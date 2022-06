Schulanlage Hinterbüel Kaputte Ölheizung bei Schulanlage wird ersetzt – deswegen setzt Wangen bei Olten weiterhin auf fossil Eine nicht mehr reparierbare Ölheizung bei der Schulanlage Hinterbüel in Wangen bei Olten wird mit einer neuen Ölheizung ersetzt. Die Gemeindeversammlung hat den Antrag des Gemeinderats ohne Gegenstimme abgesegnet. Das sind die Hintergründe. Fabian Muster Jetzt kommentieren 21.06.2022, 12.34 Uhr

Bei der Schulanlage Hinterbüel ist die Heizung ausgestiegen. Nun muss ein Ersatz her. Bruno Kissling

Die fossilen Energien werden immer teurer und machen abhängig vom Ausland: Wer heute bei einer Erneuerung der Heizung weiterhin auf Erdgas oder Öl setzt, handelt eigentlich völlig gegen die Vernunft. Im Fall von Wangen bei Olten sogar gegen die eigene Energiestrategie: Diese besagt, dass eine neue Heizung nicht mehr fossil sein darf und alle Heizsysteme der Gemeinde bis 2030 erneuerbar sein müssen.

Trotzdem setzt Wangen bei Olten weiterhin auf Öl. Weil die Heizung in der Schulanlage Hinterbüel einen Kesselriss hat, der nicht mehr reparierbar ist, muss sie notfallmässig ersetzt werden. Der Gemeinderat hat sich für eine neue Ölheizung entschieden, die allerdings rund 10 Prozent weniger Öl benötigt und damit auch weniger CO 2 ausstösst.

Laurent Karrer, der das Geschäft an der Gemeindeversammlung am Montagabend in Wangen bei Olten kurz vorstellte, versuchte schon gar nicht, den Umstand zu verschleiern, dass das «schon etwas komisch» sei und es dazu «sicher einigen Erklärungsbedarf» gebe.

Und diese Erklärungen lieferte Urs Elber so überzeugend, dass es von den 32 Stimmberechtigten keine Fragen gab und der Nachtragskredit von 120'000 Franken für die neue Ölheizung, die bis 2030 in Betrieb sein soll, ohne Diskussion einstimmig angenommen wurde. Doch warum ist eine Ölheizung faktisch die einzige Lösung heute?

Alternative Lösungen werden faktisch verunmöglicht

Elber, der früher beim Paul-Scherrer-Institut tätig war und heute Firmen bei der Umstellung auf erneuerbare Energien berät, musste dabei selbst über den eigenen Schatten springen. Er hat sogar massgeblich an der neuen Energiestrategie mitgearbeitet. Trotzdem ist eine neue Ölheizung auch für ihn die «einzig realistische Möglichkeit».

Ein Vergleich mit anderen Heizsystemen hat nämlich gezeigt, dass die erneuerbaren Varianten zu teuer sind und der Ersatz zu lange dauert. Das Problem ist die Höhe der Vorlauftemperatur des bestehenden Heizsystems von bis zu 90 Grad, was laut Elber faktisch viele erneuerbare Varianten verunmöglicht.

Bei einer Pellet-Heizung dauerte die Realisierung ein halbes Jahr, die Kosten betrügen rund 500'000 Franken; zudem wäre der Jahresverbrauch mit 140 Tonnen so hoch, dass der bestehende Öltank umgebaut werden müsste – was allerdings in dieser Grösse laut Elber noch nicht gemacht wurde.

Eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonden zu realisieren, dafür benötigte die Gemeinde rund ein Jahr und müsste ca. 1,4 Millionen Franken investieren. Mit 28 Sonden fiele die Dimension viel zu gross aus und die Effizienz wäre trotzdem zu gering.

«Der Defekt kommt zum dümmsten Zeitpunkt»

Es gibt aber laut Elber weitere Gründe, die für eine Ölheizung und gegen die erneuerbaren Varianten sprechen. Die Gemeinde will auf dem Schulareal Hinterbüel verschiedene Investitionen tätigen: Bis zum Schuljahr 2024/25 soll ein neues Schulhaus entstehen, dessen Wärmeverbrauch noch nicht bekannt ist. Auch was die Wärmedämmung des bestehenden Oberstufenschulhauses im Sommer 2023 für einen Effekt haben wird, sei unklar. Und die bestehende Turnhalle beim Hinterbüel-Schulhaus, dem Standort der jetzigen Heizung, soll bis 2030 saniert und eventuell ausgebaut werden.

Der Standort der neuen Heizung mit erneuerbaren Energien, die ab 2030 sowieso kommen muss, ist ebenfalls unbestimmt.

«Der Defekt kommt zum dümmsten Zeitpunkt»,

sagt Elber. Geplant war, dass die bestehende Heizung, die aus dem Jahr 1999 stammt, bis 2030 durchhält.

Diese Gemeindeliegenschaften werden bald erneuerbar

Trotzdem ist es nicht so, dass Wangen bei Olten die eigene Energiestrategie komplett über den Haufen wirft. Innert der nächsten beiden Jahre wird einiges umgesetzt: Diese Woche sind die Arbeiten für die neue Wärmepumpe mit Erdsonden beim Gemeindehaus gestartet. Auch die Fassade wird saniert und das Dach erhält eine Fotovoltaikanlage. Das Schulhaus Kleinwangen sollen eine Grundwasser-Wärmepumpe und ebenfalls eine Fotovoltaikanlage erhalten.

Für das Schulhaus Alp hat die Gemeinde nun aufgrund des frühzeitigen Ausstiegs der Ölheizung beim Hinterbüel die Planung bereits begonnen: Nach dem Winter 2023 soll dort eine Heizung mit erneuerbaren Energien inklusive Dämmung des Dachs und des obersten Stockwerks installiert werden. Und das Oberstufenschulhaus Hinterbüel wird im Sommer 2023 energetisch saniert.

