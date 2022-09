Olten/Niederamt: So bereiten sich Firmen auf Strommangellage vor

Region Olten/Niederamt Auf Vorrat produzieren oder Stromsparexperten anheuern: So wappnen sich lokale Firmen für die drohende Energiemangellage Würde der Strom im kommenden Winter rationiert, wären davon auch Sanitäranlagenbauer R. Nussbaum und die Schenker Storen betroffen. In der Schreinerei M. Coray wird jetzt noch mehr Wert darauf gelegt, die Sägemaschinen konsequent abzuschalten. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Mitarbeiter der «R. Nussbaum» schmelzen Metall für den Guss von Armaturen ein. Ein Stromausfall könnte die Öfen schädigen. Bruno Kissling

Die Heizung runterdrehen oder kürzer duschen: Tipps zum Energiesparen sind allgegenwärtig. Vor rund drei Wochen hat nun auch der Bundesrat eine nationale Sparkampagne gestartet. Solche offiziellen «Sparappelle» stehen zuoberst auf dem Krisenplan zur Bewältigung der drohenden Strommangellage im Winter.

Stufe zwei wäre das Verbot von Stromfressern wie Rolltreppen oder Leuchtreklamen. Als nächster Schritt ist bereits eine Stromrationierung vorgesehen. So würde der Bund Unternehmen, die jährlich über 100 Megawattstunden Strom beziehen, in ihrem Verbrauch einschränken. Im Worst-Case-Szenario kann der Strom bis zu dreimal am Tag für jeweils vier Stunden abgestellt werden.

Wir haben bei kleineren und grösseren Unternehmen aus der Region nachgefragt, wie sie sich auf einen allfälligen Strom- und Gasmangel im Winter vorbereiten. Die SBB antworteten auf die Anfrage zu den Vorbereitungsarbeiten im Werk in Olten, sie könnten keine Angaben zu einzelnen Standorten machen.

Andreas Nussbaum will Rohgusslinge auf Vorrat produzieren, damit er die Öfen im Winter, falls notwendig, für kürzere Zeit ausschalten kann. Bruno Kissling

Das Familienunternehmen R. Nussbaum AG fabriziert in Trimbach Armaturen für Sanitäranlagen und Heizungen. Insgesamt beschäftigt die Firma rund 450 Mitarbeitende und 33 Lernende. Produktionschef Andreas Nussbaum sagt:

«Das Schwierigste an der aktuellen Situation ist, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt.»

Bei allfälligen Netzabschaltungen könne die Firma ihre Produktion nicht einfach flexibel anpassen. Dies insbesondere, weil die Elektroöfen der Giesserei kontrolliert ein- und ausgeschaltet werden müssten – ein Vorgang, der mehrere Stunden dauere. Fehlen die Rohgusslinge, gehe auch den Angestellten in der Armaturenfabrik die Arbeit aus. Nussbaum sagt:

«Ein Blackout wäre das Schlimmste. Dann würden wir richtig viel Geld verlieren.»

Die Geschäftsleitung habe sich daher entschieden, den Vorrat an Gusslingen aufzustocken, um die Öfen im Notfall im Winter für zwei bis drei Wochen stilllegen zu können und trotzdem lieferfähig zu bleiben.

Zuerst wird die Gusspfanne mit einem glühenden Metallstift auf über 1000 Grad vorgewärmt. Erst dann wird die Legierung eingeschmolzen. Bruno Kissling

Mitte August habe man die entsprechende Planung gestartet, so der Produktionschef. Bei einem Temporärbüro habe die Firma zusätzliches Personal rekrutiert; das nötige Material sei ebenfalls bestellt. Was noch fehlt: eine Nachtarbeitsbewilligung, um die Produktionszeit vorübergehend um ein bis zwei Stunden zu verlängern.

Bereits setzt der Sanitäranlagenbauer Stromsparmassnahmen um. So würde bei den dafür geeigneten Maschinen über Nacht der Stecker gezogen. Vorgesehen sei zudem, Lüftung und Heizung leicht zu drosseln. Wie viel Spielraum hierfür bestehe, müsse erst noch ermittelt werden, so Nussbaum. «Eine Messmaschine funktioniert bei 20 Grad nicht gleich wie bei 18 Grad.»

