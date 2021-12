Reportage Mit der Polizei in der Oltner Innenstadt unterwegs: Die Randständigen sind nur ein Fokus der Kantonspolizei Sie sorgen für Unmut bei Gewerbe und einem Teil der Bevölkerung: die Randständigen in der Oltner Kirchgasse. Doch unterwegs mit der Polizei zeigt sich, dass an diesem Nachmittag andere Personen in den Blickpunkt geraten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Auf Tour mit der Kantonspolizei in der Innenstadt in Olten. Patrick Luethy Sascha wird von den drei Polizisten Markus Schneeberger, Francesco Mauro und Dario Panzeri kontrolliert (von links). Patrick Luethy Auch Thomi (Mitte), der mit dem Spitznamen «Blitz» stadtbekannt ist, hält sich vor dem Coop City auf. Patrick Luethy Er hat alle seine Bewilligungen: Der Akkordeonspieler aus der Slowakei. Patrick Luethy Beim Salzhüsliweg: Normalerweise ein Hotspot, wegen des garstigen Wetters hält sich niemand dort auf. Patrick Luethy Die Polizisten überführen einen Mann, der auf der Alten Holzbrücke geraucht hat. Patrick Luethy Eine Frau fährt mit dem Velo durch die Winkelunterführung: Das kostet sie 30 Franken Busse. Patrick Luethy Auch im Bahnhof Olten, dem Hoheitsgebiet der SBB-Polizei, wird patrouilliert. Patrick Luethy Ein Gruss da, ein Gruss dort: Die Polizisten in Olten werden erkannt. Patrick Luethy

Kurzer Marsch vom Polizeiposten im Oltner Stadthaus zum Coop City. Der Wetterdienst auf dem Handy zeigt knapp über Null Grad an, leichter Schneeregen. Die Randständigen sind an diesem Mittwochnachmittag an einer Hand abzuzählen. Sie halten sich unter dem Vordach des Warenhauses auf. Zwei Hunde sind da, zwei leere Dosen Prix-Garantie-Bier stehen herum. Man begrüsst sich, fragt, wie es geht, ist miteinander per Du.

Sascha wird kontrolliert. Name und Alter seines Personalausweises reichen, um diesen mit verschiedenen nationalen und internationalen Datenbanken abzugleichen. Gegen ihn liegt nichts vor. Der 17-Jährige wohnt in einem verlassenen Haus in Olten, hat seine Lehre als Siebdrucker abgebrochen und lebt nun in den Tag hinein.

«Ich holte meinen Vorschuss ab und ging danach nicht mehr zur Arbeit», erzählt er.

Wie es weitergeht, weiss er noch nicht. Er hofft, dass ihm das Sozialamt bald eine Wohnung vermittelt.

Auch Thomi, in der Stadt unter seinem Spitznamen «Blitz» bekannt, trinkt heute sein Bier vor dem Coop City. Halb im Ernst, halb im Spass sagt der 40-Jährige zur Begrüssung zu den Polizisten: «Das sind meine Freunde.» Er wird diesmal nicht kontrolliert. Weil er sich nicht speziell aufführe, sagen die beiden Polizisten Dario Panzeri und Francesco Mauro und belassen es bei einem kurzen Schwatz; sie bilden mit dem stellvertretenden Regionenchef Markus Schneeberger die heutige Dreierpatrouille. Der Alkoholpegel scheint noch tief, die Situation wirkt entspannt. Eine Frau in den Siebzigern tritt dazu, sieht den Gurt der Polizisten mit den Pistolen und fragt, ob diese ihr eine Waffe ausleihen könnten. Sie müsse zwei Leute erschiessen. Es riecht nach Haschisch: Sie hat kurz vorher einen Joint geraucht. Die Polizisten lächeln gequält.

Randständige sind vor Coop City nicht gerne gesehen

Markus Schneeberger mahnt die Leute, den Stehtisch vor dem Marronistand freizugeben, wenn sie seine Produkte nicht konsumieren, um andere Kundschaft nicht davon abzuhalten. Die bekiffte Seniorin trinkt ihren dritten oder vierten Glühwein – so genau weiss sie das nicht mehr. Sie kriege keinen neuen Becher, obwohl sie den Glühwein bezahle. Sie reicht mir den Fünfliber und bittet den Journalisten, ihr das alkoholische Heissgetränk zu holen. Nach kurzem Zögern willige ich ein. Doch bevor ich beim Tresen des Marronistandes ankomme, mahnt mich ein Mann, dies zu unterlassen. Sie sei besoffen. Wer bringe sie nachher nach Trimbach? Würde ich es tun? Der Marroniverkäufer überlässt es mir, wie ich mich entscheide. Ich bestelle ihr einen alkoholfreien Apfelpunsch – der kostet nur drei Franken. Dazu 200 Gramm Marroni, auf meine Kosten; ich überlasse ihr ein paar davon. Sie habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, sagt sie.

