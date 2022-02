Swiss Prime Site-Wegzug hat keine Folgen für Standort Olten

Wirtschaftsförderer Nach Wegzug Swiss Prime Site: «Ein Unternehmen, das sich in Olten niederlassen möchte, tut dies nicht prioritär aus steuerlichen Überlegungen» Die Steuerdebatte waren bei den Firmen, die sich in Olten ansiedeln wollen, kein Thema, sagt Wirtschaftsförderer Rolf Schmid. Auch der Wegzug von Swiss Prime Site schade dem Wirtschaftsstandort nicht. Im Gegenteil: Er sieht positive Tendenzen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Höhe des Steuerfusses sei zu Beginn einer Anfrage normalerweise kein Thema, das komme dann später, sagt Wirtschaftsförderer Rolf Schmid. Er steht am Amtshausquai - der Sitz der Alpiq und Swisscom liegt auf dem anderen Aareseite. Patrick Lüthy

Olten war in den vergangenen Wochen wegen der Debatte um die Steuererhöhung und dem Wegzug der Immobilienfirma Swiss Prime Site auch überregional in den Schlagzeilen. Nach dem Volksnein zum Budget 2022 hat der Stadtrat bereits diese Woche einen neuen Voranschlag ohne Steuererhöhung präsentiert – umstritten war vor allem der Anstieg gleich um zehn Punkte bei den juristischen Personen.

Rolf Schmid ist seit Mai 2018 in einem 40-Prozent-Pensum Wirtschaftsförderer der Region Olten und weiss, wie die hiesigen Unternehmen ticken.

Sie sollen für Neuzuzüge von Firmen sorgen. Vor allem die Steuererhöhung für juristische Personen gleich um 10 Punkte sorgte für rote Köpfe bei den einheimischen Unternehmen. Wie wurde die Steuerdiskussion bei Firmen wahrgenommen, die interessiert sind, nach Olten zu ziehen?

Rolf Schmid: Die Anfragen von interessierten Firmen haben in den vergangenen Wochen wieder angezogen, nachdem diese pandemiebedingt stark zurückgegangen sind. Dabei ist die Höhe des Steuerfusses zu Beginn der Anfrage normalerweise kein Thema, das kommt dann später. Und in den Gesprächen zur Ansiedlung waren die politischen Diskussionen der vergangenen Wochen ebenfalls kein Thema – wenn sie den betreffenden Firmen überhaupt bekannt waren.

Das heisst, es gab deswegen keine Firmen, die ihr Interesse für Olten zurückzogen?

Nein, mir ist keine offizielle Absage wegen der Steuerdiskussion bekannt.

Der Stadtrat könnte für nächstes Jahr erneut eine Erhöhung vorschlagen, obwohl er jetzt im überarbeiteten Budget 2022 auf eine solche verzichtet. Was sagen Sie Firmen, die nach Olten ziehen wollen, aber wegen der ständigen Diskussionen um den Steuerfuss zögern?

Das habe ich bisher so nicht erlebt. Natürlich haben Firmen gerne verlässliche Rahmenbedingungen. Aber sie sagen mir nicht: Ich warte die politische Diskussion ab. Vielleicht tun sie es einfach. Ich meinerseits zeige den Firmen vor allem die vielen Standortvorteile Oltens und der Region auf: gute Erreichbarkeit – auch einer der Hauptgründe, wieso eine Anfrage überhaupt reinkommt, verfügbare und bezahlbare Räumlichkeiten respektive Grundstücke sowie Zugang zu einem grossen Arbeitsmarkt – das Einzugsgebiet ist wegen der Zentralität sehr gross und attraktiv. Und was man auch nicht vergessen darf: Hinter all den Firmen stehen Menschen. Die wollen über Mittag Sport treiben oder in ein Restaurant essen gehen, abends kulturell etwas erleben oder auch hier Wohnsitz nehmen – ein Einfamilienhaus ist in der Region noch bezahlbarer als in den grösseren Städten und Agglomerationen.

34 Gemeinden aus den Regionen Olten Gösgen Gäu mit rund 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie etwas mehr als 50'000 Arbeitsplätzen sind der Wirtschaftsförderung Region Olten angegliedert. Rund 250'000 Franken stehen Rolf Schmid und der Projektleiterin und Assistentin Désirée Tobler zur Verfügung, die sich ein 130 Prozent-Pensum teilen.. Patrick Lüthy / Oltner Tagblatt

Das heisst, der Steuerfuss ist bei den Überlegungen der Firmen, nach Olten zu ziehen, gar nicht so zentral?

Er ist nur ein Faktor, aber nicht der einzige und erste. Ein Unternehmen, das sich in Olten niederlassen möchte, tut dies nicht prioritär aus steuerlichen Überlegungen; denn die Stadt und der Kanton sind ja nicht als Steuerparadies bekannt. Bei den Ansiedlungsanfragen hilft ein attraktiver Steuersatz, aber es geht vor allem ums Gesamtpaket – um die schon erwähnten Faktoren wie gute Erreichbarkeit oder Entwicklungsmöglichkeiten einer Firma.

Bekannt ist, dass die Leerwohnungsziffer in Olten relativ hoch ist. Wie sieht die Verfügbarkeit bei den Gewerberäumlichkeiten aus?

In der Stadt, aber auch in der Region Olten gibt es noch freie Flächen – seien es Büro, Industrie oder Grundstücke. Die Ansprüche der Firmen sind aber verschieden: Die einen wollen näher beim Bahnhof sein – daher begrüssen wir es, wenn die geplanten Projekte wie beim Bahnhof Nord vorankommen. Andere Unternehmen benötigen eine Halle mit Kran mit einer gewissen Bodenbelastbarkeit – was dann eher peripher im Industriegebiet oder ausserhalb der Stadt möglich ist. Und dann gibt’s halt auch gewisse Bedürfnisse der Firmen, die wir nicht befriedigen können.

Welche?

Das sind dann meist sehr spezifische Anforderungen an die Räume oder die Geometrie eines Grundstückes. Wir haben nicht immer für jede Anfrage das passende Angebot. Oder die Firmen haben die Vorstellung, wir könnten sie mit finanzieller Förderung unterstützen, was leider nicht möglich ist.

Welche Einflüsse hat die Pandemie auf die Gewerbeflächen?

Um das abschliessend beurteilen zu können, ist es noch etwas früh. Was ich aber feststelle: Es gab vermehrt Anfragen von Firmen, die bisher mehrere Standorte hatten und diese nun an einem zentralen Ort zusammenlegen möchten, weil sie in der Summe weniger Arbeitsplätze brauchen. Das spricht natürlich für die Stadt und Region Olten – wir sind zentral.

Zu Ihren Aufgaben gehört es auch, die bereits ansässigen Firmen zu betreuen. Die Steuerdiskussion kam bei diesen nicht gut an.

Ein Grossteil der ansässigen Firmen stand der Steuererhöhung sehr kritisch bis ablehnend gegenüber. Viele dieser Firmen stehen einerseits unter ständigem Kostendruck, andererseits möchten sie investieren: Da kommt es auf jeden Franken an. Eine Erhöhung der Steuern oder anderer Angaben ist daher nicht in ihrem Sinn. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich aber bewusst, dass es gesunde öffentliche Finanzen braucht, um den Standort Olten attraktiv zu halten. Im jetzigen Fall war die strittige Frage sicher der geplante Anstieg gleich um 10 Punkte.

Mit der Swiss Prime Site verlegt die grösste an der Börse kotierte Immobiliengesellschaft der Schweiz ihren Hauptsitz von Olten nach Zug, wie letzte Woche bekannt wurde. Was hat das für das Ansehen des Wirtschaftsstandorts Olten für Folgen?

Es ist schön, dass eine solche prominente Firma jahrelang in Olten zu Hause war. Der Wegzug ist sehr bedauerlich. Ich glaube aber nicht, dass dieser Wegzug grosse Folgen für das Ansehen des Wirtschaftsstandortes haben wird. Andere Firmen beurteilen die Situation anders. Wir als Wirtschaftsförderung versuchen zusammen mit dem Stadtrat, da vor allem mit dem Stadtpräsidenten Thomas Marbet, den Austausch mit den ansässigen Unternehmen regelmässig zu pflegen, auf allfällige Anliegen der Firmen frühzeitig einzugehen und Probleme zu lösen. Doch manchmal gibt es Sachzwänge wie bei der Swiss Prime Site, die wir nicht beeinflussen können.

