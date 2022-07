Aareböötle: Das sind die Tipps der Expertin

Safety-First «Böötle» auf der Aare – das musst du wissen, damit du sicher ans Ziel kommst Was gilt es beim «Böötle» auf der Aare zu beachten? Das haben wir Joana Brunner gefragt, technische Leiterin der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Olten. Das sind ihre Tipps. Jetzt kommentieren 22.07.2022, 19.00 Uhr

Regeln auf dem Fluss: Eine Infotafel der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG. (Archivbild) Pius Amrein

1. Die Vorbereitung

Joana Bucher, technische Leiterin der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Olten. zvg

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend. Wichtig ist es, die Strecke im Vorfeld abzuchecken. Dabei geht es vor allem darum, dass man weiss, wo man in die Aare einsteigen will, wo es Hindernisse wie beispielsweise ein Kraftwerk gibt und wo es Ausstiegsmöglichkeiten hat, um diese Hindernisse zu umgehen. Es gibt unterwegs nicht immer klare Markierungen, die Ausstiegsmöglichkeiten oder Hindernisse signalisieren. Zusätzlich sollte auch auf unterschiedliche Wasserstände, Brücken oder die Strömungen geachtet werden, denn auch die können Gefahren darstellen.

2. Das Material

Jede Person, die sich auf dem Boot befindet, braucht eine Rettungsweste. Zudem muss das Gummiboot mit den Personalien des Besitzers angeschrieben sein. Wichtig ist auch, dass die vorgeschriebene Nutzlast des Boots nicht überstiegen wird und bei mehreren Booten, dass diese nicht zusammengebunden werden.

3. Die Ausrüstung

Man sollte immer genügend Wasser mitnehmen, eine Kopfbedeckung dabeihaben und die Sonnencrème nicht vergessen. Denn eines ist klar: Auf dem Wasser ist man der Sonne stark ausgesetzt.

4. Nicht ins Wasser springen

Wenn man länger auf dem Boot unterwegs ist, heizt sich der Körper bei schönem Wetter stark auf. Die Temperatur der Aare beträgt zwar aktuell bis zu 23 Grad. Aber trotzdem, der Körper muss die Temperatur ausgleichen, wenn man baden geht. Wenn man nun direkt ins Wasser springt, kann das dazu führen, dass der Kreislauf diesen grossen Temperaturunterschied nicht ausgleichen kann. Dadurch steigt das Ertrinkungsrisiko massiv. Darum: Den Körper zuerst mit Wasser benetzen, dann die Füsse ins Wasser halten und erst dann langsam in die Aare steigen. So kann sich der Körper vor dem Baden an die Temperatur gewöhnen.

5. Lieber etwas mehr Vorsicht

Das Wasser ist ein unberechenbares Element. Also lieber einmal mehr etwas vorsichtiger sein und sich selbst nicht überschätzen. Idealerweise macht man die ersten Versuche beim «Böötle» auf der Aare mit jemandem, der sich auskennt. Und auf keinen Fall sollte man alleine unterwegs sein. (otr)

