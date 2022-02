Schützenswerter Neuntöter Eine potenziell gefährdete Vogelart erhält auf der Rumpelweid bei Olten einen Rückzugsort Die Naturfreunde Olten richten dem Neuntöter, dem «Vogel des Jahres» 2020, beim Naturfreundehaus Rumpelweid ein Habitat ein. Der sogenannte Rotrückenwürger gilt als besonders schützenswert. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.02.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Naturfreunde befreien die vergandete Wiese teilweise vom Dornengestrüpp: gut für den Neuntöter und seine Futterinsekten. zvg

Knapp 400 Höhenmeter über der Altstadt Olten liegt das bekannte Naturfreundehaus. Die Naturfreunde Olten zählen rund 70 Mitglieder. Weniger bekannt aber ist der Wert der Dornenhecken direkt unterhalb des Hauses auf der Rumpelweid. Und ärgerlich ist ihr Erscheinungsbild für diejenigen, der gerne in die Ferne blicken: Die Verbuschung mit Bäumen wie Eschen verstellt den Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau.

Das Dornengestrüpp auslichten

Das jedenfalls war noch vor wenigen Monaten die vorherrschende Sichtweise auf die Wildnis. Ein Glücksfall war, dass der Wildheckenspezialist und Feldornithologe Max Jaggi aus Starrkirch-Wil zugegen war, als das Jammern über das «Gestrüpp» ums Haus laut wurde; zu laut.

Denn genau dort, wo Dornen die Weide flächig verganden lassen, brüten mehrere Neuntöter, was den Feldornithologen immer wieder zu einer Wanderung auf den Rumpel veranlasste. «Der Neuntöter gefällt mir halt als Vogel», sagt Jaggi fast liebevoll.

«Und zwar Männchen wie Weibchen.»

Der Neuntöter war 2020 «Vogel des Jahres». Solche Ehre verleiht der Schweizer Vogelschutz BirdLife Schweiz jährlich einer Vogelart, die es besonders zu schützen gilt. «Was liegt also näher, als das verbuschende Ärgernis vor dem Haus zu allseitigem Nutzen umzugestalten», so die Maxime der Naturfreunde. Max Jaggis Vorschlag jedenfalls fiel auf fruchtbaren Boden.

Der Neuntöter, im Bild ein Männchen, spiesst seine Beutetiere auf Dornen auf. zvg

Ein sympathischer «Spiesser» Neuntöter: Er ist Vertreter der häufigsten Würgerart in Mitteleuropa: der Neuntöter oder auch Rotrückenwürger genannt. Bekannt ist er vor allem durch sein Verhalten, die Beute auf Dornen aufzuspiessen und dort bis zum Verzehr zwischenzulagern. Zu seinen Beutetieren gehören hauptsächlich grosse Insekten, aber auch kleine Säugetiere und Vögel. Der Zugvogel überwintert jenseits der Sahara.

24 Naturfreunde aus Olten und Umgebung haben unter seiner Leitung einen Tag lang in der steilen Weide gearbeitet. Aus der inzwischen zur grossen zusammenhängenden Fläche mit Dornensträuchern wurden breite, freie Streifen geschnitten. «Das gibt Licht und Platz für Wiesengras und Blumen, was wiederum die Insektenvielfalt fördert, die Hauptnahrung der Neuntöter», erklärt Jaggi. Magerwiesen lassen wegen ihrer Lichtdurchflutung eine grössere Vielzahl an Insekten zu. «Gut für den Neuntöter», so Jaggi, der gelernte Landschaftsgärtner.

«Vor allem für Feldgrillen ist dies ein günstiger Lebensraum.»

Und der Neuntöter liebt Feldgrillen.

Mit Astscheren und Handsägen zugange

Aufbereitet wurde alles in Handarbeit: mit einfachem Gerät wie Astscheren und Handsägen. Dazwischen sollen etwa 5 Meter breite Wildheckenstreifen aus Weissdorn, Schwarzdorn, Schneeball, und verschiedenen Rosengewächsen stehen bleiben. Zusammen mit den aufgeschichteten Asthaufen bieten die Buschstreifen Brut- und Schutzplätze für Kleintiere, von Insekten über Vögel bis zu Nagetieren.

Der Kreislauf von nährenden Pflanzen zu schützenden Lebensräumen für bedrängte Tierarten soll wieder in Gang gebracht werden. Dass dabei die zu hoch geschossenen Büsche und kranken Eschen gefällt werden konnten, war ein Glücksfall. Denn auch der Mensch gehört zum Lebensraum in welchem er, nicht zuletzt dank der faszinierenden Aussicht in die Alpenkette, Erholung findet.

Auch der Bauer ist einverstanden

Die Frage stellt sich, wie glücklich denn der Landwirt über die Heckenpflege in seiner Weide ist. Jedenfalls gab er nicht nur seine Einwilligung, sondern hat heute auch die Aussicht, in den freigeschnittenen Flächen wieder Vieh weiden zu lassen, was wiederum die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt unterstützt: Gelebte Biodiversität, verstehbar und greifbar im Oltner Naherholungsgebiet.

Ende gut, alles gut? Noch nicht ganz, denn die Erwartungen sind nun hoch, dass in nächster Nähe des Naturfreundehauses wiederum Neuntöter-Paare nisten und Jungvögel aufziehen werden. Im Mai sollte es so weit sein. Und selbstverständlich wird Max Jaggi dann einen Beobachtungsspaziergang von der Rumpelhöhe zum Naturfreundehaus leiten. Auskunft/Anmeldung zur Exkursion vom 21. Mai 2022: naturfreundeolten.ch oder 079 480 33 59

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen