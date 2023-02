Oltner Schnitzelbank-Abend: Das waren die Themen

Schnitzelbankabend Von klebenden Aktivisten und kultureller Aneignung: Darüber dichteten die Oltner Zünfte Endlich wieder Schnitzelbank-Abend: Am Schmutzigen Donnerstag rotierten 13 Zünfte mit Schnitzelbänken in 17 Lokalen. Zentrales Thema: kulturelle Aneignung. Pro Lokal waren Schnitzelbänke von neun Zünften zu hören. Franz Beidler Jetzt kommentieren 17.02.2023, 18.02 Uhr

Fröscheweid-Zunft:

«Es fählt üs Erdgas - Energie ond ou Färnwärmi

De Ängpass e de Stadt wo droht - liit nümm er Färni

Zor Lösig werd e's Stadthuus jetz es Rohr montiert

Wöu heissi Loft werd dert - riichlich produziert» Bruno Kissling Bazille Zunft:

«Me findet chum meh gueti Lüt, s'wird kritisch,

aber vilicht ................................... oder nid.

De Stift macht witer, wenn de Arzt nümm fit isch,

doch mir ..................................... wiso?

Dä Värs, dä isch chli komisch, dä het Lücke, riimt sich nid.

De Fachkräftemangel gits halt ou bim Värslischmid!» Bruno Kissling Nachtwächter Zunft:

«Dr Stadtrot het der Schliichverkehr im Säli jetz im Greff

E nöii Lösig het er gfonde, eini mit vöu Pfeff

Statt Barriere ond de Pöller, chames günstig ha

Sie chläbe Klima-Aktiviste uf de Strosse aa» Bruno Kissling Rätschwyber Zunft:

«Mann, e ha so heiss

E verzell öich kei Scheiss - nei, nei

Ehrlech, me schissts langsam gruusig a

Schwitze - da, da. da.

Ha d'Schnouze voll

Finde das gar ned toll - voll, voll

Liebe Schatz, d'Energie esch knapp

Schalt doch d'Heizig ab.» Bruno Kissling Banause-Zunft:

«I der Zitig esch gstande - mer heis ou grad ghört

Dass d'Stadt wot spahre - ond das wie gstört

Als ersti massnahm - merkt me scho gschwend

Dass im Stadtrot nöm - die hellschte lüchte send» Bruno Kissling Glugger-Clique:

«Der Oltner Stadtrot dä het Träum - ufem Chileplatz nur s'Beschte

Tempo 20, e huufe Bäum - derzue suufe - frässe - feschte

Drum en Vorschlag redet mit der SBB - das wäri doch der Bescht

für ne U-Bahn-Linie z'plane - via Hammer - Airport Gheid

- Ändstation Südwescht» Bruno Kissling Altstadt Zunft:

«Hashtäg dört und Hashtäg do und überall

Uf Social Media hend alli doch en Knall

Derbii isch a de Hashtäg gar nüt bsunders dra

Es het jo früener scho / ir Schützi Hasch-Täg gha» Bruno Kissling Guggi Zunft:

«Ob als Rasta und Indianer - wetsch du ad Fasnacht goh

Mer stöi zu eusem Motto - si als Wikinger jetzt do

Doch scho morn chönts müehsam wärde - nämlich wenns um d'Medie god

Und im OT näbem Foti - Kulturelli Aheignig stod.» Bruno Kissling Säli-Zunft:

«Liebi Fasnächtler sparet jede Franke /

Und göit nur no jedes zwöite Mol go tanke /

Und ohni Chli-Kredit chasches grad vergässe /

Dass der im Tiger - e Röschti chöit go ässe!» Bruno Kissling

Eigentlich sollte der Abend um 20 Uhr beginnen. Im Konzertsaal des Stadttheaters zog jedoch schon eine halbe Stunde früher überraschend die Höckeler-Zunft ein. Da standen so manche Gäste noch am Buffet in der Schlange – bedankten sich dann aber dennoch mit Applaus für die spontanen Schnitzelbänke.

Fröscheweid-Zunft

Wie geplant eröffnete dann die Fröscheweid-Zunft den Abend. Schon hier zeigte sich, was andere nach ihnen bestätigten: Viele der vorgetragenen Schnitzelbänke waren bis kurz vor dem Schmutzigen Donnerstag in der Mache. So griff die Fröscheweid-Zunft den chinesischen Ballon über den USA auf; und verhandelte neben der Säli-Zunft den Oltner Stadtrat. In den Versen durfte sich Stadtpräsident Marbet wenigstens fehlendes Profil und seinen Porsche vorwerfen lassen.

Bazille Zunft

Die grosse Abwesende des Abends war die Pandemie, nicht nur in den Versen. Nach den letzten beiden Jahren war darob die Erleichterung zu spüren. Nur leise Anspielungen gab es: die Säli-Zunft, die als Partyboot auftrat, meinte, man sei jetzt zwei Jahre lang von Welle zu Welle geritten. Und die Guggi-Sänger erinnerten an den Klopapier-Mangel, winkten aber gleich ab: «Mer kenne all diä Gschicht.» Die Rätschwyber kommentierten: «Mer bewegen eus ändlech weder frei.»

Nachtwächter Zunft

Lacher in grosser Einigkeit über die Fifa

Viel vor kam auch die Fifa, deren Präsident Gianni Infantino und die Fussball-WM in Katar vom vergangenen Dezember. Darüber lachte der Saal in grosser Einigkeit, wenn auch mit merklich zynischem Unterton. Die gleichen Lacher ernteten Verse zur Strommangellage und zur Teuerung: Schnitzelbänke sind eben auch eine Form der Sorgenbewältigung.

Die Bazillen dichteten ebenfalls über die Fussball-WM, genauer über das Verbot der Regenbogen-Armbinden, und schlugen damit einen Bogen zu Transgenderrechten – ebenfalls ein Thema, das die Zünfte gerne aufgriffen: Manche Verse fielen subtiler aus, wie jener von der Altstadt-Zunft, die darüber sinnierte, wie sich ein Esel in den Körper eines Pferdes wünschte.

Die Banausen waren hingegen ausdrücklich: «S’esch doch ned so schwäär – pfiffli oder schletzli.» Und die Glugger erzählten vom kleinen Kari, dessen grösster Wunsch es ist, eines Tages eine Frau zu werden. Auch Klimaerwärmung und festklebende Aktivisten bewegten die Cliquen. «Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kleben sie noch heute», sangen die Glugger.

Rätschwyber Zunft

Kulturelle Aneignung: Еin Angriff auf die Grundfeste der Fasnacht?

Wohl am bissigsten wurde aber die Problematik der kulturellen Aneignung verhandelt: «Schnitzelbänke singen, das dürfen wir ja wohl noch», meinten die Banausen. Die Schärfe kommt wohl daher, weil das Thema eine der Grundfeste der Fasnachtstradition angreift: sich zu verkleiden. Was nun plötzlich als kulturell übergriffig gilt, verstehen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler als eine kurzweilige Verwandlung, als einen Ausbruch aus dem Alltag.

Banause-Zunft

Zu Olten nahmen viele Schnitzelbänke den Verkehr um den Postplatz ins Visier: Sterbehilfe könne man sich getrost sparen, fanden die Nachtwächter: «Muesch eifach mit em Velo, öbre Poschtplatz fahre.»

Glugger-Clique

Oltens Gastroangebot floss in viele Verse ein. Die Trimbacher Bazillen kommentierten: «Mir hoffe sehr, es wärdi au der Tiger uferstoh!» Dafür ernteten sie viel Applaus im heimischen Saal. Die Nachtwächter fanden den Grund, warum nach dem Restaurantbesuch die Rechnung stimmt: «Jetzt esch klar, das esch der neu Wirt ir Schlosserei.»

Altstadt Zunft

Auch der Obernaar trat auf, blieb als Teil der Herregägger-Gugge allerdings wortwörtlich im Hintergrund: der Mann spielt das Sousaphon, und stellt sich also hinter den Trompeten und Hörnern auf. Erst ganz zum Schluss des musikalischen Intermezzos trat Ule dr 1 dann doch noch hervor, in die Mitte der Bühne, und wünschte allen eine schöne Fasnacht.

Guggi Zunft

Musikalisch und polemisch überzeugt

Musikalisch ragten die Rätschwyber heraus: mit dreistimmigem Gesang. Während der bei anderen Zünften teils aus versungenen Tönen entstand, war er bei den Rätschwybern stets gewollt und entsprechend harmonisch.

Säli-Zunft

Einen besonderen Moment der Polemik bewirkten die Nachtwächter, die zu Oltens geplanter Notschlafstelle in der Nähe von Wohnhäusern dichteten. Der Vers zielte auf Alt-Stadträtin Iris Schelbert-Widmer, die an einem der vorderen Tische sass. Nach der Pointe war das Publikum einen stillen Moment lang unsicher, ob es jetzt lachen soll – entschied sich dann aber für die Narrenfreiheit und lachte umso herzhafter.

Mit der Säli-Zunft ging der Abend zu Ende; sie ernteten aber nicht nur deshalb viel Applaus, sondern auch, weil ihr Auftritt viel auf sich vereinte, was Schnitzelbänke ausmacht: pointierte Polemik lustvoll vorgetragen. Und das bot der gesamte Schnitzelbankabend der Oltner Fasnacht 2023.

Impressionen vom Schnitzelbankabend 2023 im Konzertsaal des Stadttheater Olten Bruno Kissling

