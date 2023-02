2024 ist Auszug «Wir sind ja noch da:» Josef Bründler vom Kapuzinerkloster in Olten gibt Einblicke und stösst sich an der Ideenhatz nach der künftigen Nutzung Leere Zimmer, wenig genutzte Räume, personelle Not: Spätestens an Ostern 2024 ist das Kloster am gleichnamigen Platz in Olten leergeräumt und die verbliebenen acht Brüder sind ausgezogen. Zu Besuch an einem Ort, dem die bevorstehende Umwälzung kaum anzumerken ist – auch wenn das politische Olten bereits laut über Nachfolgenutzungen nachdenkt. Urs Huber Jetzt kommentieren 03.02.2023, 16.30 Uhr

Guardian Josef Bründler im Kreuzgang das Klosters. Ihn stört, wie schnell bereits jetzt laut und ultimativ über die spätere Verwendung der Liegenschaft diskutiert wird. Bruno Kissling

«Familie.» So nennt er die Brüder, die noch bis Ostern 2024 im Oltner Kapuzinerkloster leben. «Ich finde eben, dass dieses Wort das Zusammenleben etwas präziser umschreibt als der Begriff Gemeinschaft», sagt Guardian Josef Bründler. Mit seinen 79 Jahren gehört er zu den Jüngsten in der noch achtköpfigen Bruderschaft. Flink geht er durch die beiden oberen Stockwerke des Hauses. Vorbei an Zimmern, die alle mehr oder weniger gleich ausgestattet sind, aber eben leer stehen. «Die Schönsten, wenn man so will, sind schon jene, welche den Blick freigeben zum Klostergarten hin», sagt der Guardian lächelnd.

Die Klosterkirche: stets gut besucht, auch bei kulturellen Anlässen. Bruno Kissling

22 Brüder könnte das Kloster aufnehmen. «Das kam höchstens dann vor, wenn wir innerhalb der ganzen Kapuzinergemeinschaft ein Treffen in Olten hatten», erinnert er sich. Als der Orden noch stark war, schweizweit mehr als 800 Brüder zählte. Mitte der 1960er-Jahre war das. An die Zeiten könne er sich noch sehr gut erinnern.

Er, der 1966 als frischgebackener Maturand sein Noviziat antrat und damit seine Eltern ein bisschen vor den Kopf stiess. Bründler lacht. Das ganze Missbehagen habe sich erst gelegt, als er schliesslich zum Priester geweiht wurde, erzählt der Mann, der im luzernischen Root in einer einfachen und der Kirche nahestehenden Arbeiterfamilie mit drei Geschwistern aufwuchs.

Mässigenden Einfluss erhofft Das Kapuzinerkloster Olten wurde 1646 gegründet. Bezeichnenderweise leitete ein junger Solothurner Schultheiss, Mauritz vom Staal, die Gründung kurz vor Beginn des Bauernaufstandes 1653 in die Wege. In der Schrift «Kapuzinerkloster Olten – Bewegte Geschichte, lebendige Gegenwart» wird erwähnt, die Solothurner Regierung habe sich von der Gründung wohl «mässigenden Einfluss auf ihre unruhigen Untertanen im Landstädtchen und in den Vogteien Gösgen und Bechburg» erhofft. (hub)

Die Versetzung von Solothurn nach Olten kam gelegen

Die letzten gut 20 Jahre hat Bründler in der Stadt verbracht. «Nach Olten wollte ich wirklich, da hab’ ich mit der Versetzung keine Sekunde gehadert», sagt er. Denn in Olten ist das Kapuzinerwesen stark mit der Seelsorge verbunden. Das habe ihm gefallen. Hier habe er auch die meisten persönlichen Kontakte aufgebaut. «Olten ist eigentlich meine Heimat geworden», erklärt er dann. Jedenfalls die weltliche. Zuvor war er während 13 Jahren in Solothurn zu Hause gewesen.

Blick in den Innenhof: Deutlich zu erkennen ist die Aufstockung aus den frühen 1930er-Jahren. Bruno Kissling

Die Oltner Kapuziner pflegten, so viel lässt sich mit Gewissheit sagen, immer regen Kontakt mit der Aussenwelt. Ob Neujahrsapéro, 1.-August-Feier, Saisoneröffnung im Stadttheater: Eine Kapuzinerdelegation war immer dabei. Fasnacht. Ebenfalls Gelegenheit, sich mit der Aussenwelt zu verbinden. Nicht zu vergessen all die Anlässe im Klostergarten wie zum Beispiel der mehrmals durchgeführte Adventsmarkt. Die Kapuzinerbrüder waren, simpel ausgedrückt, Teil des öffentlichen Lebens.

Viele Anlässe wie ein Markt im Advent fanden im Klostergarten statt. Bruno Kissling

Das nahende Ende doch kommen sehen

Dass die Auflösung des Klosters kommen musste, hat Josef Bründler eingeleuchtet; wenn auch nicht sofort, wie er ungeniert gesteht. Olten nämlich ist der letzte Kapuzinerstandort der Nordwestschweiz. «Den gibt man doch nicht einfach auf», habe er gedacht. Aber: Sie müssten eben schon der Realität ins Auge blicken. Heute leben schweizweit noch knapp 100 Männer nach den Ordensregeln.

Natürlich sei der Abschied bedauerlich. Vielleicht sogar schmerzvoll. Auch wenn sich der Guardian nie so ausdrücken würde. «Wir sind ja noch da», sagt er dann. Als es um die Aufgabe des Standorts ging, hätten die Oltner Brüder angeregt, sicher das Jahr 2023 noch komplett programmgemäss zu bestreiten. Der Auszug sollte nachher erfolgen. Und so kam es auch.

Kapuziner in Olten, vorne von links: Paul Mariampillai (Koch), die Brüder Raymund Gallati, Franz Xaver Brantschen, Josef Bründler, Julius Tanner; hinten von links: Peter Kraut, Crispin Rohrer, Paul Rotzetter, Werner Gallati und Hauswart Noel Mariampillai. zvg

«Wir sind ja noch da», wiederholt der Guardian. Es freue ihn zwar, dass Kloster und Umgebung von der Öffentlichkeit als so wertvolles Gut betrachtet würden. Sauer stösst ihm dagegen auf, dass schon über die weitere Nutzung der Liegenschaft debattiert werde. Er schweigt einen Moment. Nein, sie würden sich nicht in die Diskussion um die weitere Verwendung des Klosters einmischen. «Aber es würde uns freuen, wäre die Nutzung im weiteren Sinn eine soziale, wohltätige.» Bis zu 15 Personen kamen täglich an die Pforte, um nach Essen zu fragen. Niemand ginge mit leeren Händen.

Gut versorgt und behandelt vom Kanton

«Wir waren hier gut umsorgte Gäste», sagt Bründler dann. Mietfrei. Erst vor wenigen Wochen hat der Kanton als Besitzer der Liegenschaft das Geläut elektrifizieren lassen. «Wohl die letzte schöne Geste», sinniert der Vorsteher. «Vorher hatten wir die Klosterglocke von Hand zu läuten.» Eine körperliche Herausforderung für die schon etwas betagten Brüder.

Blick in eines der vielen leeren Zimmer im Kapuzinerkloster. Das Wort «Zelle» brauchen die Brüder dafür nicht. Bruno Kissling

Die Klosterführung offenbart viele Räume – wenig genutzte. Steinerne Treppen verbinden die verschiedenen Etagen. Kruzifixe und Heiligenbilder zieren die Wände. Im Kreuzgang findet sich ein Aquarium, ein weltlicher Moment in sakraler Atmosphäre. Es gibt ein Säli, das auch von weltlichen Gästen für Besprechungen genutzt wird. Aufenthaltsräume, Besprechungszimmer, eine Bibliothek mit alter, vornehmlich theologischer Literatur.

Die Bibliothek mit vornehmlich theologischer Literatur. Bruno Kissling

«Ich lese auch Krimis», sagt Bründler heiter, «historische Romane, Belletristik eben.» Den Gebetsraum, wo sich die Brüder dreimal täglich zu Gebet und regelmässig zur Meditation treffen, verlassen dann meist alle relativ zielstrebig, um gemeinsam die abendliche Tagesschau am TV zu sehen.

Hier schauen die Klosterbrüder allabendlich die Tagesschau im Fernsehen. Bruno Kissling

Ein Abendessen im eigentlichen Sinn hätten sie nicht mehr. Erst nach der Sendung treffe man sich zu einem kleinen Imbiss. «Heisse Würste manchmal oder eben ‹es Plättli›», wie Bründler das nennt.

Beide Hausangestellten verlieren die Stelle

Mit dem Ende ihrer Gegenwart in Olten enden auch die zahlreichen Dienste, welche die Brüder, allesamt längst im Ruhestand, freiwillig leisteten. Auch die Mitwirkung von Paul Rotzetter, dem einstigen offiziellen Spitalpfarrer, entfällt. Paul und Noel Mariampillai, die beiden Hausangestellten, verlieren die Stelle. «Da müssen wir noch schauen», sagt Bründler.

Blick ins Refektorium, den eigentlichen Esssaal der Brüder. Ein Ort, der auch bei weltlichen Festivitäten Verwendung fand. Bruno Kissling

Und die «Familie»? Wird sie zusammenbleiben? Der Guardian schüttelt den Kopf. «Ich glaube kaum», sagt er dann. Melancholie über die Zukunft ist kaum wahrzunehmen. Oder aber der Klostervorsteher cachiert sie gut. «Wir sind ja noch da», sagt er noch einmal.

Die Anlage mit Kloster und Garten gehört dem Kanton Solothurn. Bruno Kissling