Markus Coray senior, Geschäftsführer M. Coray Schreinerei. zvg

Markus Coray, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Schreinerei in Däniken, sagt: «Beim Energiesparen haben wir nicht mehr viel Spielraum.» Das Unternehmen mit 14 Angestellten und fünf Lernenden ist erst vor fünf Jahren in ein neues Produktionsgebäude gezügelt. Die Lüftung werde seither intelligent gesteuert. Die Druckluftmaschine sowie die LED-Beleuchtung seien ebenfalls auf dem neuesten Stand, so Coray.

Derzeit setze die Schreinerei vor allem auf die Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden. So habe man beim wöchentlichen Rapport besprochen, vermehrt darauf zu achten, das Licht konsequent zu löschen und vor allem den Gebrauch der Maschinen zu optimieren. Der Geschäftsführer sagt:

«Wenn jemand eine Sägemaschine fünf Minuten laufen lässt, ohne sie zu brauchen, ist das natürlich nicht optimal.»

Falls es zu Blackouts käme, bliebe dem Unternehmen nichts anderes übrig, als die Mitarbeitenden nach Hause zu schicken und die Arbeitsschichten nach der Stromverfügbarkeit anzupassen. «In eine Notstromanlage zu investieren, vermögen wir nicht», so Coray. Küchenkästli auf Vorrat zu produzieren, sei auch keine Lösung, weil die Firma ihre Produkte individuell auf Auftragsbasis anfertige.

Klar sei die aktuelle Planungsunsicherheit wie bereits während der Pandemie herausfordernd. Dennoch sagt Coray:

«Ich persönlich glaube nicht, dass es zu einer Stromrationierung kommt.»

Positiv an der aktuellen Situation sei, dass Massnahmen zum Energiesparen nun breit umgesetzt würden. «Wenn jede Firma so genau hinschaut, haben wir schon viel erreicht.»

Die Firma Schenker Storen AG mit Hauptsitz in Schönenwerd ist spezialisiert auf Sonnen- und Wetterschutzprodukte. Sie beschäftigt insgesamt 1450 Mitarbeitende, davon 850 in der Schweiz. Das Unternehmen nimmt viel Geld in die Hand, um Produktionsunterbrüche wegen der Energieknappheit abzuwenden.

Die Energieversorgung des Werkes in Schönenwerds werde aktuell stark umgekrempelt, sagt Geschäftsführer Marcel Frei. 350’000 Franken investiere die Firma, um Heizungen und Maschinen ab November statt nur mit normalem Erdgas zusätzlich mit Flüssiggas oder Erdöl betreiben zu können.

Marcel Frei, CEO Schenker Storen. Fabio Baranzini

Im kommenden Frühjahr bestückt das Unternehmen zudem mehrere seiner Gebäude mit Solarpanels. So wolle man künftig die Hälfte des verbrauchten Stroms – rund 1,3 Gigawattstunden – mit Sonnenkraft erzeugen. Kostenpunkt: 2 bis 2,5 Millionen Franken. Die Anlage war bereits seit längerem geplant, so Frei.

«Wegen der Energiekrise haben wir entschieden, das Solarprojekt möglichst schnell zu realisieren.»

Um Fragen rund um die Energiekrise kümmert sich eine neu gegründete Taskforce. Vorübergehend habe man einen Stromsparexperten angestellt, der die verschiedenen Abteilungen besuche und Sparmassnahmen aufgleise, so der Geschäftsführer. Ziel sei, den Energieverbrauch um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren.

Als eine wichtige Massnahme würden Bürogebäude wie auch Produktionsstätten nur noch auf 20 Grad geheizt. Zudem wolle man den Warmwasserverbrauch reduzieren und die Beleuchtung komplett auf LED umstellen. Frei sagt: «Bei allem Leid, den der russische Angriff auf die Ukraine verursacht, ist wenigstens das Umdenken bei der Energieversorgung ein positiver Nebeneffekt.»

