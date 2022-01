Olten: Slam-Trilogie "laut und deutlich" nimmt wieder Fahrt auf.

Schützi Olten Slam-Trilogie «laut und deutlich»: Poesie und viele bekannte Gesichter Beim zweiten Slam der Saison 21/22 sind zwei bisherige Trilogiesieger sowie sämtliche Finalisten des November-Slams am Start. 02.01.2022, 18.00 Uhr

Auch Slammer und CH-Meister Remo Zumstein ist am 7. Januar 2022 in der Oltner Schützi dabei. Dieter Graf,zvg / OLT

Am Freitag, 7. Januar 2022, startet die «laut und deutlich»-Poetry-Slam-Trilogie ins neue Jahr und bringt Bühnendichterinnen und -dichter in die Schützi. Zum zweiten Slam der Saison sind zwei bisherige Trilogiesieger sowie sämtliche Finalisten des November-Slams am Start.