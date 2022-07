So viel Solarstrom wird in Olten und Gösgen produziert

Region Olten/Niederamt Der grosse Solarstrom-Vergleich: Welche Gemeinde beim Ausbau der Fotovoltaik am weitesten ist Die Energiekrise gibt der Sonnenenergie neuen Schub. Der rasche Ausbau ist dringend nötig. Wir zeigen wie gut die Gemeinden der Bezirke Olten und Gösgen ihr Solarpotenzial bereits ausschöpfen – und wo sich eine Anlage finanziell am meisten lohnt. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

«Jetzt will plötzlich jeder eine Solaranlage bauen», sagt Peter Thut, Geschäftsleiter von Wülser Haustechnik am Standort Lostorf. Das Unternehmen erhalte derzeit so viele Anfragen wie noch nie. Fast wöchentlich werde eine neue Anlage auf einem Hausdach montiert.

Auch bei der Solargenossenschaft Solaar mit Sitz in Wangen bei Olten stauen sich die Projekte. Das Geschäftsmodell des 2017 gegründeten Unternehmens: Menschen beim Selbstbau von Solaranlagen unterstützen. Martin Blapp, Co-Geschäftsführer von Solaar und Gemeinderat der Grünen in Wangen bei Olten, sagt:

Martin Blapp. Hans Peter Schläfli

«Wer uns heute eine Anfrage stellt, muss sich mindestens bis zum nächsten Jahr gedulden.»

Der Krieg in der Ukraine hat einen regelrechten Solarboom ausgelöst. Die Preisexplosion auf dem Energiemarkt bewegt nun noch mehr Menschen dazu, mit einem Mini-Kraftwerk auf dem Dach ihre private Energiewende zu starten.

Preise für Solarpanels haben sich verdoppelt

Gleichzeitig treiben die hohe Nachfrage, aber auch die Materialengpässe und die steigenden Transportkosten, die Preise für Solaranlagen in die Höhe. Ein qualitativ hochwertiges Solarpanel habe er vor einem Jahr noch für 130 Franken eingekauft, sagt Blapp. Heute koste es das Doppelte.

Solarpanels kosten aktuell doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Nadia Schaerli

Eines ist klar: Der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien ist nun nicht mehr nur wegen der Klimakrise dringend, sondern auch darum, weil wegen der Energiekrise bereits diesen Winter Stromlücken drohen. Und: Auf Dachflächen und Fassaden bietet sich ein gewaltiges ungenutztes Potenzial für Solarenergie.

Heute liefern Fotovoltaik-Anlagen rund vier Prozent des benötigten Stroms in der Schweiz. Geht es nach der Energiestrategie des Bundes, soll dieser Anteil bis 2050 auf 50 Prozent steigen. Bis dahin bleibt aber noch viel zu tun – Lieferverzögerungen dürften derzeit eher noch zunehmen und die Preise der Solaranlagen weiter steigen.

Kanton will bis 2035 fünf Mal mehr Solarstrom produzieren

Der Kanton Solothurn ist neben dem Aargau der einzige Kanton, der sein Energiegesetz noch nicht auf die Energiestrategie des Bundes und die Ziele des Pariser Klimaabkommens abgestimmt hat. 2018 wurde nämlich das entsprechende kantonale Energiegesetz mit 70 Prozent Nein-Stimmen abgeschmettert.

Ende Mai präsentierte der Regierungsrat nun das «Energiekonzept 2022» als Grundlage für ein neues Energiegesetz, das zunächst zur Vernehmlassung ins Parlament geht. Sonnenergie spielt in der angepassten Energiestrategie eine wichtige Rolle: Bis 2035 will der Kanton jährlich 500 Gigawattstunden Solarstrom produzieren; Ende 2019 waren es erst 91 Gigawattstunden. Das ist also mehr als fünfmal Mal so viel.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist unter anderem eine Solarpflicht auf Neubauten vorgesehen. Der Regierungsrat will zudem Anlagen, die vergleichsweise viel Winterstrom produzieren, finanziell unterstützen. Grossproduzenten von Solarstrom will er langfristig einen fixen Rückliefertarif garantieren.

Auf Gemeindeebene existieren keine Förderprogramme

Doch wo stehen die einzelnen Gemeinden beim Ausbau der Fotovoltaik heute? Unsere Übersicht (siehe Grafik unten) zeigt, wie gut die einzelnen Gemeinden ihr Solarpotenzial bereits ausschöpfen. Zusätzlich haben wir angeschaut, wie viel die Stromversorger in den jeweiligen Gemeinden für den lokal produzierten Solarstrom bezahlen.

Denn sollen Solaranlagenbesitzende mehr Strom produzieren als sie selbst verbrauchen, entscheidet vor allem der Erlös aus dem Stromverkauf darüber, ob sich die Investition langfristig lohnt. Gemeinderat und Solargenossenschafter Martin Blapp sagt, es brauche einen Mindesttarif von 12 bis 14 Rappen, damit sich eine Anlage innerhalb der garantierten Laufzeit von 20 bis 25 Jahren amortisieren lässt. Förderprogramme auf Gemeindeebene existieren in den Bezirken Olten und Gösgen keine.

Lesebeispiel: Mit dem Strom, den die Solaranlagen in der Gemeinde Fulenbach insgesamt produzieren, können 359 Durchschnittshaushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 4500 Kilowattstunden versorgt werden. Damit hat Fulenbach das realisierbare Solarpotenzial auf allen Dach- und Fassadenflächen zu 9,4 Prozent ausgeschöpft. Theoretisch könnte also noch rund zehn Mal mehr Strom mit Sonnenenergie produziert werden. Speisen Fulenbacherinnen und Fulenbacher den selbstproduzierten Solarstrom ins öffentliche Netz ein, zahlt ihnen der lokale Energieversorger, die Elektra Fulenbach, im Jahr 2022 durchschnittlich 7 Rappen pro Kilowattstunde.

Der aktuelle Spitzenreiter beim Fotovoltaik-Zubau in der Region Olten ist gemäss Solarkataster des Bundes Fulenbach. 9,8 Prozent des realisierbaren Solarpotenzials hat die 1780-Seelen-Gemeinde bereits ausgeschöpft.

Dies ist insofern überraschend, weil Solarstrom in Fulenbach mitunter am schlechtesten vergütet wird. Sieben Rappen pro Kilowattstunde zahlt die gemeindeeigene Stromversorgerin, die Elektra Fulenbach, im Jahresschnitt für Solarstrom. Sie ist neben der Elektra Untergäu die einzige Versorgerin, die den sogenannten Herkunftsnachweis – das Zertifikat für die ökologische Herkunft des Stroms – nicht vergütet.

Förderprogramm wegen mangelndem Interesse wieder abgeschafft

Der Geschäftsführer der Elektra Fulenbach, Hansjörg Schaad, begründet den tiefen Vergütungstarif mit der günstigen Strombeschaffung am Markt. Das Gesetz schreibt nämlich vor, dass Stromversorger für den eingespeisten Solarstrom mindestens so viel bezahlen müssen, wie sie beim Einkauf für die gleiche Menge herkömmlichen Stroms bezahlt hätten.

Thomas Blum, Gemeindepräsident Fulenbach. Hansjoerg Sahli

Im aktuellen Dreijahresvertrag habe man gute Konditionen ausgehandelt, so Schaad. Der Vertrag laufe jedoch Ende Dezember aus. Aktuell sind die Verhandlungen für die Strombeschaffung der nächsten Jahre im Gange. Klar sei, dass die Strompreise und damit auch die Vergütung des Solarstroms ab 2023 stark ansteigen dürften – an vielen anderen Orten wohl ebenso.

Thomas Blum, Gemeindepräsident (FDP) und Verwaltungsratspräsident der Elektra Fulenbach, erklärt sich die vergleichsweise grosse Solarstromproduktion vor allem mit ideellen Interessen der Bevölkerung und dem guten Informationsangebot des Stromversorgers. Vor einigen Jahren habe die Elektra Fulenbach ein Förderprogramm für Solaranlagen betrieben. Dort habe sich gezeigt, dass die Förderung nicht primär den Anreiz für den Fotovoltaik-Ausbau im Dorf schaffe.

Die Lage von Wisen zieht umweltbewusst Menschen an

Die Gemeinde, die ihr Solarpotenzial am zweitbesten ausschöpft, ist Wisen. Für Gemeindepräsident Paul Hecht (parteilos) ist dies kaum überraschend. «Wir sind die Sonnenterrasse des Kantons Solothurn.» Hecht ist überzeugt, dass die schöne Lage im Grünen umweltbewusste Menschen anzieht.

Und der Gemeindepräsident sieht noch einen Grund für den vergleichsweise grossen Fortschritt bei der Fotovoltaik: der 2020 gescheiterte Windpark auf der Wisnerhöchi. Der Verein «Wisnerhöchi ohne Windkraft» habe in seiner Motion an den Gemeinderat den Ausbau der Solarenergie als Alternative zur Windenergie propagiert.

Paul Hecht, Gemeindepräsident Wisen zVg

Ein Förderprogramm für Solaranlagen sei vom Gemeinderat hingegen noch nie diskutiert worden, so Hecht.

«Wir haben genug andere Sorgen, die uns das Geld wegfressen.»

Anfang Juli sind jedoch die finanziellen Anreize für eine Solaranlage in Wisen stark gestiegen. Der lokale Energieversorger, Primeo Energie, hat bereits auf die gestiegenen Strompreise reagiert und den Vergütungstarif für Solarstrom verdoppelt. Nebst Wisen liegen 13 weitere Gemeinden in den Bezirken Olten und Gösgen in dessen Versorgungsgebiet.

In Eppenberg-Wöschnau gibt es erst drei Solaranlagen

Stephan Bolliger zVg

Das Schlusslicht beim Fotovoltaik-Ausbau ist Eppenberg-Wöschnau. Bislang hat die kleinste Gemeinde im Bezirk Olten weniger als ein Prozent ihres Solarstrompotenzials ausgeschöpft. Gemäss Solarkataster existieren drei Anlagen im Dorf, eine davon ist jene auf dem Gemeindehaus.

Gemeindepräsident Stephan Bolliger (FDP) sagt, die Gemeindeverwaltung sei mit dem produzierten Solarstrom übers Jahr gesehen energieautark. Ein Förderprogramm auf Gemeindeebene mache keinen Sinn, weil der Bund bereits Subventionen spreche. «Zudem ist die Gemeinde viel zu klein für ein solches Projekt», sagt Bolliger. Letztlich sei das Solarpotenzial in Eppenberg-Wöschnau so gering, dass es kaum ins Gewicht falle.

