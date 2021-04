Rickenbach Seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos - ein Lenker leicht verletzt Auf der Industriestrasse West in Rickenbach hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Abbiegemanöver eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Dabei wurde ein Fahrzeuglenker leicht verletzt. 07.04.2021, 09.41 Uhr

Am Dienstag kurz vor 17.50 Uhr, kam es auf der Industriestrasse West in Rickenbach zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen einem Volvo und einem Opel. Dabei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht.

Der Volvo-Lenker blieb unverletzt. Beide am Unfall beteiligte Autos musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Volvo-Lenker beim Einbiegen in die Industriestrasse den Opel übersehen haben, worauf es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. (pks)