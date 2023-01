Peter Bernet: «Wir waren früher bei der SBB wie eine Familie»

Bernet reiste einige Male in die DDR, um die dort noch verkehrenden Dampflokomotiven zu fotografieren. «Bei der Reichsbahndirektion Berlin erkundigte ich mich, ob das Fotografieren möglich sei. Man bestätigte mir, dass ich auf Bahnhöfen fotografieren durfte, nur nicht Militärzüge.» Trotzdem kam sofort immer die Volkspolizei und kontrollierte seine Papiere. Der Geldwechsel zur Ostmark war genau vorgeschrieben zum Kurs von 1:1. Dabei betrug er 1:5. «Ich versteckte dann in der Schweiz gewechselte Geldscheine in einer Filmrolle und deponierte sie unter dem Polster eines 1.-Klasse-Sessels in der Federung. Das bemerkten die strengen Grenzpolizisten nicht. Wir mussten jeweils den ganzen Kofferinhalt auspacken, bei tagheller Beleuchtung mitten in der Nacht und bellenden Hunden rings um die Passagiere.»

Die Leute im Land waren nett. «Ein Fahrdienstleiter aus Nossen bei Dresden gab uns bei unserem ersten Besuch Fahrordnungen und Auskünfte, ein Jahr später brachte er kaum mehr ein Wort heraus», erzählt Bernet. Später erfuhr er, dass die Stasi bei ihm war und ihn über den Besuch ausgequetscht hatte, was ihm grosse Angst machte.

«Ein andermal wollten wir in Wernigerode etwas essen, aber es gab nur noch ‹Setzeier›, weiche Eier in einem Glas, sonst nichts. Als der Kellner hörte, dass wir Ausländer waren, bat er uns, im Intershop, dem Geschäft für Westbesucher, für ihn einzukaufen.» Fa-Seifen und andere Dinge, die im Westen alltäglich, für die Ostdeutschen aber unerreichbar waren, wünschte er sich. Bernet erfüllte diesen Wunsch, dafür gab's im Gegenzug ein Schlemmeressen. Gut hat sich Bernet aber nicht gefühlt, weil er die Einheimischen an den anderen Tischen sah, die von solchem Essen nur träumen konnten. «Meine Fiche habe ich später eingesehen, sie war über zehn Seiten dick», so Bernet. «In Bern wussten sie alles zu meinen Reisen in die DDR, sogar über welche Grenzübergänge ich einreiste.»