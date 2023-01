Schnitzelbankabend Olten: Die Värslibrünzler sind die Heldinnen und Helden am Schmutzigen Donnerstag Keine Fasnachtsveranstaltung nach dem Umzug ist so populär wie der Schnitzelbankabend. Und jetzt: Kommen die Gäste nach zweijährigem Unterbruch wieder zurück? Eine kleine Umfrage. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.01.2023, 12.00 Uhr

Die Schnitzelbankabende an der Oltner Fasnacht gehören zu den Publikumsrennern. Hier eine Aufnahme aus dem Stadttheater im Jahr 2020. Bruno Kissling

«Es gibt immer Gäste, die beim Verlassen des Lokals nach dem Schnitzelbankabend ihre Plätze oder ihren Tisch bereits für die nächste Fasnacht reservieren.» Thomas Rhiner, Hausherr im «Aarhof», spricht aus langjähriger Erfahrung. Der «Aarhof» ist seit vielen Jahren eine der momentan 17 Fuko-Lokalitäten in Olten, wo Schnitzelbänke zum Besten gegeben werden.

Thomas Rhiner, Gastgeber im Restaurant Aarhof. Bruno Kissling

Die 110 angebotenen Plätze dort sind schon seit Jahresbeginn ausverkauft. «Das ist eigentlich immer so», sagt Rhiner. Daran hat auch der zweijährige Fasnachtsunterbruch nichts geändert. Normal ist auch, dass er eine Warteliste führt. Es komme immer wieder mal vor, dass Reservationen nicht eingehalten werden könnten. Dann frage er bei den Wartenden nach, ob weiterhin Interesse bestehe. So kommen die allenfalls auch noch zum Handkuss.

Rund 2400 Plätze sind jeweils im Angebot

Anja Kissling, erster Zunftmeister. zvg

Gut 2400 Plätze stehen in den 17 Lokalen zur Verfügung. Der Run darauf ist ungebrochen. Ausverkauft ist auch die «Spittelschür», das Lokal der Säli-Zunft an der Peripherie der Altstadt gelegen. Seit kurzem sind die 55 Plätze für den servierten Dreigänger vergeben. Die Nachfrage sei grösser gewesen als das Angebot, weiss Anja Kissling, der 1. Zunftmeister.

Unter allen Zünften hält einzig die Säli-Zunft am Schmutzigen Donnerstag ihr Lokal für die Schnitzelbänke geöffnet. «Das hat auch damit zu tun, dass deren Lokal gut liegt und gross genug ist für Schnitzelbankgruppen und Guggen», sagt Beat Loosli, Präsident des Fasnachts- und Umzugskomitees Olten (Fuko). Und dieses auch im Perimeter der «Fasnachtsstadt Olten» liegt.

Fuko-Präsident Beat Loosli. Bruno Kissling

Die einzelnen Schnitzelbankgruppen und Guggen sind nämlich jeweils zu Fuss unterwegs und laufen zwischen 20 und 24 Uhr ein Dutzend Auftrittsorte an. «Da muss die Fuko auch darauf achten, dass die Distanzen zwischen den Auftrittsorten nicht zu gross werden», erklärt Loosli. Denn der Abend sei für die Sängergruppen doch ziemlich anstrengend.

Ausverkauft! So tönt's auch aus dem Hotel Olten. Seit Ende Jahr sind die 140 Plätze vergeben. «Es kommt durchaus vor, dass Reservationen für bis zu sechs oder acht Plätze gelten», weiss man an der Réception. Und natürlich sind auch Stammgäste darunter, die jedes Jahr zum Schnitzelbankabend kommen. Das haben übrigens alle der angefragten Lokale gemein. Es gibt viele Gäste, die zu den «Evergreens» des Schmutzigen Donnerstags gehören.