Mit der Polizei im Gespräch: Randständiger Sascha. Patrick Luethy

Der Marroniverkäufer sieht es nicht gerne, wenn sich die Randständigen vor seinem Stand aufhalten. Sie würden Kundschaft vertreiben, sagt er. Das Geschäft laufe derzeit sowieso durchzogen, weil das Gerüst vor dem Coop City wegen der Sanierung die Sicht auf seinen Stand verdecke. Zudem hatte er mit Littering und Vandalismus zu kämpfen. Mittlerweile liess er auf eigene Kosten zwei Videokameras installieren. Auch Coop-City-Chef Hans Ruedi Kern ist nicht glücklich mit der Situation. «Für mich stimmt es so nicht», sagt er auf Anfrage. Man schicke die Randständigen zwar immer mal wieder weg, doch sie kehrten schnell zurück – gerade in Tagen wie diesen mit dem nass-kalten Wetter. Wie schon bei der Podiumsveranstaltung Ende Oktober plädiert er für eine Alternative an einem zentralen Ort mit Containern und einem Witterungsschutz, wo sich die Randständigen «wohl und sicher fühlen», wie er damals sagte. Doch seit dem Anlass habe er von der Stadt nichts mehr gehört.

Die drei Polizisten gehen weiter, treffen vor der Drogerie Müller auf einen Mann, der Akkordeon spielt. Sein Personalausweis verrät, dass er aus der Slowakei stammt und eine Kurzaufenthaltsbewilligung für die Schweiz hat. Die Quittung für die Tagesbewilligung für Strassenmusik der Stadt Olten kann er ebenfalls vorweisen. 15 Franken hat er dafür bezahlt. Auch gegen ihn liegt nichts vor. Er darf auf dem Trottoir seine Dienstleistung anbieten, nimmt dafür ein paar Franken ein. «Romanians, romanians», sagt er und zeigt auf die Baslerstrasse vor sich. Rumänen seien wieder unterwegs, die betteln würden, übersetzt Francesco Mauro für den unwissenden Journalisten. Im Gegensatz zur Strassenmusik sei Betteln im ganzen Kanton nicht erlaubt. Man müsse aber jemanden in flagranti erwischen, um die Person überführen zu können. Der Polizist bedankt sich für den Tipp.

Polizisten erwischen Mann mit Zigarette auf der Alten Holzbrücke

Das Auto bleibt an der Ecke Baslerstrasse/Konradstrasse vor der Abschrankung des Adventsdorfs stehen, währenddessen sich die Patrouille zu Fuss Richtung Schützenmatte verschiebt. Ein Mann hat gerade seinen Lieferwagen rückwärts einparkiert und sucht das Gespräch mit den Polizisten. Er wolle das Parkticket lösen, müsse sich davor aber seine Autonummer merken. Das sei doch ein Seich. Wer die Gebühren für seinen Parkplatz nicht bezahlt, hat von den drei Herren in schwarz-dunkelblauer Uniform allerdings nichts zu befürchten: Für die Kontrolle der Parktickets sind die Kolleginnen und Kollegen der Polizei-Sicherheitsassistenz zuständig. Ebenfalls nicht kümmern müssen sich die drei Polizisten um die Coronakontrollen beim Gastro- und Detailhandel. Dafür sind die Kontrollpersonen aus dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit verantwortlich.

Der Mittwochnachmittag verläuft bisher ruhig. Es ist knapp vor vier Uhr, als es über den Salzhüsliweg Richtung Winkelunterführung geht. Ein Mann kommt mitten auf der Alten Holzbrücke entgegen, spricht laut in sein Handy, in der einen Hand eine brennende Zigarette. «Grüezi, Kantonspolizei», sagt Markus Schneeberger. Er verlangt den Ausweis. Die Szene verschiebt sich an den östlichen Brückenkopf. Der Mann raucht fertig und schnippt die Kippe in den metallenen Aschenbecher, der an der Stange mit dem Schild befestigt ist, das auf das Rauchverbot hinweist. Dieses hat der Stadtrat nach dem Brand im März 2018 erlassen. «Ich weiss schon, übersehe es aber immer wieder», entschuldigt sich der Mann. Eine Busse muss er trotzdem zahlen. Die Polizei bringt ihn bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Mit Velo durch Winkelunterführung: Mutter zahlt Busse, Sohn nicht

Nun gehts die Treppe hinunter zur Winkelunterführung. Hier gilt allgemeines Fahrverbot. Die Velofahrenden steigen meistens trotzdem nicht ab, wie eine Stichprobe dieser Zeitung vor fünf Jahren ergeben hat: Über 80 Prozent der Personen fuhren durch. An diesem Nachmittag zeigt sich ein anderes Bild: Das Rad wird geschoben – bis auf eine Ausnahme: Am Ende der Winkelunterführung, als die Polizisten eigentlich schon die Treppe zur Tannwaldstrasse hochsteigen wollen, versucht eine Mutter mit ihrem Sohn, die Rampe hochzufahren. Francesco Mauro und Dario Panzeri fangen die Frau ab. Der Regelverstoss kostet sie 30 Franken. Ihr Sohn kommt ohne Folgen weg: Weil er noch zu jung ist, wird bei ihm weder das Jugendstrafrecht (erst ab 10 Jahren) noch das Ordnungsbussengesetz (erst ab 15 Jahren) angewendet.

Es geht über die Tannwaldstrasse durch die Martin-Disteli-Unterführung des Bahnhofs Olten zurück zum an der Baslerstrasse stationierten Fahrzeug. Die Polizisten markieren rein durch ihr Auftreten Präsenz: Sie werden angeschaut, gegrüsst und immer wieder angequatscht. Ein leicht angetrunkener Mann auf der Terrasse des Restaurants Gleis 13 nimmt die Uniformierten auf den Arm, weil sie zu Fuss patrouillieren: «Wenn die Stadt Olten nicht zu wenig Geld hätte, wärt ihr jetzt mit dem Ross unterwegs.»

