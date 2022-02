Nach fast 20 Jahren Scheidender Geschäftsleiter der Sozialregion Olten sagt über die Klienten: «Über 95 Prozent sind ganz anständig» Hans Peter Müller, Oltens «Sozialmüller», ist Ende Januar in den Ruhestand getreten; ihm bleibt ein durchaus positives Bild der Klienten. Urs Huber Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Hans Peter Müller, in Olten auch «Sozialmüller» geheissen, kam vor 19 Jahren in die Stadt – und blieb. Bruno Kissling

Hätte er einen Fingerschnips frei, der einen Wunsch wahr werden liesse, er würde sich einen Mechanismus wünschen: jenen, der Diktatoren und Diktaturen verunmöglicht. Er hat ein positives Menschenbild, der Hans Peter Müller, im lokalen Jargon «Sozialmüller» geheissen. Nicht von Berufes wegen, sondern wohl eher intrinsisch bedingt. Eine gute Grundlage, um im Oltner Stadthaus auf der Personalliste als «Vorsitzender Verwaltungsleiter Direktion Soziales / Geschäftsleiter Sozialregion Olten» geführt zu werden.

Das Gegenüber ist ein Mensch

Damit ist jetzt Schluss, der Mann hat sich Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet. Zwei, drei Tage zuvor ist er in seinem mittlerweile leer geräumten Büro auch gleich dem sich hartnäckig haltenden Vorurteil begegnet, in den Etagen der Sozialdirektion würden vor allem Rüpel und unzufrieden Fordernde verkehren: «Über 95 Prozent der Klienten sind ganz anständig, mit denen einvernehmlich gearbeitet werden kann.» Man müsse sich auch stets vor Augen halten, das Gegenüber sei ein Mensch. Und: Der Gang zum Sozialamt sei für niemanden fern. «Das ist», wie Müller sagt, «manchmal auch Glückssache.» Denn der Grat sei ein schmaler.

Als er 2003 nach Olten kam, hat er anscheinend gewusst: Dies ist der Ort, um zu bleiben. Anders wäre sein früher Umzug aus dem Kanton Zürich gar nicht zu erklären.

«Wenn ich mich nicht täusche, bin ich schon Ende 2003 hierhergezogen»,

sagt er 19 Jahre später mit der grössten Selbstverständlichkeit.

Inhalt für Worthülse erschaffen

Müller ist ein Teamplayer. Was häufig wie eine blosse Worthülse klingt, hat der 65-Jährige in den letzten 19 Jahren mit Inhalten zu füllen verstanden. 1400 Dossiers in der Sozialhilfe, 700 im Bereich des Kinder- und Erwachsenenschutzes. Die Bemerkung, er sei demnach Herr über 2100 Dossiers, mag er nicht so gerne hören. Viel lieber betont er, die 50 Mitarbeitenden würden sich 33,5 Vollzeitstellen teilen. «Ich glaube, die Möglichkeit der Teilzeitarbeit ist ein grosser Pluspunkt für die Arbeitenden im Sozialbereich hier in Olten.»

Hans Peter Müller hat als Leiter Sozialregion Olten die Worthülse «Teamplayer» mit Inhalt gefüllt. Bruno Kissling

Müller spricht dabei vom inneren Betriebsklima. Das Wirken in überschaubaren Gruppen, welches einen fachlichen Austausch und personenübergreifend Dossierkenntnis ermöglicht, mache die Teams flexibel und reaktionsschnell. Die Schaffung der Sozialregionen sei ein guter Schritt gewesen, Arbeitsformen und Fachbereiche effizient einzurichten. Per 1. Januar 2009 wurden die Gemeinden bekanntlich zur Bildung von Sozialregionen verpflichtet, welche mindestens ein Gebiet von 12000 Einwohner/innen umfassen. Müller erzählt dies alles recht nüchtern, sachlich.

Seine Nüchternheit und Sachlichkeit spiegelte sich auch immer wieder in seinen Äusserungen wider: Die Bemerkung aus den Anfängen der Finanzkrise Olten, was in den oberen Etagen des Stadthauses eingespart werde, werfe der Müller im 3. Stock wieder aus dem Fenster, hat er jeweils mit der ebenso sachlichen Bemerkung gekontert:

«Wir erfüllen einen gesetzlichen Auftrag.»

