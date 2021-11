Bahnhofquai Olten: Verkehrsegime bliebt noch ein Weile bestehen

Sanierungsarbeiten Bahnhofquai Olten: Bauverzögerung war nicht aufzuholen Leicht verspätet geht die Bauetappe Bahnhofquai Olten ins Finale; dann folgt die Sanierung Aarburgerstrasse. Urs Huber Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Baustelle Ländiweg/Bahnhofquai Olten: Vorläufig bleibt das Verkehrsregime mit einer offenen Fahrspur Richtung Postplat erhalten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Im Oktober 2020 begann, was aktuell Mitte Dezember in die Winterpause gehen wird: die Sanierungsarbeiten am Oltner Bahnhofquai zwischen Post- und Bahnhofplatz. Arbeiten, bedingt durch den baulichen Zustand von Oltens Prachtstrasse und die angrenzende instabile Aareböschung. Die Realisierung des Bauvorhabens würde 15 Monate dauern, hatte die Medienstelle des Amtes für Verkehr und Tiefbau (AVT) im September 2020 verlauten lassen.