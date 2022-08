Oltner Chilbi erfährt grossen Andrang von Schaustellenden

Rummel «Die Routine ging etwas verloren» – die Oltner Chilbi findet erstmals seit Pandemiebeginn wieder statt Die Vorbereitungen sind im vollem Gang. Schaustellende bauen derzeit ihre Fahrgeschäfte auf den begehrten Stellplätzen in Olten auf. Franziska Roth Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aufbauarbeiten auf dem Oltner Rummelplatz laufen auf Hochtouren. Bruno Kissling

«Wir rechnen dieses Jahr mit einem Rekord an Besuchenden», erzählt Christoph Koch mit einem Blick auf die Wetter-App auf seinem Handy und einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Er ist Bereichsleiter Gewerbe der Stadt Olten und der «Tätschmeister» der Oltner Chilbi.

Links: Nhuc Khoan Chang, stellvertretender Bereichsleiter Gewerbe und rechts Christoph Koch, Bereichsleiter Gewerbe der Stadt Olten. Bruno Kissling

Auch sein Stellvertreter, Nhuc Khoan Chang, ist permanent auf Platz. Beide werden mit Fragen von Vorbeigehenden überhäuft. «Die Routine ging etwas verloren», so Koch. Denn wegen der Pandemie fand die letzten zwei Jahre keine Chilbi statt in Olten.

Drei Mal mehr Nachfrage als Stellplätze

In den Jahren 2018 seien es 160'000 Besuchende gewesen und 2019 sogar fast 170'000. Heuer sollen diese Zahlen noch übertroffen werden, denn: «Der Chilbimontag fällt auf den Feiertag Mariä Himmelfahrt, in den Vorjahren traf es immer den ersten Schultag. Und die Leute wollen raus nach Corona», so Koch.

Andi Bauer vor seinem Überkopf-Fahrgeschäft «Burner». Der Zuchwiler ist heuer mit drei Fahrgeschäften angereist. Bruno Kissling

Diese Beobachtung macht auch der Schausteller Andi Bauer: «Das Bedürfnis ist da.» Er reist dieses Jahr mit drei Fahrgeschäften aus Zuchwil an: einem Karussell, einer Familienachterbahn und seinem Verkaufsschlager, dem Überkopfgeschäft «Burner». Seit 20 Jahren mit einigen Unterbrüchen ist er an der Oltner Chilbi. «Olten hat mir besonders gefehlt während der Pandemie. Das ist ein Heimspiel für uns; das Ambiente und die Stimmung sind hier einfach gut», so Bauer weiter.

Die Stellplätze seien wieder weggegangen wie warme Weggen. So hat Koch drei Mal mehr Bewerbungen erhalten als er Stellplätze ausgeschrieben hat. Die Plätze auf dem drittgrössten Rummelplatz der Schweiz sind begehrt.

«Es ist wie eine Familie, der Umgang untereinander ist sehr angenehm»

Und trotz, oder vielleicht auch grade wegen dieser Grösse ist das Verhältnis zwischen Koch und den Schaustellenden sehr kollegial: «Es ist wie eine Familie, der Umgang miteinander ist sehr angenehm», so Koch. Er organisiert die Chilbi heuer zum vierten Mal. Beim Aussuchen der Schaustellenden achte man auf den «gesunden Mix», wie Nhuc Khoan Chang erzählt.

Roman Buser aus Uster ist mit seinem Gehgeschäft «Crazy Hotel» erstmals an der Oltner Chilbi. Bruno Kissling

Zum ersten Mal in Olten ist Ramon Buser mit seiner Attraktion. Er erhielt im Jahr 2020 den Stellplatz erstmals, musste sich aber aufgrund der Pandemie noch zwei weitere Jahre gedulden. «Die Vorfreude, endlich hier sein zu können, ist gross», erzählt der 42-Jährige aus Uster ZH. Sieben Personen sind mit dem Aufstellen des «Crazy Hotels» beschäftigt.

Es handelt sich nicht um ein klassisches Fahrgeschäft, sondern vielmehr um ein Gehgeschäft. Denn man kann für sechs Franken Eintritt durch das «Crazy Hotel» laufen und begegnet verschiedenen Hindernissen, die überwunden werden müssen. «Das Angebot ist für Leute aller Altersklassen. Im Schnitt halten sich die Leute rund zehn Minuten darin auf», so Buser. Er werde sich wieder für einen Stellplatz bewerben für nächstes Jahr, das stehe fest.

Weniger Parkplätze für Besuchende

Buser wohnt während der Chilbi in seinem Wohnwagen hinter dem «Crazy Hotel». Früher war der Wohnwagenpark der Schaustellenden beim Hübelischulhaus. Dort sei allerdings nun ein neuer Spielplatz, weshalb die meisten Wohnwagen nun in der Rötzmatt stehen. Dies verschärfe aber wiederum die Parkplatzsituation für Besuchende, erzählt Koch.

«Wir raten Besuchenden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.» Ansonsten habe sich nicht viel geändert im Lauf der Jahre, ausser: «In der Mühlegasse wird es nur noch Markt- und keine Essensstände mehr geben. Damit die Leute nicht auf der Strasse stehen bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen