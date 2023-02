Oltner Fasnacht mit Naarestopf: Ule dr 1 und seine Proklamation

Naarestopf Obernaar Ule dr 1 eröffnet die Oltner Fasnacht mit seiner Proklamation: «Rhyme esch ned so mis Ding» Reto Ulrich alias Ule dr 1 eröffnete am Mittwochabend die Oltner Fasnacht. Das Urteil zum Naarestopf fällt dabei zweischneidig aus. Fabian Muster Jetzt kommentieren 15.02.2023, 23.39 Uhr

Obernaar Ule dr 1 bei der Proklamation vom Oltner Stadtturm, der in den Farben rot und grün der Herregäger Guggemusig beleuchtet war. Bruno Kissling

Beim Naarestopf am Mittwochabend zeigt sich der Oltner Obernaar erstmals der breiten Öffentlichkeit. Der spezielle Name kommt daher, dass der Obernaar «die Füdlibürger aus der warmen Stube heraus stopfen müsse, um sie aktiv an der Fasnacht teilhaben zu lassen», schrieb einst Ehrenfukorat Kurt Stocker in einem Aufsatz zur Oltner Fasnacht.

Seit genau 70 Jahren ist das nun so, dass das Fasnachtsoberhaupt bereits die Nacht vor dem Schmutzigen Donnerstag den ersten grossen Auftritt hat. Reto Ulrich alias Ule dr 1 legte dabei im Vergleich zu seinen Vorgängern und Vorgängerin vor Corona – zwei Jahre fiel der Anlass wegen der Pandemie nun aus – eine kurze Vorstellung ohne Showelemente hin.

Leicht verspätet, um 21.03 Uhr statt zur vollen neunten Stunde, flitzte der Böllerschuss in den klaren und 2 Grad kalten Nachthimmel über der Oltner Altstadt. Der Stadtturm in Rot und Grün beleuchtet, den Farben der Herregäger Guggemusig, die in diesem Jahr zum dritten Mal in ihrer Geschichte das Fasnachtsoberhaupt stellt.

In seiner Proklamation ging Ule dr 1 auf seine Kindheit ein, in der er bereits dem «Fasnachtsvirus» verfallen sei und «met Freud ghaue ha of jede Topf». Nach 3 Minuten und 14 Zeilen später wars dann aber auch schon vorbei: Vorsorglich entschuldigend beim gespannt zuhörenden Naarenvolk auf dem Ildefonsplatz meinte er in seiner Verkündigung: «Rhyme esch ned so mis Ding», dafür sei «schränze ond trööte me nach mim Sinn», sagte der Sousafon-Spieler. Und nach seinem «wir lassen es krachen» gab es einen kurzen Konfettiregen – das war’s.

Zweischneidiges Urteil zum Naarestopf

Das Urteil zum diesjährigen Naarestopf fiel daher zweischneidig aus. Eine Frau erklärte spontan dazu: «Kurz und bündig, das gefällt mir.» Es sei alles gesagt, was wichtig sei. Zudem habe man den Obernaaren gut verstanden. Ihre Freundin stimmte ihr zu. Ein Mann, der beim Naarestopf schon seit Jahren immer dabei ist, meinte hingegen etwas spöttisch aufgrund der Vorstellung: Jetzt beginne die Fastenzeit – und verliess den Platz. Eine Frau, die den Obernaaren persönlich kennt und schätzt, ordnete ein: Ohne viele Worte – das passe gut zu seinem pragmatischen und direkten Charakter, auch wenn das für das Publikum etwas sec rübergekommen sein könnte.

Die festlich beleuchtete Oltner Altstadt mit Stadtturm. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Zuckerstöcke brennen in Rot und Grün, den Farben der diesjährigen Obernaaren-Zunft, der Herregäger Guggemusig. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Obernaar Ule dr 1 nach seiner Landung beim Schwanenmätteli. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Herregäger Guggemusig empfängt ihren Obernaaren mit einem Stück. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Gespanntes Warten auf den Obernaaren vor der Alten Holzbrücke. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ule dr 1 unterwegs in der Oltner Altstadt, chauffiert auf dem Obernaaren-Fahrzeug. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Der Stadtturm ist in Rot und Grün beleuchtet, den Farben der Herregäger Guggemusig, der diesjährigen Obernaaren-Zunft. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Reto Ulrich alias Ule dr 1 bei seiner Proklamation vom Stadtturm. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Herregäger Guggemusig, die Zunft des diesjährigen Obernaaren. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Sälizunft unterwegs in der Oltner Altstadt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Oltner Läckerli mit ihrer Laterne auf dem Ildefonsplatz. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Vor dem Naarechlapf wurde Ule dr 1 nach der Landung beim Schwanenmätteli neben der Holzbrücke auf dem Obernaaren-Fahrzeug durch die bunt geschmückte Oltner Altstadt chauffiert. Die Herregäger Guggemusig hatte ihr Logo an Dachrinnen festgemacht, rot-grüne Fähnchen über den Gassen gespannt oder die Laternen eingekleidet.

Stadträte erhalten Nachhilfe in Sachen Fasnacht

Ein spezielles Bild gaben auch die drei Stadträte ab, die zeitweise an der Spitze des Umzugs durch die Gassen mitliefen: Stadtpräsident Thomas Marbet, Nils Löffel und Raphael Schär-Sommer. Sie alle sind nicht in einer Fasnachtszunft Mitglied und wirkten zum Teil etwas unbeholfen.

Kein Wunder hat ihnen Stadtrats-Kollegin und Fukorätin Marion Rauber Nachhilfe erteilt: In den vergangenen drei Wochen hat sie im gemeinsamen WhatsApp-Chat jeden Tag auf einen interessanten Aspekt der Oltner Fasnacht hingewiesen: etwa den, dass der Fukorat am Schmutzigen Donnerstag dem Werkhof-Team als Dank für seine Reinigungsdienste ein Znüni spendiert.

