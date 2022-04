Konzert Ein Abend voller Charme, Humor und Blechmusik in der Schützi Olten Mit «Wieder, Gansch & Paul» standen am Mittwochabend drei international bekannte Spitzenmusiker erstmals auf der Bühne des Oltner Kulturzentrums Schützi. Das Trio sorgte für einen abwechslungsreichen Abend. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 07.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links Leonhard Paul, Thomas Gansch und Albert Werner in der Schützi Olten. zvg

2015 sprang der Österreicher Tubist Albert Wieder als Karenzvertretung bei Trompeten-Virtuose Thomas Ganschs «Mnozil Brass Band» ein. Zu dritt – gemeinsam mit Posaunist und Basstrompeter Leonhard Paul – wurde jeweils am Ende der Mnozil-Konzerte spontan und praktisch unerprobt eine Zugabe improvisiert.

Albert Wieder. zvg

Die Musiker merkten schnell, dass dieses Trio hervorragend harmonierte, weshalb daraus schliesslich «Wieder, Gansch & Paul» entstand. Die Österreichische Dreierformation fand sich nun am Mittwoch für ein Konzert der Spitzenklasse im Kulturzentrum Schützi ein und stand damit zum ersten Mal überhaupt auf einer Oltner Bühne.

In der gut besuchten Schützi ging es schon vor dem Konzert rege zu und her. Die Besucherinnen und Besucher wirkten trotz der kühleren Temperaturen fröhlich ausgelassen und gönnten sich an der Bar ein Getränk. Derweil standen auf der Bühne diverse Instrumente, Mikrophone sowie drei schwarze Barhocker für ihren Einsatz bereit.

Thomas Gansch. zvg

Voller Einsatz vom ersten Ton an

Eröffnet wurde das Konzert pünktlich um acht Uhr mit einer eigenwillig temperamentvollen Eröffnungsnummer des Trios. Und schon während dieser ersten Darbietung glänzten Paul, Gansch und Wieder jeweils mit grandiosen Soli. Paul an der Posaune und Gansch mit Trompete präsentierten denn auch gleich, was man mit einem Dämpfer so alles anstellen kann – jedenfalls weit mehr, als bloss zu dämpfen – das Publikum war schlicht begeistert.

«Schön, dass wir es endlich mal geschafft haben, hier zu sein»,

begrüsste Gansch nach der ersten Nummer das Publikum und bezog sich damit auf das coronabedingt ausgefallene Konzert, welches eigentlich im März hätte stattfinden sollen.

Leonhard Paul. zvg

Beim zweiten Song «The Breeze and I» schlugen die drei Österreicher sanftere Klänge an. Für dieses Lied griff Paul zur Melodika und liess verträumte Klänge ertönen, während Gansch eine Trompete namens «Killer Queen» spielte, die jedoch alles andere als aggressiv daherkam.

Beim dritten Lied zeigte sich das Trio schliesslich von der klassischen Seite und bewies, dass es auch in diesem Genre sattelfest ist, obwohl die Musiker hier etwas Unterstützung benötigten. «Dieses Stück ist so schwierig, das geht nicht ohne Noten», erklärte Gansch.

Viel Humor auf der Bühne

«Ich muss leider jemanden in der ersten Reihe rügen: Vor einem Trompeter mit einem frischen Bier herumschwenken, das geht nun wirklich nicht», witzelte Gansch charmant von der Bühne herab. Ein Trompeter schwitze in der Regel und habe meist einen trockenen Mund – da mit einem Bier herumzuschwenken, das verstosse gar gegen die Genfer Konvention.

Schliesslich verliess Gansch die Bühne, um kurz darauf mit einem Bier zurückzukehren. Das Publikum amüsierte sich bestens über die humorvolle Seite des Musikers und lachte herzhaft, während die drei Musikanten bereits den nächsten Song anstimmten.

Ein Zusammenschnitt des Konzerts. Remo Fröhlicher

Ein klarer Höhepunkt des Abends war das wunderbar sinnliche Trompetensolo von Gansch, welches in eine lateinamerikanische Ballade mündete und vor melancholischer Leidenschaft nur so triefte. Ebenfalls beeindruckten Gansch und Wieder ganz besonders bei einer kleine Jazz-Impro: Wieder an der Tuba, Gansch mit einem stimmlichen Skat-Einsatz.

Nicht nur fantastische Blasmusik

Über die gesamte, äusserst diverse Performance hinweg, stand bei «Wieder, Gansch & Paul» die Harmonie ganz hoch im Kurs. Die drei Männer bildeten eine Einheit, wie man sie bei Musikformationen selten antrifft – sie scheinen sich in der Tat blind zu verstehen. Dies zahlte sich auf der musikalischen Ebene spürbar aus, denn die Songs kamen allesamt wie aus einem Guss.

Es wurde dem Publikum aber nicht nur fantastische Blasmusik geboten, sondern auch charmante zweistimmige Lieder, gesungen von Paul und Gansch. Mit Garlands «Somewhere over the Rainbow» und mit «If I aint’t got you» von Alicia Keys wurde es gegen Ende des Konzerts romantischer. Mit dem Song «Isn’t she lovely» von Stevie Wonder verabschiedete sich das Trio vom begeisterten Publikum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen