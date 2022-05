1,5 Milliarden Mehrkosten SBB-Bauprojekte am Knotenpunkt Olten verzögern sich Bis 2035 wollen die SBB beim Knotenpunkt Olten einige Anpassungen vornehmen. Eine Studie des Bundesamtes für Verkehr zeigt aber, dass es zu einer Verspätung von drei Jahren und zu Mehrkosten kommt. Der neue Bahnhofplatz ist jedoch auf Kurs. Felix Ott 10.05.2022, 05.00 Uhr

Bahnarbeiten am Knotenpunkt Olten verzögern sich um drei Jahre. (Symbolbild) Chris Iseli (Archiv)

Das schweizerische Bahnnetz wird derzeit laufend ausgebaut, um sich abzeichnende Engpässe zu vermeiden. Im aktuellsten Massnahmenpaket, dem Ausbauschritt 2035, sind unter anderem verschiedene Baustellen beim Knotenpunkt Olten vorgesehen. Dort kommt es allerdings zu Verzögerungen.

In einer ersten Ausbauetappe sollen bis 2035 die Perrons der Gleise 1-3 verlängert sowie die Perrons der Gleise 2 und 3 verbreitert werden, schreibt die Medienstelle der SBB auf Anfrage. Zudem soll die Personenunterführung Hardegg ausgebaut werden. Die Arbeiten würden auch umfangreiche Anpassungen in der Gleisgeometrie mit sich bringen, so die SBB.

Im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr (BAV) laufe derzeit eine Studie zum Zielkonzept des Knotens Olten. Diese zeige: Die Anpassungen am Bahnhof würden auch diverse Arbeiten am Oltner Rangierbahnhof nötig machen. Die Medienstelle schreibt:

«Aufgrund der Komplexität und der funktionalen Abhängigkeiten der Projekte ist mit Verzögerungen zu rechnen.»

Stand heute würden die Arbeiten an den Perrons und Gleisen drei Jahre verspätet fertiggestellt sein und somit das angepasste Netz 2038 in Betrieb gehen. Das Projekt neuer Bahnhofplatz Olten ist hingegen auf Kurs und soll 2029 eröffnet werden. Zu den Auswirkungen der Verzögerung für Pendlerinnen und Pendler kann die SBB zurzeit keine Angaben machen. Darüber werde im kommenden Herbst mehr Klarheit herrschen, so die SBB.

Mehrkosten von 1,5 Milliarden Franken

Die SBB optimiert in der ganzen Schweiz derzeit das Schienennetz. So soll laut BAV das Angebot sowohl im Fern- wie auch im Nahverkehr weiter verdichtet und an die stark steigende Nachfrage angepasst werden. Gleichzeitig sollen die Bahnhöfe so ausgebaut werden, dass ein sicherer, behindertengerechter Zugang zur Bahn gewährleistet werden kann.

Nicht nur in Olten käme es dabei zu Verzögerungen, wie aus dem Situationsbericht des Bundesamtes für Verkehr hervorgeht. In einer Medienmitteilung dazu heisst es:

«Die Umsetzung von mehreren hundert Baumassnahmen kommt gut voran, ist jedoch sehr anspruchsvoll.»

Die Verzögerungen würden Mehrkosten von rund 1,5 Milliarden Franken mit sich ziehen. Das Parlament hat 2019 für den Ausbauschritt 2035 Investitionen von rund 13 Milliarden Franken bewilligt. Im Bahninfrastrukturfonds stünden aber gemäss BAV trotz prognostizierter Verteuerung genügend Mittel für die beschlossenen Ausbauprojekte zur Verfügung.