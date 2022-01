Dorfengel: Franco Mazzanti aus Wangen bei Olten macht Ordnung

Saubermacher Franco Mazzanti: Der Saubermann von Wangen bei Olten Franco Mazzanti sorgt seit Jahren für Sauberkeit auf Strassen und Plätzen. Freiwillig. Sogar auswärts ist der 61-Jährige in eigener Mission unterwegs. Urs Huber Jetzt kommentieren 13.01.2022, 18.00 Uhr

Franco Mazzanti aus Wangen sammelt mit grossem Eifer den Abfall anderer Leute von Trottoirs und Strassen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Er lacht kurz. Seit Jahren würde er das schon machen, erklärt er. Mit Greifzange und Plastiksäcklein durch Strassen und über Plätze schlendern und diese von allerlei Unrat befreien. Denn Franco Mazzanti ist ein begnadeter Sucher und Finder – von Weggeworfenem. Und der 61-Jährige sucht und findet nicht nur, sondern er räumt auch weg. In die Abfallsäcke, die ihm die Gemeinde zur Verfügung stellt. Mehr noch: Sein Engagement hat ihm vor einiger Zeit offizielles Lob aus offiziellem Mund gebracht: Gemeindepräsidentin Daria Hof meinte über ihn: «Wir haben einen Engel in Wangen».

Bekannt wie ein «bunter Hund»

Der Mann ist bekannt wie «ein bunter Hund», wie man so sagt. Mindestens jedem zweiten vorbeifahrenden Autolenker winkt er zu. «Ja, ja, man kennt sich», sagt Mazzanti amüsiert und erzählt so nebenbei, er habe mal Elektriker werden wollen. Oder Polizist. Und auch von vielen Fussgängern wird er angeredet. «Ein paar Worte wechseln», sagt Mazzanti, der in seinem Tun nichts Aussergewöhnliches erkennen mag.

«Das mach’ ich gerne und ich bin vor allem auch gerne draussen an der frischen Luft»,

Strohhut, Sonnenbrille: Mazzantis Auftritt vermittelt auch bei Kälte liebliches Meeresrauschen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

gibt er zu verstehen. Dass aktuell die Bise zünftig bläst und sich die Temperaturen nahe des Gefrierpunktes – wenn nicht gar darunter – bewegen: Für den Italiener mit Wurzeln in der Toscana ist das kein Problem. Eine warme Seele und einen Strohhut samt Sonnenbrille: Insignien, die liebliches Meeresrauschen transportieren helfen.

In all den Jahren hat er sein kleines Refugium kontinuierlich ausgebaut. Der Mann mit dem Greifer und der üblichen Ausrüstung wie einem Einkaufswagen, den er von der Gemeindepräsidentin privat überreicht bekam, gefüllt damals mit Lebensmitteln, ist in der ganzen Region anzutreffen. «In Trimbach, Olten Hammer und in Oftringen, wo meine Schwester wohnt, kann man mir schon begegnen», sagt er dann.

Fundstücke mit dem Wert des allzu Vergänglichen

Und schon schnellt die Greifzange vor. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Was er denn auf seinen Touren so findet, der Franco Mazzanti? Er winkt ab. «Viel Zeug halt, das rumliegt, die Leute einfach weggeworfen haben.» Papierfetzen, Zigarettenkippen, Aludosen. Fundstücke mit dem Wert des allzu Vergänglichen eben. Sein Blick geht zu Boden. Nicht das leiseste Krümelchen Abfall bliebt seinem Auge verborgen. Und schon schnellt die Greifzange vor, packt das Dinge geschickt und lässt es in den Plastiksack wandern. Ein Papierfusel war’s. «Manchmal», hebt er an, «da gibt’s schon eigenartiges Zeug.» Gerichtsakten will er schon gefunden haben. «Ehrlich wahr», sagt er noch, weil er’s selber kaum glauben mag. Und irgendwelche Schlüssel gehören auch zum bedeutenderen Fundgut. «Mit oder ohne Etui», sagt Mazzanti und lacht.

Wie gesagt: Das 61-Jährige gehört fast zu Wangen bei Olten wie der heilige Gallus. Droben in der Allmend ist er aufgewachsen, mit Vater, Mutter, Geschwistern.

«Früher sind wir hier im Winter auf der Strasse ins Dorf runter geschlittelt»,

sagt er. Damals habe man das noch machen können. Derweil grüsst er sämtliche Fussgänger, die von dort oben zu Fuss auf dem Weg bergabwärts sind. Mit Namen, versteht sich. 60 Jahre lebt er schon im Dorf. Vater arbeitete zuvor in Belgien unter Tag, ehe die Familie nach Wangen zog. «Eines Onkels wegen», sagt Mazzanti fast bedauernd. Noch andere Länder wären zu Auswahl gestanden. Etwa Kanada. «Das wär’s gewesen», sagt er noch. «Vielleicht hätte ich dort Indianer kennen gelernt». Er lacht.

