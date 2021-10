Schnottwil: Auto kollidiert mit entgegenkommenden Personenwagen

Unfall Auto kollidiert in Schnottwil mit entgegenkommenden Personenwagen Zwischen Schnottwil und Wengi kollidierte am Samstagnachmittag ein Auto mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Beide Lenker wurden leicht verletzt. 31.10.2021, 15.52 Uhr

Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Samstag, 30. Oktober, gegen 15.15 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Bernstrasse von Schnottwil in Richtung Wengi. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit dem Heck eines entgegenkommenden Personenwagens zusammen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.