Gäumann-Nachfolger Reto Sopranetti will die Kultur bei der Migros Aare verändern: weniger Militär, mehr Silicon Valley

Fast um 2 Prozent hat die Migros Aare die Preise im vergangenen Jahr gesenkt. Aber die Preissenkungen dürften 2022 ein Ende haben. Das sagt Reto Sopranetti so zwar nicht, aber er tönt es an. Derweil er den Koloss auf modern trimmen will.