Auch kostümierte Kundschaft ist dabei

Den Grund für die ungebrochene Popularität des Schnitzelbankabends sieht Thomas Rhiner in dessen Unkompliziertheit. «Es ist zum einen ein kultureller und geselliger Anlass und zum anderen auch eine Möglichkeit für Nichtfasnächtler, einfach an der Fasnacht dabei zu sein.» Im «Aarhof» wie in den anderen Lokalitäten erscheinen die Gäste mitunter auch kostümiert. Nicht zu häufig, aber doch: «Es hat immer einen oder zwei Tische, an denen sich kostümierte Gäste einfinden», weiss Rhiner.

Im Restaurant Arte, mit seinen 300 Plätzen neben der «Schützi» der grösste Anbieter am Schmutzigen Donnerstag, ist mittlerweile gut die Hälfte der Plätze weg. Das sei absolut zufriedenstellend, meint man dort. Gefühlt entwickle sich der Vorverkauf heuer aber eher etwas schleppend.

Das Haus sei in den letzten Jahren immer ausverkauft gewesen. Reservationen für eine einzelne Person würden nicht vorkommen. «Mindestens zwei Plätze werden immer verlangt.» Gruppenreservationen kämen aber sehr häufig vor. Und auch solche für die kommende Fasnacht sind nicht aussergewöhnlich, bestätigt auch das «Arte». Die «Schützi», mit knapp 250 Plätzen die wohl zweitgrösste Lokalität, so vermelden die Organisatoren, ist ausverkauft.

Reservation für Gruppe mit mehr als zwei Dutzend Personen

Roger Lang, Wirt vom Oltner «Rathskeller» und «Kreuz». Bruno Kissling

Auch «Kreuz» und «Rathskeller» sind ausverkauft. «Noch etwa vier Plätze sind frei», meinte Wirt Roger Lang Anfang Woche. Insgesamt bietet er in beiden Restaurants zusammen rund 130 Plätze an. Zwar führt er keine Warteliste, aber Lang kennt immer irgendwelche Leute, die gerne dabei wären und nicht zum Zuge kamen. Die ruft er dann an, fragt nach. Lang weiss gar von Gruppen, die über zwei Dutzend Köpfe stark und jedes Jahr dabei sind. Die Reservation besorge jeweils eine Person im Auftrag der andern, so der Wirt.

«Ausverkauft» vermeldet auch das «Terminus». Fast ausschliesslich Stammgäste geniessen dort einen «glatte Obe». Diese würden sich in der Regel noch vor Weihnachten melden. Rund 70 Plätze stehen jeweils zur Verfügung. Und auch «Magazin» und «Astoria» melden einen knappen Monat vor dem Schmutzigen Donnerstag ein volles Haus. Rund 200 Plätze bieten die beiden Lokale an.

«Wir laden immer die Gäste wieder ein, welche im letzten Jahr dabei waren. Somit sind wir in den letzten Jahren jeweils voll gewesen. Falls Gäste vom letzten Jahr nicht mehr dabei sein können, laden wir neue Gäste ein von unserer Warteliste», gibt Tabea Bitterli von der Astoria Gastronomie AG zu verstehen. Der Vorverkauf sei wie in den vergangenen Jahren verlaufen.

Für 15 Franken «Stuhlgeld» dabei sein

Eines der spezielleren Angebote hält die Fuko selbst bereit. Einen Platz auf dem Balkon im Stadttheater ist für das sogenannte «Stuhlgeld» von 15 Franken zu haben. «Dafür gibt's keinen Service dort», sagt Loosli. Man könne sich an der Bar im Erdgeschoss verpflegen. Bislang sind dort nur eine Handvoll Plätze reserviert worden. Im Übrigen bewegen sich die Preise pro Platz in den angefragten Lokalen zwischen 50 und 90 Franken inklusive «Stuhlgeld».

Gemäss Beat Loosli liegt die Auslastung des Platzangebots erfahrungsgemäss bei rund 95 Prozent. «Also ausverkauft», sagt er dann. Und davon ist auch im Fasnachtsjahr eins nach Corona auszugehen.

