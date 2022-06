Olten: Drei junge Männer realisieren einen Kurzfilm

Salient Media Drei junge Männer realisieren einen Kurzfilm: Damit legen sie den Grundstein für ein Oltner Start-up Im Kino Capitol in Olten kann man sich am 23. Juni zum ersten Mal den Kurzfilm «Apate» ansehen. Durch den Film entstand Anfang dieses Jahres das Start-Up Salient Media in Olten. Franziska Roth Jetzt kommentieren 20.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die drei Köpfe von Salient Media in ihrem Studio an der Ringstrasse in Olten. Von links nach rechts: Nicholas Beyeler, Govind Sharma und Niklas Burn. Bruno Kissling

Jung. Frech. Kreativ. So beschreiben sich die Jungunternehmer Niklas Burn aus Kappel, Nicholas Beyeler aus Trimbach und Govind Sharma aus Olten. Alle drei gingen zur selben Zeit an die Kantonsschule in Olten und sammelten nach der Schule im Rahmen von Praktika Arbeitserfahrung mit Bewegtbild.

Sie haben Anfang dieses Jahres das Start-up Salient Media gegründet. Da leben sie ihre Kreativität im Bereich Bewegtbild aus. Kurzfilme, Werbefilme, Musikvideos – sie drücken ihren Projekten einen persönlichen Stempel auf.

Salient Media entstand durch die Zusammenarbeit bei einem Film, den sie mit der Komponistin Rosetta Bachofner realisierten. Für ihre Masterarbeit brauchte sie einen Kurzfilm, zu dem sie Filmmusik komponieren konnte.

Coronabedingt viel aber die Masterarbeit aus, was Burn, Beyeler und Sharma aber nicht davon abhielt, den Film fertig zu stellen. Zweieinhalb Jahre arbeiteten sie an dem 35 minütigen Psychodrama namens «Apate». Nun ist es so weit: Sie stellen ihren Film an der Premiere im Kino Capitol in Olten am 23. Juni vor. Nicholas Beyeler erzählt im Interview, wovon der Kurzfilm handelt.

Wovon handelt der Kurzfilm «Apate»?

Nicholas Beyeler: Es geht um die Persönlichkeitsentwicklung des Hauptdarstellers Henning.

Haben Sie einen persönlichen Bezug zur Story?

Ich kann nur von mir sprechen: Meine Grossmutter litt an Alzheimer. Der Vater des Hauptdarstellers, Henning, litt ebenfalls an dieser Krankheit. Dieser Umstand trägt zu Hennings Persönlichkeitsentwicklung bei. Insgesamt hatten wir wenig persönlichen Bezug zur Story, wir haben unseren Gedanken freien Lauf gelassen.

Wie war der Schreibprozess des Drehbuches?

Es zeichnete sich ein Bild des Hauptdarstellers, das beim Schreiben immer mehr Details erhielt. Das Bild gab der Story eine Form, beim Scheiben haben wir uns dann oft gefragt: «Würde das der Henning so machen?», «Würde das der Henning so sagen?» Er wurde wie ein Mensch, den man mega gut kennt. Ich meine, wir haben sechs Monate fast täglich am Drehbuch geschrieben. Da gewöhnt man sich schon an den Henning.

Was habt ihr gelernt bei der Realisation des Films?

Dass man nicht 35 Seiten Drehbuch schreiben sollte, wenn man 20 Minuten Film produzieren will (lacht). Allgemein haben wir mega, mega viel gelernt. Das war das erste Mal, dass wir ein ausführliches Drehbuch schrieben und das Ganze organisiert haben mit den Drehorten und allem. Und dort merken wir, gewisse Dinge funktionieren einfach nicht. An gewissen Orten kann man nicht drehen, oder es macht keinen Sinn dort. Wir haben auch viel im Schnitt gelernt und einfach alles, was dazugehört.

Wie ist es, das fertige Projekt nun in den Händen zu halten?

Es ist ein komisches Gefühl, so nach zweieinhalb Jahren. Ich glaube, wir realisieren es noch gar nicht so richtig. Wir freuen uns mega auf die Premiere und es endlich den Leuten zeigen zu können, auch auf die Reaktionen der Leute. Aber ich glaube, dass Allergeilste ist, dass wir den Film nun im Kino Capitol anschauen können. Dass hintendran noch ein paar Leute sitzen werden, ist so ein bisschen sekundär.

Was soll mit dem Film passieren?

Die Idee ist, dass wir zuerst die Premiere im Capitol in Olten feiern. In unserem Heimkino, wie wir es nennen. Da es lediglich 50 Meter von unserem Studio entfernt ist. Und dann wollen wir an Filmfestivals gehen in der Schweiz und in Deutschland und je nach dem mit Untertitel auch im englischsprachigen Raum.

Gibt es ein Festival, an dem Ihr den Film besonders gerne zeigen möchtet?

Ja, sehr gerne an den Solothurner Filmtagen.

Wie ist die Vorfreude auf die Premiere?

Riesig - die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es gibt noch mega viel zu organisieren. Wir machen etwas Grösseres draus. Es ist nicht nur der Film selbst, sondern noch ein bisschen Witz und Humor und einige filmische Leckerbissen. So ein bisschen unser Werdegang, es wird eine Vorstellung der Firma und eine Vorstellung von «Apate».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen