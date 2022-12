Satirischer Jahresrückblick des Oltners Rhaban Straumann und Co.

Schützi Olten «Darf denn ein Chinese keinen Bach mehr spielen?» – der satirische Jahresrückblick über kulturelle Aneignung, Corona und Co. Der Oltner Rhaban Straumann blickt in der Oltner Schützi mit seinem Künstlerkollegen Matthias Kunz und den beiden Bühnenpartnerinnen Elisabeth Hart und Sandra Künzi auf das Jahr 2022 zurück. Die Diagnose: Es ist kompliziert. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 09.12.2022, 19.12 Uhr

Matthias Kunz, Rhaban Straumann, Elisabeth Hart und Sandra Künzi (von links) präsentierten in der Schützi ihr Programm «Schluss damit! (eine) satirische Jahresdiagnose». zvg/Dieter Graf

Den roten Faden bildete in diesem «Jahr der vielfältigen Krisen» eine Datingshow mit vier ungeliebten Phänomenen, nämlich dem Krieg (verkörpert von Matthias Kunz im Orden-beladenen Militärkittel), der Pandemie (gespielt von Elisabeth Hart mit Coronastacheln auf dem Kopf) und dem Klimawandel (dargestellt von Sandra Künzi, ausgerüstet mit Schnorchel und Taucherbrille). Moderiert wurde die Show von Rhaban Straumann in weisser Lederjacke, der den windigen Prototypen einschlägiger Privatsender gab. «Welche Krise passt zu dir?» war die Frage, nach der sich die drei Krisen vorstellten und charakterisierten.

Dass es kein Happy End gab, war am Donnerstagabend in der Oltner Schützi absehbar; aber nichtsdestotrotz amüsierte sich das Publikum beim Programm «Schluss damit! (eine) satirische Jahresdiagnose», das von den Oltner Kabarett-Tagen präsentiert wurde. Regie führte Nicole Knuth. Mit viel Wortwitz, Hintersinn und Klamauk wurde den drei Krisen der Ernst ausgetrieben, der dann mit umso schwärzerem Humor wieder hinterrücks zuschlug.

Darf man darüber lachen? Zum Beispiel über: «Haben wir eigentlich schon über die Toten im Mittelmeer geredet?» «Nein, die sind uns untergegangen.» Vielleicht muss man darüber lachen, weil man den Konflikt, den man beim Lachen spürt, nicht so schnell vergisst wie die alltäglichen Meldungen in den Medien.

Kulturelle Aneignung ad absurdum geführt

Auftritt von Herrn Steinreich, seines Zeichens Bankmanager, der im Interview gewandt sich windet und wendet, wie es halt grad so passt. Der aller Interviewtechnik trotzt und aller kleinlichen Moral spottet, denn «zu laufenden Prozessen kann ich nichts sagen» und ach ja, «das hat noch mein Vorgänger gemacht» – wer war das noch? Dann zeigen sich die Vier als Zeitungslesende, die darüber sinnieren, was die schmelzenden Gletscher alles so hervorbringen an alten Umweltsünden und historischen Überbleibseln.

Die Vier als Zeitungslesende, die über die alten Umweltsünden sinnieren. Dieter Graf

Mit einer Steilkurve nimmt Rhaban Straumann dann das Thema «Kulturelle Aneignung» auf, das nach dem abgebrochenen Reggae-Konzert in Bern in aller Munde war. Die Vier auf der Bühne drehen und wenden das Thema, indem sie sich Fragen stellen wie: «Darf denn ein Chinese keinen Bach mehr spielen? Ist das kulturelle Aneignung? Heisst das, sie würden unsere Musik stehlen?» Kleiner Zwischenruf: «Gut, die Büezerbuebe, die dürfen sie gratis haben.» Und wehe, jemand anders stellt auch rote Sackmesser her. Oder: «Wie ist das, wenn ein Ukrainer russischen Salat macht?» Fazit der vier Unerschrockenen: Es ist kompliziert.

Auch die aktuellen Bundesratswahlen werden parodiert

Kompliziert ist auch der Psychiater, der seine Patientin kaum zu Wort kommen lässt und ihr alle Worte im Mund verdreht. Er ist der Prototyp des zerstreuten Professors, der viele Lacher im vollen Saal hervorruft. Sehr schön auch die Basler Schnitzelbänke, mit denen die Vier mit aus Coronamasken gebastelten Larven brillieren und die sich «Fremde Fötzel oder Sans Papiers» nennen.

Auf der Bühne mit selbst gebastelten Larven aus Masken der Pandemiezeit. Dieter Graf

Mit schönstem baseldytschem Gesang und Gitarre nehmen sie die AHV-Reform und andere Politereignisse auf die Schippe. Auch aktuelle Geschehnisse wie die Bundesratswahlen werden intelligent verbraten, sei es im Gespräch zweier alter, knorriger Männer – der Paraderolle von Straumann und Kunz als Strohmann-Kauz; sei es in einem Interview mit dem abtretenden Bundesrat Ueli Maurer, das ihn in seiner naiv anmutenden Unverblümtheit parodiert.

Zum Gaudi des Publikums kriegt Daniel Jositsch ebenso sein Fett ab. Schliesslich hat noch Sandra Künzi eine Glanznummer, in der sie sich über die allgegenwärtigen «Päärli» amüsiert. Auch die beiden Herren als Unterschriftensammler geben noch einen drauf.

In ihrer Paraderolle: Die Theaterkabarettisten Rhaban Straumann (links) und Matthias Kunz als Strohmann-Kauz. Dieter Graf

Alles in allem ein sehr gelungener Abend, der manchen Lacher provozierte, aber auch manchen, der einem im Hals stecken blieb. Das Publikum bedankte sich mit grosser Konzentration und kräftigem Applaus bei den Vieren und nahm die «Jahresdiagnose» mitsamt Lachtherapie gerne an.

