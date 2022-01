Fahrplanwechsel: Olten fast unerreichbar für Aaregäuer Gemeinden

Region Olten Neuer Postauto-Fahrplan schafft mehr Verbindungen in der Region Olten – kritische Stimmen werden trotzdem laut Die neue Postauto-Linie 127 ist seit dem 12. Dezember 2021 in Betrieb. Neu bietet sie Verbindungen im Halbstundentakt an. Aber mit einem Zwischenstopp in Aarburg-Oftringen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 06.01.2022, 17.15 Uhr

Postauto-Linie 127 steuert neu direkt von Fulenbach und Boningen den Bahnhof Aarburg-Oftringen an. Passagiere müssen hier für nach Olten auf den Zug umsteigen. Bruno Kissling

Seit dem 12. Dezember 2021 fährt der Postautobetrieb in der Region Olten nach neuem Fahrplan. Die bisherige Postauto-Linie 126 ermöglichte eine direkte Verbindung von Wolfwil, Fulenbach und Boningen nach Olten. Der neue Fahrplan hat nun den bisherigen Kurs mit der Linie 127 ersetzt: Damit ist die Direktverbindung entfallen. Ein Zwischenstopp beim Bahnhof Aarburg-Oftringen muss jetzt eingelegt und auf den Zug umgestiegen werden.

Die bisherige Linie habe ihre Reisezeit von 25 Minuten verkehrstechnisch kaum einhalten können. Auch zu Randzeiten nicht. Einerseits durch die Verkehrsüberlastung im Raum Olten. Und andererseits durch die Überlastungen auf der Strasse von und nach Aarburg. Die Folgen: 14 Minuten Verspätung bei Ankunft in Wolfwil und drei Minuten in Olten. So ist eine Anschlussgarantie am Bahnhof Olten nicht mehr gegeben. Die Fulenbacherin Monika Aerni erzählt dieser Zeitung:

«Wir haben keinen direkten Bus mehr nach Olten. Wir werden komplett abgeschnitten.»

Bereits mit ihrem Leserbrief vom 17. Dezember 2021 äusserte sie ihre Bedenken zum Fahrplanwechsel. Ein Stück Lebensqualität werde der Bewohnerschaft weggenommen: Die einzige Möglichkeit mit dem Öffentlichen Verkehr nach Olten zu gelangen sei der Weg nach Murgenthal, um dort den Zug zu nehmen. Nach Murgenthal kommt man aber nur zu Fuss.

Ihre Enttäuschung über diesen Entscheid habe sie in ihrem Leserbrief kundgeben wollen. Insbesondere weil das für gewisse Familien spezielle Umstellungen hervorruft. Denken tue sie dabei an die älteren Leute und an die Schüler, die täglich durch den Schulweg davon betroffen sind.

Pünktliche Verbindungen jede halbe Stunde

Handlungsbedarf sei auf der Linie erforderlich gewesen, erklärt Kjell Kolden, Abteilungsleiter Öffentlicher Verkehr beim Kanton. Denn wirtschaftlich gesehen hätte sie nicht weiter betrieben werden können. Grund sei das Verkehrsaufkommen zwischen Aarburg und Olten:

«Uns ist wichtig, dass wir im ÖV einen pünktlichen und zuverlässigen Betrieb haben. Wir wollen einen systematischen Fahrplan, den man sich gut merken kann.»

Obwohl die Fahrgäste nun in Aarburg-Oftringen umsteigen müssen, überwiegen die Vorteile für Kolden klar: Zusammen mit der Begleitgruppe konnte das neue Halbstundentakt-Angebot mit der Linie 127 geschaffen werden. Dieses Konzept habe mehr Verbindungen im öffentlichen Verkehr generiert, die durch den Zwischenstopp pünktlicher und zuverlässiger sein sollen.

Kritischer Ton auch Seitens der Gemeinde

Die Gemeinde Fulenbach habe sich gegenüber dem Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) klar gegen die Fahrplananpassung in schriftlicher Form ausgedrückt, erklärt Gemeindepräsident Thomas Blum. Als Leistungsteller sei es aber Sache des Kanton Solothurns, Entscheide über den Fahrplan zu fällen.

Blum sieht die Fahrplanänderung aber immer noch kritisch:

«Wir haben das Gefühl, dass hält die Leute ab, den ÖV zu benutzen. Insbesondere diejenigen, die nicht so mobil sind wie etwa ältere Leute.»

Die Solidarität der anderen Gemeinden sei nach und nach eingebrochen, meint der Fulenbacher Gemeindepräsident. Am Ende sei seine Gemeinde die Einzige gewesen, die sich gegen die Änderung im Fahrplan ausgesprochen habe, so Blum.

Bewusst sei ihm, dass die Fahrzeiten zwischen Aarburg und Olten mit dem grösseren Verkehrsaufkommen immer schwieriger würden: «Das Umsteigen ist aber von der Gesamtbetrachtung her der höhere Preis». Auch Stimmen aus der Bevölkerung, die mit der Kursänderung nicht einverstanden sind, sind gemäss Blum schon laut geworden.

Bruno Stalder, Gemeindepräsident Boningens, äusserte gegenüber dieser Zeitung seine Bedenken bereits im August: «Im ersten Moment kam vor allem das Umsteigen bei uns nicht gut an». Dennoch konnte er sich nach und nach mit der dadurch verbesserten Pünktlichkeit anfreunden.

