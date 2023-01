Region Olten/Niederamt Mehr als 7 Millionen Franken für Kultur in der Region – davon bezahlt die Stadt Olten 5 Millionen Franken: Ist das fair? Diese Zeitung hat die Kultur-Budgets 2023 der Gemeinden verglichen. Dabei wird klar: Olten wendet mit Abstand am meisten Geld für Kultur auf. Die Zahlen erzählen aber nur die halbe Geschichte. Vielmehr fragt sich: Für welche Kultur wollen wir wie viel bezahlen? Franz Beidler Jetzt kommentieren 06.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zürcher Kammerorchester im Stadttheater Olten: 2023 unterstützt die Stadt Olten ihr Theater mit 560'000 Franken. Sechs umliegende Gemeinden zahlen dem Stadttheater insgesamt 17'700 Franken. zvg

Die Budgets 2023 der Gemeinden in der Region zeichnen ein deutliches Bild: Für Kultur wendet Olten mit Abstand am meisten Franken pro Kopf auf. Die Zahl resultiert aus dem Kulturbudget der Gemeinden, geteilt durch die Zahl der Bevölkerung.

Olten ist die grösste Gemeinde im Budget-Vergleich, mit einer Bevölkerung von 18'000 Personen. Das sind mehr als die zweit- bis viertplatzierten Trimbach, Wangen bei Olten und Hägendorf zusammen. Es ist wohl unumstritten, dass Olten das kulturelle Zentrum der Region ist.

Das zeigt sich auch im Budget: Alle anderen aufgelisteten Gemeinden geben zusammen weniger als vierzig Prozent vom Betrag aus, der die Stadt Olten für Kultur aufwendet. «Die Differenz ist Ausdruck von Oltens Attraktivität. Schliesslich ist Kultur eine Investition», kommentiert Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet die Zahl.

Die Zentrumsfunktion der Stadt wird teils abgegolten: Zum Beispiel zahlen sechs andere Gemeinden insgesamt 17’700 Franken an das Stadttheater. Olten zahlt der Stadttheater AG hingegen 560’000 Franken.

Alles anzeigen

Vom Letzten zum Ersten: mehr als das Hundertfache Olten wendet im Budget 2023 285,99 Franken pro Kopf der Bevölkerung auf. Gunzgen auf dem letzten Platz gerade noch 2,38 Franken. Tendenziell geben die Gemeinden umso mehr pro Kopf für Kultur aus, je grösser sie sind.

Das tönt unfair, ist es aber nicht unbedingt: Einerseits jongliert Olten wegen seiner Grösse sowieso Beträge, die um ein Vielfaches höher sind als jene der umliegenden Gemeinden. Andererseits bringt ein Besuch im Stadttheater oft Ausgaben der Gäste im lokalen Oltner Gewerbe mit sich: zum Beispiel ein Abendessen vor der Aufführung oder ein Schlummertrunk danach.

Dem stimmt auch Stadtpräsident Marbet zu: «Olten kann und will auch mehr Kultur anbieten als eine kleine Gemeinde. Also werden wir nicht vorpreschen und höhere Beiträge von den umliegenden Gemeinden an das kulturelle Zentrum Olten fordern. Zusätzliche Beiträge wären aber dennoch gerne gesehen.»

Am Beispiel des Oltner Stadttheaters – und aus den Budgets generell – wird ebenfalls ersichtlich, dass Oltens Zentrumsfunktion einhergeht mit einem breiteren Kulturbegriff. Neben den zugänglicheren Kulturleistungen der Peripherie verwirklicht sich in Olten zusätzlich ein Kulturbetrieb, der sich an ein – nennen wir es mal – progressiv interessiertes Publikum richtet. Und ein solcher Kulturbetrieb ist dann eben nicht nur zeitintensiver in der Produktion, sondern bedarf auch mehr Erklärung – beides macht ihn teurer.

Was gilt denn als Kultur?

Spätestens hier stellt sich grundsätzlich die Frage: Was gilt denn als Kultur? Ein Theater? Bestimmt. Eine Gemeindebibliothek? Sicher. Die Bundesfeier? Mehrheitlich. Das Jugend- und Schulfest? Vermutlich. Der Neujahrsapéro? Fraglich. Der Seniorenausflug? Umstritten. Die Website der Gemeinde? Kaum. Dennoch listet die Mehrheit der Gemeinden den Unterhalt ihres Onlineauftritts unter Kultur auf.

Einige andere bemerkenswerte Beispiele, die im Jahr 2023 unter Kultur budgetiert werden: der Unterhalt der WC-Anlage auf dem Hägendörfer Dorfplatz (11'300 Franken); der Beitrag Eppenberg-Wöschnaus an die Offene Jugendarbeit unteres Niederamt (5000 Franken); und immer wieder das gemeindeeigene Mitteilungsblatt wie der «Däniker Spaten» (44'000 Franken).

So dehnen die Verantwortlichen den Kulturbegriff aus und blasen damit letztlich das Kulturbudget auf. Das verzerrt dann den Vergleich mit anderen Teilbudgets wie Bildung oder Soziales, was wiederum jenen Argumente liefert, die bei der Kultur sparen wollen.

Kleinst-Föderalismus des Kulturbegriffs

Falsch sind diese Vergleiche trotzdem nicht. Schliesslich hat sich eine Gemeinde demokratisch auf dieses Budget geeinigt. Also: Was unter Kultur budgetiert wird, ist auch Kultur. Es entsteht eine Art Kleinst-Föderalismus des Kulturbegriffs: eine fleckige Landkarte der Gemeinden, deren Farben eigentlich nicht zu vergleichen sind.

