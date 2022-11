Rückblick Als sie von Zürich aus mit ihren Amischlitten beim Oltner Pop Pot Club 68 vorfuhren: Oltner Historiker signiert sein neuestes Buch Der Oltner Historiker Urs Amacher lässt das einstige Oltner Jugendlokal hochleben. Die stadtweit erste Einrichtung dieser Art auf dem einstigen Feldschlösschenareal genoss schier nationalen Ruf. Urs Huber Jetzt kommentieren 30.11.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Saal des Restaurants Gleis 13 signierte der Oltner Historiker Urs Amacher sein neuestes Buch über den legendären Oltner Pop Pot Club 68. Patrick Lüthy

Nichts ist so schön wie das gute Vergangene: Es lässt uns schwelgen. Ja, mehr als das. Es lässt uns verklären. Was natürlich auch für die Aufgeklärten gilt. Der Historiker Urs Amacher hat mit seinem Buch ans Licht gezerrt, was in den späten 1960er-Jahren in Olten hip war und zwischenzeitlich, zumindest im kollektiven Bewusstsein, ins Unterbewusste absackte: der Pop Pot Club 68. Er existierte gerade mal vier Jahre.

Ein Satz wie aus dem Bilderbuch

Das Buch beginnt lapidar: «Den Jungen fehlte in Olten ein Clublokal, ein Ort, wo sie sich mit Gleichaltrigen ungezwungen treffen und sich unterhalten können. Also packten sie selber an.» Das kommt einem doch sehr bekannt vor. Der Satz könnte noch heute gelten, wenn sich in den Dörfern draussen einige Jugendliche zusammentun und einen Ort der Musse und des Seins umzusetzen versuchen.

Pierre Haesler, einer der Initiatoren des Pop Pot Clubs. Patrick Lüthy

Amacher lässt in seinem 80-seitigen und reich bebilderten Werk die Protagonisten von damals zu Wort kommen. Unter ihnen Bruno Cerf, der im Buch freimütig zu verstehen gibt, damals nicht speziell im Pop Pot Club involviert gewesen zu sein. Aber aus der Politszene war er angefragt worden, ob er nicht den Keller ausmalen könnte. «Ich sagte zu. Die Talens-Künstlerfarben erhielt ich von der Eisenwarenhandlung Scheurmann gratis», so Cerf.

«Erinnert mich an meine Zeit»

Es war alles sehr unkompliziert. Oder soll man sagen: richtig unbürokratisch. Pierre Haesler, damals Jusstudent und 22-jährig, meint: «Wir waren eine lockere Gruppe, die Vereinsstruktur existierte nur gegen aussen.» Und Thomas Walser erinnert sich: «Selbst von Zürich aus fuhren sie mit den Amischlitten beim Pop Pot Club vor – manchmal zu siebt in einem rosa Ford Mustang.»

Peter Kaufmann, regelmässiger Besucher des Pop Pot Clubs (l.), und Clubmitinitiant René Steiner. Patrick Lüthy

«Mich hat während der gut anderthalbjährigen Arbeit am Buch viel an meine Jugendzeit erinnert.» Amacher, 73-jährig, erlebte die Aufbruchszeit der späten 1960er-Jahre in St.Gallen und Basel, genoss amerikanische und britische Pop- und Rockmusik. «In einem Buch dieses Lebensgefühl auszudrücken, ist ebenso unmöglich wie die Erinnerungen all jener wiederzugeben, die dabei waren», resümiert er.

Ein Stück jüngere Oltner Vergangenheit

Sei's drum. Der Pop Pot Club 68 ist ein Zeuge von Oltens jüngerer Kulturvergangenheit, als Pioniere wie Krokodil, East of Eden, Duster Bennett, die Band Deaf oder Spirit of John Morgan in der Provinz vorbeischauten. Und der nahe gelegene Bahnhof für ein Publikum aus der halben Schweiz sorgte.

Verspätete Pop-Pot-Club-Besucherinnen wurden vom späteren Fotografen Franz Gloor per Velosolex heimgebracht, wenn etwa René Steiner (später Färbi-Leiter) aufgelegt hatte. Und der singende Kaplan Alfred Flury konnte über einen Anruf aus der Telefonkabine aufgeboten werden, um noch mit dem Auto nach Hause chauffiert zu werden.

Impressionen von der Buchvernissage. Patrick Lüthy

Im Frühjahr 1972 fiel die Türe des Clubs ins Schloss. Veränderungen im Musikstil, Haschkonsum, Polizeikontrollen, Imageprobleme und die berufliche Etablierung der Initiatoren hatten das Ende eingeläutet.

Der Pop Pot Club 68 Exemplare sind bei Urs Amacher erhältlich: urs_amacher@bluewin.ch; Preis: 48 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen