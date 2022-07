Postplatz Olten: Bis zu 30 extrem bedrohliche Verstösse täglich

Risiko Bis zu 30 extrem bedrohliche Verstösse täglich: So gefährlich ist die Verkehrssituation auf dem Postplatz Olten Verkehrssünder beiderlei Geschlechts machen den Oltner Postplatz derzeit zum Unfall-Hotspot Nummer 1 in der Stadt. Nun soll eine definitive Verkehrswacht eingesetzt werden. Urs Huber Jetzt kommentieren 06.07.2022, 15.00 Uhr

Die Verkehrsregelung auf dem Oltner Postplatz wäre eigentlich ganz einfach, würde sich der Autoverkehr vom Bahnhofplatz herkommend konsequent an das Verbot halten, nicht Richtung Aarburg zu verkehren. Jetzt hindert ein Verkehrslotse vermeintliche Verkehrssünder daran. Bruno Kissling

Die Baustelle Postplatz in Olten: Jener Hort, wo sich derzeit Negativerfahrungen kumulieren. Velofahrende beschweren sich auf öffentlichen Plattformen lautstark und in unmissverständlicher Sprache über Automobilistinnen und Automobilisten, die verbotenerweise mit Hilfe doch respektabler Fahrkünste die Direttissima Bahnhofplatz-Aarburg wählen.

Eine Praxis, die insoweit höchst problematisch ist, als dass sich die Wege korrekt fahrender Velos ab Holzbrücke Fahrtrichtung Bifang mit den unkorrekt verkehrenden Autos Richtung Aarburg kreuzen. «Heute hätte mich fast eine Motorradfahrerin überrollt. Zum Kotzen, schon das 4. Mal. Unzumutbarer Zustand», schreibt da einer in der Facebook-Gruppe Olten. Und um noch einen draufzugeben, reicht er nach:

«Ich frage mich schon, wann der erste tödliche Unfall passiert.»

Rapporte gehen ans Amt für Verkehr und Tiefbau

Das Problem ist erkannt. In den letzten gut 14 Tagen war eine Zeit lang die 24-stündige Präsenz eines Verkehrsdienstes festzustellen. Dessen Aufgabe war die Rapportierung von verschiedenen Beobachtungen beziehungsweise Ungereimtheiten an das kantonale Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT). Teilweise beinhalten die Rapporte auch die Autonummer des fehlbaren Lenkenden. Die erfassten Rapporte dienen der Auswertung, werden vernichtet und haben keine weiteren Konsequenzen zur Folge.

Daniel Zimmermann, Projektleiter vom AVT. Bruno Kissling

Daniel Zimmermann, zuständiger Projektleiter vom AVT berichtet, gestützt auf die Rapporte, denn auch «von einer grossen Anzahl von Falschfahrern», die sich mittlerweile wieder ergeben hat, nachdem sich zwischenzeitlich die Lage beruhigt hatte.

Aus den Rapporten geht nämlich hervor, dass täglich zwischen 20 und 30 Verstösse gegen das geltende Fahrtregime festgestellt werden mussten. Und an Sonntagen, bei geringem Verkehrsaufkommen, wurden überraschenderweise auch schon mehr als 80 gezählt.

«Solothurner» sind die häufigsten Sünder

Entgegen der Vermutung, unter den Fehlbaren würden sich wohl eher ausserkantonale Autolenkerinnen und -lenker befinden, ist dem aber nicht so. Zimmermann spricht gar davon, dass eine deutliche Mehrheit der Fehlbaren aus dem Kanton Solothurn stammt.

Im Schutz der Verkehrsüberwachung lässt sich die Strasse sicherer überqueren. Bruno Kissling

In naher Zukunft wird entschieden, ob der Postplatz während der Bauzeit permanent von einer Person des Verkehrsdienstes beaufsichtigt wird. Tendenziell ist eher davon auszugehen, dass dem so sein wird. «Verkehrssicherheit hat eine sehr hohe Priorität», so der Projektleiter. Und es habe sich gezeigt, dass ohne diese zusätzliche Massnahme dem Fehlverhalten nicht beizukommen sei.

«Es ist für uns auch eine gute Möglichkeit, allenfalls ein nicht optimales Baustellensetting verbessern zu können», erklärt Zimmermann. Die Beobachtungen etwa hätten auch ergeben, dass die Aufleger von Sattelschleppern im Kurvenbereich die Fahrbahn von Velofahrenden tangieren könnten. «Dem versuchen wir durch das Anbringen von Markierungs- und Leitbaken entgegenzuwirken.»

Fahrspur zwischen Dulliken und Aarburg immer frei

Der Postplatz bleibt also während der Bauzeit weiterhin ein Hotspot. Ist es da eine gute Nachricht, wenn einem kolportierten Gerücht entgegengetreten werden kann? Vielleicht. Sicher ist, dass die immer wieder gehörte These, wonach in den nächsten Wochen der Verkehr aus Dulliken nicht mehr via Postplatz Richtung Aarburg fliessen könne, eine falsche ist. «In der ganzen Sanierungsphase im Abschnitt Postplatz-Gäubahnbrücke ist etwas Derartiges nicht vorgesehen» erklärt Daniel Zimmermann.

Dagegen ist jetzt schon klar, dass wahrscheinlich ab Frühherbst der Verkehr aus Aarburg für eine gewisse Zeit nicht mehr über den Postplatz zum Bahnhof wird gelangen können. Über die bedeutungsvolle Verkehrsumstellung wird im September 2022 noch informiert. Im November letzten Jahres hatte Zimmermann gegenüber dieser Zeitung schon angedeutet, der Sälikreisel könne zum neuralgischen Punkt im zweiten Halbjahr 2022 werden.

