Das ehemalige Amcor-Areal in Rickenbach soll umgenutzt werden

Rickenbach Auf Zigarettenverpackungen sollen jetzt Gartenmöbel, Velos und Co. folgen Für das einstige Amcor-Betriebsgebäude in Rickenbach, wo früher Zigarettenverpackungen hergestellt wurden, liegt aktuell ein Umnutzungsgesuch vor. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die Zibatra Logistik will die Betriebsräumlichkeiten der einstigen Amcor befristet umnutzen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Es tut sich was in den verlassenen Betriebsräumlichkeiten der ehemaligen Amcor-Liegenschaft in Rickenbach. Denn bis gestern lag noch ein Baugesuch der Besitzerin, der Loreda Real Estate GmbH in Zürich, zur befristeten Umnutzung der Produktionshalle zu einer Lager-, Montage- und Materialumschlagshalle auf.