Das heisst, man hat das Gespräch mit der Firma vorgängig gesucht.

Ja. Wir wussten, dass die Büros in Olten vermietet werden sollen. Daher haben wir das Gespräch zusammen mit dem Stadtpräsidenten gesucht. Dabei merkten wir: Das ist ein Entscheid, der schon länger gereift ist, bei dem viele Faktoren reinspielen und dadurch auch nicht mehr rückgängig zu machen war.

Sind Ihnen weitere Firmen bekannt, die mit dem Gedanken spielen, aus Olten wegzuziehen?

Nein, in dieser Hinsicht ist mir momentan nichts bekannt – auch nicht im Nachgang zur Steuerdiskussion oder zum Wegzug der Swiss Prime Site. Obwohl es im Vorfeld der Volksabstimmung gewisse Aussagen gegeben hat. Aber klar, es gibt immer Firmen, die ihren Standort überprüfen.

Es gibt aber auch einen grossen Lichtblick: Olten weist mit 1616 Einheiten (2020) ein neues Rekordhoch an Firmen auf. Es sind 40 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren – obwohl der Steuerfuss bei den juristischen Personen inzwischen um 8 Punkte höher liegt als damals. Wie erklären Sie sich das?

Diese Verbindung mit dem Steuerfuss würde ich nicht machen – wir haben in Olten einfach eine gute Ausgangslage: Wir sind ein attraktiver Standort wegen den bereits aufgezählten Faktoren wie der guten Erreichbarkeit. Es gibt sicher auch das Problem in den grossen Zentren, dass sich Firmen dort nicht mehr weiterentwickeln können und daher in die Regionen zügeln. Das können wir nutzen.

Olten macht somit auch vieles richtig. Was könnte die Stadt noch besser machen?

An den guten Rahmenbedingungen zu arbeiten ist eine Daueraufgabe – im Austausch mit den Firmen, der Politik, der Verwaltung und bei Abstimmungen auch mit der Bevölkerung. Zudem sollten sich Politik und Bevölkerung bewusst sein, dass wir alle davon profitieren, wenn die Region Olten ein blühender Wirtschaftsstandort ist: mit Arbeitsplätzen, Investitionen, Steuereinnahmen sowie Sponsoring für Sport und Kultur.

Die Stadt könnte versuchen, bei den Unternehmen eine Tiefsteuerstrategie zu fahren, um noch attraktiver zu sein. Würde sich das in Ihren Augen lohnen?

Ich kann nicht sagen, ob dies funktionieren würde oder nicht. Es gibt Kantone, die das versucht haben. Letztlich braucht es dazu auch den Kanton; die Stadt alleine kann da nicht genug ausrichten. Es geht aber ums Gesamtpaket, wobei der Steuerfuss eine gewisse Signalwirkung hat, insbesondere wenn Olten versuchen würde, eine Tiefsteuerstrategie zu fahren. Aber nur die tiefen Steuern alleine wären zu wenig. Es braucht beispielsweise auch die gute Infrastruktur und verfügbaren Raum.

Aus welchen Gründen gelangen interessierte Firmen am häufigsten an die Wirtschaftsförderung?

Es gibt drei Gründe: Erstens werden wir um Hilfe angefragt bei der Suche nach geeigneten Standorten. Eine inzwischen aufgebaute Datenbank unterstützt uns dabei. Zweitens gibt es konkretere Fragen, etwa zu Fördermitteln, Bauvorschriften, anderen Firmen vor Ort oder zum Arbeitsmarkt. Drittens öffnen wir für interessierte Unternehmen Türen, beispielsweise zu Behörden, Bildungsinstitutionen oder anderen Firmen.

Bei wie vielen Firmenansiedlungen haben Sie die Finger im Spiel?

Unser Credo ist: Bei einer Anfrage möglichst schnell und so spezifisch wie möglich zu reagieren. Dabei geht’s meistens um Flächen – Land, Büro oder für die Produktion. Im Durchschnitt wird eine Anfrage pro Woche einer interessierten Firma an uns herangetragen. Derzeit sind deren zehn offen. Die Anfragen erstrecken sich vom einfachen Telefonanruf bis zum umfassenden Dossier, das wir vielleicht mehrere Jahre begleiten.

Meistens läuft es so ab, dass wir Interessenten Standortvorschläge unterbreiten und diese geprüft werden. Gewisse Anfragen begleiten wir weiter, andere verselbstständigen sich und wieder andere versanden. Häufig kommen dann andere Parteien ins Spiel wie Immobilieneigentümer oder die kantonale Standortförderung. Bei wie vielen Firmenansiedlungen wir aber letztlich effektiv ausschlaggebend «die Finger im Spiel» haben, kann ich nicht beziffern.

Steht eine wichtige Ansiedlung einer Firma an?

(lacht)

Ich kann heute keine Ankündigung machen. Aber wir haben Firmen an der Angel, bei denen ich mich sehr freuen würde, wenn es klappen würde. Je grösser die Firmen, desto länger und aufwändiger sind aber die dazugehörigen Abklärungen.

Der Stadtrat ist mehrheitlich politisch links – dies nun schon in der dritten Legislatur hintereinander. Welches Zeugnis geben Sie ihm in Sachen Wirtschaftsfreundlichkeit?

Es ist nicht meine Aufgabe als Wirtschaftsförderer, der ich vor allem eng mit dem Stadtpräsidenten zusammenarbeite, dem Stadtrat eine Note zu geben (lacht). Für mich ist die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, aber auch mit den Gemeindepräsidien in der Region sehr wichtig. Mit der Politik bin ich regelmässig zu Besuch bei Firmen. Natürlich kann es auch vorkommen, dass wir bei einem Thema mal unterschiedlicher Meinung sind.

Doch aus meiner Sicht führen wir einen offenen und konstruktiven Dialog und versuchen eine Lösung zu finden zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Brücken zu schlagen zwischen Politik und Wirtschaft.

Welchen Wunsch haben Sie an die Politik?

Die Politik soll sich klar zu einem starken Wirtschaftsstandort bekennen, der sich auch entwickeln kann – das tut der Stadtrat beispielsweise in seinem letzten August verabschiedeten Regierungsprogramm. Die bisher guten Rahmenbedingungen sollen nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden, sondern daran muss stetig gearbeitet werden – Stichwort unternehmensfreundliches Klima. Wenn es uns gelingt, an diesem Strang gemeinsam zu ziehen, dann können wir eine positive Dynamik entwickeln. Das wäre mein Wunsch.

Sie sind jetzt knapp vier Jahre als Wirtschaftsförderer tätig – dies in einem 40-Prozent-Pensum. Reicht dies aus, um allen Ansprüchen gerecht zu werden?

Alle Ansprüche können wir damit bestimmt nicht erfüllen, wir müssen priorisieren. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind nicht nur interessant, sondern auch breit. In den vergangenen vier Jahren sind eher mehr Aufgaben dazugekommen, etwa das Thema Raumplanung mit dem Projekt Regionale Arbeitsplatzzone Gäu, der regionalen Arbeitszonenbewirtschaftung in den Gemeinden oder in der Stadt Olten konnten wir uns in die Ortsplanungsrevision einbringen. Aber es ist schon eine stetige Herausforderung, die Prioritäten richtig zu setzen und mit den Ressourcen haushälterisch umzugehen.

Das heisst, Sie mussten noch stärker priorisieren als bisher schon. Müsste dann nicht eine Pensenerhöhung ein Thema werden?

Es liegt nicht an mir, hier Forderungen aufzustellen. Von unserer Seite her haben wir dies bisher nicht vorgebracht – eine Absicht dazu gibt es nicht. Ich konzentriere mich wirklich darauf, aus den 40 Prozent das Optimum herauszuholen, und manchmal ist es auch mehr Arbeit. Das gehört dazu. Der Wirtschaftsförderer soll da sein, wenn es ihn braucht. Zudem habe ich mit der Projektleiterin und Assistentin Désirée Tobler, die zu 90 Prozent angestellt ist, eine sehr grosse Hilfe etwa bei der Aufbereitung der Dossiers oder dem Projektmanagement.