Was sich in den letzten beiden Jahrzehnten verändert habe? «Die Zahl der Klienten, explizit aus der Drogenszene, hat sehr abgenommen», stellt Müller fest. Im Gegenzug wurde die Arbeit im Bereich des Kinder- und Erwachsenenschutzes intensiver, mit steigenden Fallzahlen. «Das bedeutet konkret, dass wir weniger Zeit für die einzelnen Fälle haben», sagt Müller, der im Grundsatz davon ausgeht, dass zwischen der betreuenden und der betreuten Person ein Beziehungsverhältnis entstehen soll. Unter Zeitdruck entsteht aber nur schwer ein tragfähiges Beziehungsverhältnis.

«Oft zwingen die Fallzahlen fast zu einer «Normierung» der Sozialarbeit»,

wie Müller sagt.

Wie wurde aus Müller der «Sozialmüller»? Er, der die Ratio zuvorderst im Sinn trägt, hat auch seinen beruflichen Werdegang im Kopf. Schon fast minutiös. In Zürich aufgewachsen, Maturität, Werkstudent, ein abgebrochenes Studium fürs höhere Lehramt, eines in Mathematik, Sprung zur Versicherungsmathematik, später Systemprogrammierer bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, Arbeiten im Sozialdienst der zürcherischen Justizdirektion, vollzeitlicher Berufsbeistand, Ausbildung zum Sozialarbeiter, Ausbildung im Fachbereich gesetzliche Sozialarbeit, Tätigkeit bei den sozialen Diensten in Wädenswil, Führungsausbildung - und dann, mit 46 Jahren – Olten. Ein gerütteltes Mass an Erfahrungen brachte er in die Dreitannenstadt.

Mathematik schon, aber doch lieber «Sozialmüller»

Man könnte über seine Affinität zur Mathematik stolpern. Nicht ganz zu Unrecht. Denn er sagt, manchmal bedauere er leise, dieser nicht stärker nachgelebt zu haben. Für einen Moment, klar. Aber dann ist Müller wieder der «Sozialmüller», ohne Wenn und Aber. «Ich habe meine Arbeit gerne gemacht», sagt er.

Überhaupt scheint er «Mister 100 Prozent» zu sein, dieser Mann. Einer, der sehr diskret wirkt, leise redet. So, dass man sich fragen muss, ob er auch laut werden könne. «Ich kann», sagt er dann. «Aber selten.» Man glaubt ihm das aufs Wort. Er bezeichnet sich als Individualisten mit klarem Verstand, als einen mit speziellem Humor; als einer, der seinen Witz nicht durch sein eigenes Lachen demaskiert. Das habe ihm seine Gemahlin immer zu verstehen gegeben, sagt er lachend.

Emotional und genussfähig zugleich

Er wirkt zurückhaltend, aber bestimmt. Als einer mit dem besonderen Dreh für Humor hat er sich mittlerweile auch vom einstigen Millimeterhaarschnitt distanziert, Tabula rasa gemacht. «Es war wie ein Versteckspiel um den sich zusehends entwickelnden Haarausfall», meint er lachend. Das habe er konsequenterweise aufgegeben. Aufgegeben hat er auch das Rudern, von wo eine andere Affinität herstammt; die zu Sport nämlich. Das Dauerlaufen fiel gesundheitlichen Gründen zum Opfer. Geblieben ist ihm Fitness grundsätzlich. Und die Begeisterung für eine kulturelle Facette: den Gesang, im Speziellen die Oper. Deren Inszenierungen bringen Müllers Emotionen ins Wallen. «Ja, ja, ich bin durchaus emotional und genussfähig», sagt der 65-Jährige, der sein gesangliches Engagement beim Oltner Oratorienchor wegen beruflicher Beanspruchung aber aufgab.

«Mister 100 Prozent» kümmert sich auch weiterhin um Marktbesuche, Weinkeller und das Kochen. Bruno Kissling

Und jetzt, im Ruhestand? Genussfähigkeit und lustvolles Agieren werden ihm nicht abhandenkommen. Denn eigentlich kann er dem Ruhestand per se nicht so viel Aussergewöhnliches abgewinnen. Was unverändert bleiben wird, scheint ihm viel näher als die Zukunft. Er wird regelmässig den hiesigen Markt besuchen, den privaten Weinkeller oder das Kochen pflegen. «Erst aber sind Ferien angesagt», wie Hans Peter Müller noch verrät. Und dann der eigenen Vielseitigkeit trauen, möchte man hinterherschicken.

