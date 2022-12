Region Olten/Niederamt Mehr Lohn fürs Personal: Diese Gemeinden sind beim Teuerungsausgleich grosszügiger als andere Eine Übersicht der Region Olten und Niederamt zeigt: Erlinsbach und Stüsslingen gewähren ihren Angestellten einen rund doppelt so hohen Teuerungszuschlag wie der Rest – das sind die Gründe. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Welche Gemeinden gewähren ihren Angestellten den höchsten Teuerungsausgleich? Gaetan Bally / KEYSTONE

1,5 Prozent. So viel beträgt der Teuerungsausgleich, den der Kanton Solothurn Anfang November dem Staatspersonal gewährt hat. Angestellte der Bundesverwaltung erhalten sogar 2,5 Prozent mehr Lohn. Mittlerweile hat sich die Inflation aber schon länger bei etwa drei Prozent eingependelt.

In den vergangenen Wochen fanden überall die jährlichen Budget-Gemeindeversammlungen statt. Mit den Budgets wurden dabei auch die Löhne für das Gemeindepersonal festgelegt. Diese Zeitung hat sich die Budgets für 2023 der Gemeinden in der Region Olten und im Niederamt angeschaut, um herauszufinden, um wie viel Prozent die Personallöhne steigen werden.

Zum Verständnis: Der Teuerungsausgleich sagt nichts über das effektive Lohnniveau in den Gemeinden aus. Es geht lediglich darum, zu sehen, welche Gemeinde die Löhne prozentual wie hoch anhebt, um die Teuerung auszugleichen. Damit handelt es sich auch nicht um Reallohnerhöhungen.

Die meisten orientieren sich am Kanton

Das Ergebnis: 17 der insgesamt 25 Gemeinden sehen für ihre Mitarbeitenden eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent vor. Der Grund dafür ist einfach. Man orientiert sich am Kanton, heisst es einstimmig bei mehreren angefragten Behörden. Sieben Gemeinden sind dagegen etwas grosszügiger. Und Olten, Winznau, Kienberg und Hauenstein-Ifenthal gewähren ihren Angestellten gar zwei Prozent mehr Lohn.

David Geering, Gemeindeschreiber in Winznau, erklärt auf Anfrage, dass man mit zwei Prozent rechnete, weil zum Zeitpunkt der Budgetplanung die Anzeichen beim Kanton ebenfalls bei zwei Prozent lagen. Der etwas tiefer angesetzte Regierungsratsbeschluss sei erst später gefällt worden.

Alles anzeigen

Drei Gemeinden schwingen oben aus

Die grössten Lohnsprünge gibt es in Erlinsbach, Stüsslingen und Dulliken. Die Erlinsbacher Angestellten dürfen sich auf 3,2 Prozent Teuerungsausgleich freuen. Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann sagt: «Wir orientieren uns nicht an den Leitlinien vom Kanton, sondern legen den Ausgleich selber fest.» In den letzten paar Jahren habe es weder einen Reallohnanstieg noch einen Teuerungsausgleich gegeben. Jetzt sei der Grund für Letzteres aber ganz klar. Neumann ergänzt:

Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin Erlinsbach. Patrick Lüthy

«Hier geht es nicht darum, unterdurchschnittliche Löhne auszugleichen. Im Gegenteil, wir sind ein guter Arbeitgeber und beschliessen den Ausgleich mit gutem Gewissen.»

Stüsslingen gewährt seinen Angestellten einen Teuerungsausgleich von 2,8 Prozent. Gemeindepräsident Georges Gehriger begründet den Ausgleich so: «Wir haben den Entscheid dazu im August, also noch vor dem Kanton gefällt. Die 2,8 Prozent waren wichtig und richtig für uns, um marktfähig zu bleiben.» Auch in Stüsslingen habe es in den letzten Jahren keinen Reallohnanstieg mehr gegeben. Jetzt wolle man wieder konkurrenzfähiger werden. Denn: «In der nächsten Zeit wird es eine Pensionierung des Finanzverwalters geben, da können wir uns keinen Rückschritt leisten.»

Georges Gehriger, Gemeindepräsident Stüsslingen. Bruno Kissling

Was auffällt: Die beiden Gemeinden mit dem höchsten Teuerungsausgleich haben den effektiven Anstieg nicht explizit ins Budget oder in die Botschaft dazu geschrieben – sondern nur, auf welchen Indexstand man die Besoldung künftig festlegt. Um also den Lohnanstieg für nächstes Jahr zu erfahren, muss man erst den Indexstand vom Budget 2022 bemühen.

In Dulliken, das den dritthöchsten Ausgleich gewährt, geht man damit transparenter um. Hier steht die Zahl von 2,5 Prozent direkt im Budget. Trotz des Teuerungsausgleichs sinkt hier das Personalbudget des Wegfalls von Sondereffekten, heisst es dort. Gemeindepräsident Walter Rhiner sagte auf Anfrage, dass man die Erhöhung als Zeichen der Wertschätzung verstehe.

Sonderfall Eppenberg-Wöschnau

Bei 24 Gemeinden sind die Löhne des Gemeindepersonals mit dem Budget 2023 bereits beschlossen. Nur in Eppenberg-Wöschnau ist dies noch nicht der Fall. Im bereits genehmigten Budget ist zu lesen: «Die Entschädigungen (...) werden durch einen Gemeinderatsbeschluss im Januar 2023 festgelegt.» Laut Gemeindeschreiberin Daniela Schneiter werde dies immer so gehandhabt.

Auf Anfrage schreibt Gemeindepräsident Stephan Bolliger, dass der Entscheid am 15. Januar getroffen wird. Man habe zwei Prozent Teuerungsausgleich budgetiert.