Beispiel Dulliken: Die Gemeinde führt die Seniorenreise für 40’000 Franken unter Kultur auf. Das sind zwölf Prozent vom Kulturbudget. Die Ü65-Jährigen machten Ende 2020 hingegen 20 Prozent der Bevölkerung aus. Für sie wird der jährliche Ausflug ein kulturelles Ereignis sein, wenn auch im weitesten Sinn.

Beispiel Erlinsbach: Die Gemeinde feiert dieses Jahr ihr 850-jähriges Bestehen. Die Feiern dazu sind ihr 100’000 Franken wert. Das ist die Hälfte ihres gesamten Kulturbudgets. Auch wenn jede Gemeinde Jubiläen begeht: Diesen einen Geburtstag kann Erlinsbach nur einmal feiern.

Beispiel Lostorf: Die Gemeinde wendet 100’000 Franken oder 54 Prozent des Kulturbudgets für die Stiftung Schloss Wartenfels auf. Auch wenn viele Schlösser schützenswert sind: Es ist dieses Schloss Wartenfels, das ein gewichtiger Teil der Lostorfer Kultur ausmacht. Demnach gestalten die Lostorfer und Lostorferinnen auch ihr Budget.

Alles anzeigen

Vergleichbare Zahlen – trotzdem mit Tücken

Weil also Gemeinden demokratisch darüber entschieden haben, welche Posten sie unter Kultur führen wollen, ist das ein guter Grund, die Zahlen der Budgets direkt zu vergleichen; auch wenn sie nur den finanziellen Aufwand beziffern, und nicht das Bemühen der Menschen dahinter. Und schon gar nicht den kulturellen Wert des jeweiligen Postens, sei das nun ein Schloss, ein Jubiläum oder eine Seniorenreise.

Dennoch sind die Bezeichnungen in den Budgets tückisch. Auf Anfrage weist auch Benjamin von Däniken, Finanzverwalter der Gemeinde Kappel, darauf hin: Nämlich dass «die Gemeinden teilweise unterschiedliche Kontierungspraktiken kennen, ihre Aufwände respektive Aufgaben teilweise nicht identisch sind und somit ein blosser Vergleich der genannten Zahlen unter Umständen ein falsches Bild ergibt».

Die erwähnte Kontierungspraktik, also was wo verbucht wird, zeigt sich gerade in von Dänikens eigener Gemeinde Kappel: Dort kümmert sich dieselbe Kommission um Kultur wie um Soziales. So heisst sie denn auch Kultur- und Sozialkommission Kappel. Sie soll dieses Jahr mit 23’000 Franken entschädigt werden. Das entspricht rund einem Fünftel des Kulturbudgets. Der Posten taucht auch unter «Kultur, übrige» auf.

Aber: Dieselbe Kommission kümmert sich eben auch noch um das Soziale. Der Posten «Soziale Sicherheit» schlägt im Kappeler Budget mit knapp drei Millionen Franken zu Buche. Dagegen mögen die 23’000 Franken Entschädigung für die Kommission plötzlich mehr als angemessen erscheinen.

Schlusslicht Gunzgen: zu Unrecht

Schwierig zu beurteilen ist das Budget von Gunzgen: Darin findet der Begriff Kultur nur in einem Posten Verwendung: «Entschädigung an Gemeinde – Kulturbeitrag». Darunter rangieren 4000 Franken. Nicht mit «Kultur» vermerkt sind hingegen die Erneuerung der Homepage für 20'000 Franken, die Seniorenweihnacht für 10'000 Franken oder die Beiträge an Ortsvereine über 12'000 Franken – alles Posten, die in manch anderer Gemeinde unter «Kultur, übrige» laufen. So kommt denn auch Gunzgen auf den tiefsten Kulturfranken pro Kopf in der Bevölkerung: 2,38 Franken.

Dabei steht die Gemeinde ihren Nachbarn kulturell eigentlich in nichts nach: Adventsfenster, eine Fasnacht mit Chesslete, Wagennacht und Gottesdienst, eine Musikgesellschaft, ein Jodlerklub und zusammen mit dem Untergäu eine Musikschule sowie ein Landfrauenverein finden im Dorf Platz. Ausserdem hat auch der Verein namens «Volksmusik und Schlagerfreunde Edelweiss und Enzian Schweiz» seinen Sitz in Gunzgen.

Gleichwertig heisst nicht gleich teuer

Vielleicht lässt sich am Beispiel Gunzgen ein Unterschied festmachen, der aus den Kulturbudgets nicht direkt zu lesen ist: dass zwar jede kulturelle Leistung gleichwertig ist, aber eben nicht gleich viel Geld kostet.

Zum Beispiel wird im April im Oltner Stadttheater Verdis Oper Nabucco aufgeführt. Mit Sängerinnen und Sängern, Orchester, Chor, Dramaturgie und Bühnenbild sind an einer solchen Inszenierung schnell einmal über hundert Personen beteiligt. Entsprechend teuer ist die Produktion. Ein Konzert der Musikgesellschaft Gunzgen in der dorfeigenen Rüeblihalle ist da natürlich um ein Vielfaches günstiger. Aber deswegen weder weniger wertvoll noch belangloser.

Im Schnitt 88 Kulturfranken pro Kopf in der Region

Gesamthaft wollen die gelisteten Gemeinden im Jahr 2023 mehr als 7 Millionen Franken für Kultur ausgeben. Davon werden 81’943 Menschen profitieren. Das wiederum gibt einen Wert von gut 88 Kulturfranken pro Kopf.

Quellen: Leerwohnungsstatistik des Bundesamts für Statistik

Eigenangaben und Budgets 2023 der Gemeinden

Statistische Mitteilung des Kantons Solothurn vom März 2022

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen