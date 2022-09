Stadttheater Olten: Saisonstart unter trüben Vorzeichen

Saisonstart Stadttheater Olten könnte erstmals seit Jahren ein Minus schreiben – auch Sparen ist nicht mehr tabu Am Freitagabend startete das Stadttheater Olten in die neue Saison. Die Aussichten sind allerdings wenig rosig: Erstmals seit langem musste ­Direktorin Edith Scott für dieses Jahr ein Defizit budgetieren. Die Gründe dafür sind Nachwehen der Coronapandemie und die steigenden Energiepreise für Gas und Strom. Fabian Muster Jetzt kommentieren 16.09.2022, 22.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Vorstellung «Veronika, der Lenz ist da» der Berlin Comedian Harmonists startete am Freitagabend die Stadttheater-Saison. zvg

Nicht nur der EHC Olten, das sportliche Aushängeschild der Stadt, startete am Freitagabend in die neue Saison; mit dem Stadttheater begann auch der kulturelle Leuchtturm am Freitagabend mit seinem Programm. Dank der Vorstellung der Berlin Comedian Harmonists ging es mit «Veronika, der Lenz ist da» beschwingt in die neue Spielzeit.

Stadttheater-Direktorin Edith Scott bei der Eröffnung der neuen Saison. zvg

So positiv wie dem sechsköpfigen Vokalensemble aus der deutschen Hauptstadt ist der 33-jährigen Direktorin Edith Scott in ihrer vierten Saison derzeit allerdings nicht zumute. Zu schaffen machen ihr neben den Nachwehen der Coronapandemie neu die Energiekrise, wie sie im persönlichen Gespräch mit dieser Zeitung erläutert. Die steigenden Gas- und Strompreise setzen auch dem Budget der Kulturinstitution zu.

Das Haus wird mit Gas beheizt; wegen der hohen Säle und der schlechten Isolation verpufft viel Energie. Trotzdem gibt es vorerst keinen Grundsatzentscheid, die Heizkörper tiefer als bisher aufwärmen zu lassen. «Das Publikum soll sich bei uns wohl fühlen», sagt Scott. Doch man versuche zu sparen, wo es nur gehe. Die alte Halogen-Lampen im Gebäude sollen bald einmal ausgewechselt und auf LED umgerüstet werden; und in Nutzungspausen wird die Heizung gedrosselt.

2022 wird finanziell ein schwieriges Jahr

Finanziell gesehen könnten die höheren Energiepreise trotzdem so richtig aufs Budget durchschlagen. Als zweiter Faktor kommt die Coronapandemie dazu: Weil das häufig vor allem ältere Publikum immer noch zurückhaltend Vorstellungen besucht, hat das Stadttheater erstmals seit langem wieder ein Minus budgetiert. «Wenn sich die Energiepreise so weiterentwickeln, stellt sich die Frage, wo wir sparen müssen.»

Bisher sei man davon verschont geblieben, so Scott. Man könne aber nicht jedes Jahr ein Defizit schreiben. Im vergangenen Jahr gab es in der Rechnung noch eine schwarze Null – dank Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen. Doch in diesem Jahr fliessen diese Gelder nicht mehr.

Der Apéro zum Saisonstart des Stadttheaters hat Tradition. Es sind Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur anwesend. Schützi-Geschäftsführerin Nina Knapp (links). Regierungsrat Peter Hodel (links) im Gespräch mit Stadttheater-Direktorin Edith Scott und Verwaltungsratspräsident Joe Birchmeier der Stadttheater Olten AG (rechts). Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet (rechts) im Gespräch mit alt Stadttheater-Direktor Herbert Schibler. Auch Regierungsrätin Susanne Schaffner (rechts) war beim Saisonstart dabei. Andreas Meier, Präsident Theaterstudio Olten, mit seiner Frau. Grüne-Nationalrat Felix Wettstein (ganz links) im Gespräch mit Regierungsrätin Birgit Wyss (Dritte von links) und dem Oltner Stadtrat Raphael Schär-Sommer (Vierter von links).

Wahrscheinlich würde die Stadttheater-Direktorin bei der Anzahl des Angebots ansetzen, nicht bei der Qualität, wie sie im Nachsatz betont. Die Leistungsvereinbarung mit der Stadt legt eine gewisse Anzahl Veranstaltungen fest, die das Stadttheater pro Saison zeigen muss. «Da liegen wir klar darüber», sagt Scott. Gewisse Formate wie der Theaterclub oder der Soirée Classique könnten wegfallen. «Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann kann es auch Zeit sein, etwas zu hinterfragen und Neues anzustossen.»

Abo- und Einzelkartenverkäufe ziehen im Vergleich zum Vorjahr an

Ein Lichtblick sind hingegen die Abo- und Einzelkartenverkäufe, die bisher leicht höher ausgefallen sind als in der vergangenen Saison. Doch auch hier muss Scott im Nachsatz Vorbehalte anbringen: Die Zahlen sind noch längst nicht auf Vor-Corona-Niveau – und erreichen dieses vielleicht gar nie mehr. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Leute kurzfristiger und flexibler entscheiden wollen, und daher den Kauf eines Saisonabonnements weniger in Erwägung ziehen.

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Auslastung. Durchschnittlich betrug diese in den Jahren vor der Pandemie noch 84 Prozent; in der vergangenen Saison waren es noch rund 65 Prozent – allerdings machten dem Stadttheater vor allem im ersten Saison-Halbjahr Coronaeinschränkungen wie die Zertifikatspflicht zu schaffen. «Es gab ausverkaufte, aber auch sehr schlecht besuchte Vorstellungen.» In dieser Spielzeit geht Scott von einer etwas besseren Auslastung aus.

Im Tagungsbereich hingegen erreicht das Stadttheater schon fast wieder Vor-Corona-Niveau. Der Betrieb könne auf die vielen Stammkunden zählen. Zudem sei die Lage mit der Bahnhofsnähe optimal, so Scott.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen