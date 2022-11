Rickenbach: Rote Zahlen im Budget und wenig rosige Aussichten

Gemeindeversammlung Rote Zahlen im Budget und auch sonst keine rosigen Aussichten – trotzdem will Rickenbach eine Steuererhöhung vermeiden Ein Verlust von gut 108'000 Franken im Budget 2023 und Einnahmenausfälle von 700'000 Franken bis im Jahr 2028. Eine Steuererhöhung versucht man in Rickenbach aber möglichst zu vermeiden. Urs Huber 29.11.2022, 11.30 Uhr

Die Allmendstrasse: Deren Sanierung ist einer der grössten Investitionsbrocken für Rickenbach im kommenden Jahr. Bruno Kissling

Mit 32 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen hat Rickenbachs Souverän das Budget 2023 verabschiedet. In aller Unaufgeregtheit notabene. Die Gemeindeversammlung jedenfalls nahm die wenig erfreulichen Aussichten mit gelassener Würde entgegen. Kein Wunder: Der Steuerfuss von 95 Prozent soll, so beteuerten Gemeindepräsident Fabian Aebi und Gemeinderat Lorenz von Felten unisono, möglichst lange unangetastet bleiben. Alles andere würden die kommenden Jahre weisen.

Konkret: Bei einem Aufwand von 6,708 Millionen und einem Ertrag von 6,599 Millionen Franken schliesst Rickenbachs Budget mit einem Aufwandüberschuss von gut 108'000 Franken. An sich noch wenig beunruhigend, verfügt die Gemeinde doch über ein beträchtliches Eigenkapital von 3,2 Millionen Franken.

Trübe Aussichten – hohe Nettoinvestitionen

Eher beunruhigend dagegen: Ab dem Jahr 2028 fehlen der Gemeinde im Vergleich zu heute doch 700'000 Franken. Gründe: die Auswirkungen der Initiative «Jetz si mir draa», die zwingende Auflösung der Neubewertungsreserven und die Folgen der Steuerreform und der AHV-Finanzierung.

Hoch sind auch die Nettoinvestitionen fürs kommende Jahr; gut 1,2 Millionen Franken sind vorgesehen. Einer der grössten Brocken darunter: die Sanierung der Allmendstrasse. 550'000 Franken sind dafür vorgesehen, weiter knapp 180'000 Franken für die Sanierung der Sanitäranlagen im Schulhaus-Untergeschoss. Das Schulhaus feiert 2023 übrigens seinen 50. Geburtstag.

Frage: Wie also die Einnahmen stärken? Eine ganze Zeile bekannter Mittel wurde dabei erwähnt. Zum einen eine herausragende Ausgabendisziplin und die permanente Überwachung von laufenden Ausgaben und Einnahmen sowie die Stärkung des Steuersubstrates durch das Gewinnen neuer juristischer Personen. Auch rechnet das offizielle Rickenbach mit stetem Bevölkerungswachstum. Allerdings ist man sich bewusst, dass dieses auch zusätzliche Kosten verursacht.

Auch Budget der Sozialregion Untergäu gutgeheissen

Ohne Bemerkungen passierte auch das Budget der Sozialregion Untergäu. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von 19,328 Millionen Franken vor. Knapp 800'000 Franken mehr als noch das Budget 2022 auswies. Die Steigerung wird mit den wachsenden Kosten im Gesundheits- und Altersbereich sowie dem anhaltenden Bevölkerungswachstum begründet.

Für Rickenbach fallen knapp 1,2 Millionen Franken an Kosten an. Das Dorf wird vom Verteilschlüssel eher benachteiligt, werden die Kosten doch per Einwohnerstärke verrechnet. Rickenbach weist in Prozenten (+13,1) die höchste Bevölkerungszunahme der ganzen Sozialregion auf.