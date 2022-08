Region Olten/Niederamt Der Strompreis-Schock in Olten: Bis zu 50 Prozent höhere Energiekosten im Jahr 2023 Die Energiekosten in der Region Olten werden noch stärker ansteigen als erwartet. Wir haben bei den drei grössten Stromversorgern nachgefragt, mit welchen Preisaufschlägen Privathaushalte rechnen müssen – und wie sich diese erklären lassen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grossanbieterin Primeo Energie kauft den grössten Teil des Stroms auf dem Markt ein und besitzt nur wenig eigene Kraftwerke. Kenneth Nars

Seit Wochen klettern die Strompreise am europäischen Grossmarkt steil nach oben. Die Gründe: Über die Hälfte der französischen AKWs stehen still. Der Gasmangel als Folge des Krieges in der Ukraine verschärft das Stromproblem, vor allem weil Deutschland bislang über zehn Prozent seines Stroms aus Gas produziert. Weitere Preistreiber sind die hohe Energienachfrage nach Corona und die steigenden Kohlepreise.

Dass die Strompreise im 2023 deshalb auch hierzulande stark ansteigen werden, haben die Energieversorger schon vor Wochen angekündigt. Aber wie viel mehr wird der Strom für Privathaushalte konkret kosten?

Primeo Energie kauft den meisten Strom im Ausland ein

Die Primeo Energie mit Sitz in Münchenstein (BL) versorgt 15 Gemeinden in den Bezirken Olten und Gösgen. Sie gehört damit zu den grössten lokalen Stromanbietern. Bereits Anfang Mai kündigte Primeo-Chef Conrad Ammann gegenüber der Basler Zeitung an, die Grundversorgung mit Strom werde 20 bis 25 Prozent teurer als im Vorjahr.

Mediensprecher Joachim Krebs sagt gegenüber dieser Zeitung, die angespannte Preissituation habe sich mit den immer kleiner werdenden Gaslieferungen aus Russland verschärft. «Der Preisanstieg wird darum nochmals höher ausfallen.» Die endgültigen Tarife fürs Jahr 2023 würden Ende August kommuniziert. Krebs sagt:

«Derzeit liegt der Einkaufspreis des Stroms rund sechs Mal höher als vor einem Jahr.»

Die Primeo Energie kaufe die benötigte Strommenge für die Grundversorgung über mehrere Jahre im Voraus ein.

Klar ist: Je mehr Strom ein Energieanbieter am Markt einkauft, desto höher wird der Preisaufschlag ausfallen. Beim Basler Grossanbieter ist dieser Anteil verhältnismässig hoch. Ein kleinerer Teil des Stroms stammt aus langjährigen Bezugsverträgen mit dem Energieproduzenten Alpiq und aus den Wasserkraftwerken Birsfelden und Augst sowie aus Photovoltaikanlagen im Netzgebiet.

Zu spät dran für eine Beteiligung an der Wasserkraft

Dass das Unternehmen trotz seiner Grösse – die Primeo verkaufte im 2021 hierzulande mehr als ein Sechstel der benötigten Strommenge – wenig eigene Kraftwerke besitzt, hat laut Mediensprecher historische Gründe. In den 40ern hätten Stadtwerke ihre Stromnetze deutlich schneller ausgebaut als Überlandwerke wie Primeo Energie.

«Entsprechend konnten sich insbesondere die Stadtwerke direkt am damaligen Bau von Kraftwerken in der Schweiz beteiligen.»

Die Primeo Energie habe sich dann im Gegenzug durch Beteiligungen an Alpiq sowie den Wasserkraftwerken Birsfelden und Augst langfristige Bezugsrechte für den Strom gesichert.

Strom in Olten wird 30 Prozent teurer

In einer ähnlichen Situation befindet sich die Stromversorgerin der Stadt Olten, die a.en. Diese ist gemäss Geschäftsführer Beat Erne eine typische Energie-Endverteilerin und Netzbetreiberin ohne eigene Kraftwerke. Wasserkraftwerke würden in Olten historisch durch die Elektrizitätswerke Olten-Aarburg, heute Alpiq, betrieben.

Die Solarstromproduktion habe hingegen zugenommen, so Erne. Mit sieben Anlagen produziere die Energieversorgerin jährlich gegen eine Million Kilowattstunden Strom – genug, um über 223 Durchschnittshaushalte zu versorgen. Dies entspreche knapp zwei Prozent der verkauften Energiemenge in der Grundversorgung.

Den allergrössten Teil des Stroms beschafft die a.en am Markt. Wie auch die Primeo Energie kauft sie den Strom in mehreren Tranchen über drei Jahre im Voraus ein. Sie tut dies im Verbund mit zwanzig weiteren Energieanbietern. Fürs 2023 sei mit einer Preiserhöhung von 30 Prozent zu rechnen, so Erne. Die endgültigen Tarife würden jedoch erst Ende August festgelegt.

Eug Elektra setzt schon länger auf Solarstrom

Die Elektra Untergäu ist die Versorgerin der Gemeinden Gunzgen, Boningen, Kappel und Hägendorf. Ihr Stromabsatz ist über 5000 Mal kleiner als jener der Primeo Energie. Ein eigenes Kraftwerk zu bauen oder sich an einem Projekt zu beteiligen, sei nicht realistisch, sagt Geschäftsführer Peter Joss. Die einzige Option: Photovoltaik. 2017 habe man mit dem Bau von Solaranlagen begonnen.

Heute produziert die Untergäuer Energieversorgerin Strom für 380 Durchschnittshaushalte – deutlich mehr als ihr Oltner Pendant. Joss sagt:

«Das sind riesige Anlagen und doch generieren sie nur gerade vier Prozent des totalen Stromvolumens.»

Den Rest des Stroms kaufe man am Markt ein. Als Kleinversorgerin bleibe der Elektra Untergäu nichts anderes übrig, als das Risiko plötzlicher Preisschwankungen durch mehrere Kauftermine zu verteilen.

Rund die Hälfte des Stromvolumens habe man bereits im Vorjahr gekauft. Die Beschaffung der zweiten Hälfte sei ebenfalls fast abgeschlossen; bei letzten Restmenge explodiere nun aber der Preis. Kundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet der Elektra Untergäu müssten mit einer Verdopplung des Stromtarifes rechnen, so Joss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen