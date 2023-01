Region Olten Nach Neujahr ist vor der Fasnacht: «Es herrscht Vorfreude mit gespannter Erwartung» Mit der Fezübergabe und dem Guggilari starten die ersten Vorfasnachtsanlässe in Olten. Auch in anderen Dörfern der Region wird der Hilari gefeiert. Fabian Muster Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzte Fezübergabe fand am Hilari 2020 statt: Philipp Müller alias Hilarius 100. (im gelben Kostüm) erhält den Fez von seinem Vorgänger Reto Wollschlegel alias Reto dr Auerletscht. Bruno Kissling

Mit dem Hilari, dem Namenstag des heiligen Hilarius, starten auch in der Region Olten die ersten Vorfasnachtsanlässe. In der Stadt übergibt der seit 2020 amtierende Obernaar, Philipp Müller als Hilarius 100., seinen Fez und damit symbolisch die Macht an den neuen Obernaaren Reto Ulrich alias Ule dr 1 von der Herregäger Guggemusig Olte.

Beat Loosli, Fuko-Präsident, im Fasnachtsmuseum in der Schürmann-Villa an der Baslerstrasse. Bruno Kissling

«Es herrscht Vorfreude mit gespannter Erwartung», sagt Beat Loosli, Präsident des Fasnachts- und Umzugskomitees Fuko. Man freue sich auf die ersten Fasnachtsanlässe, aber es sei noch nicht klar, ob es wieder so werde wie früher. Man überlege sich immer noch einmal: «Haben wir nichts vergessen?» Gewisse Automatismen seien nicht mehr vorhanden, so Loosli. Zur Erinnerung: Die Hilari-Anlässe wie auch die Fasnacht fanden 2020 noch statt, bevor die Coronapandemie in der Schweiz ihren Lauf nahm.

Mehr Tickets im Vorverkauf abgesetzt

In Olten starten die Feierlichkeiten am kommenden Samstag bereits ab 11.30 Uhr in der Kirchgasse mit Guggenkonzerten und Festbetrieb. Abends geht es im Kulturzentrum Schützi weiter mit dem Guggilari, dem Vorfasnachtsanlass der Guggi-Zunft, sowie mit der Ruggete, die von der Tannzapfe-Zunft im Restaurant Bodega El Pato organisiert wird.

«Wir sind parat und froh, den Anlass wieder im gewohnten Rahmen wie vor Corona durchführen zu können», sagt Zunftmeister Sascha Niggli von der Guggi-Zunft. Dass nicht nur die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler selbst motiviert sind, sondern auch das Publikum, zeigt sich beim Vorverkauf über die Onlineplattform Eventfrog: «Wir konnten mehr Tickets als noch in den Jahren vor Corona verkaufen», sagt Niggli. Bereits seien rund zwei Drittel der rund 500 Eintritte weg.

Keine Mitglieder, aber gewisse Nachwuchsprobleme

Punkto Mitglieder haben die Guggen und Zünfte die Coronazeit gut überstanden, sagt Fuko-Präsident Beat Loosli. Das kann auch Sascha Niggli von der Guggi-Zunft bestätigen. «Die Mitgliederzahl ist bei uns stabil geblieben.»

Probleme hätten sie aber vermehrt mit dem Nachwuchs. Es werde zunehmend schwieriger, junge Leute für die Mitgliedschaft in einem Verein zu motivieren. «Sobald es Verpflichtungen gibt, kommt das nicht mehr so gut an», sagt Niggli. Häufig stammten jüngere Neumitglieder aus Familien, in denen bereits die Eltern bei der Fasnacht dabei waren.

In Hägendorf und Fulenbach wird Obernarr bekannt

Doch nicht nur in Olten, sondern auch in umliegenden Dörfern gehen am Hilari die ersten Vorfasnachtsanlässe über die Bühne. In Hägendorf etwa wird ab 19.15 Uhr auf dem Dorfplatz gefeiert. Wer der 44. Root ist, wird an diesem Abend enthüllt. Danach gibt es Festbetrieb im Gasthof Teufelsschlucht.

Am Samstagabend feiert auch Fulenbach den Start in die Fasnacht. Ab 20 Uhr wird im Gemeindesaal der Hilari-Ball zelebriert. Gegen Mitternacht wird die Zagge-Zunft den neuen Obernarr oder die Obernärrin bekanntgeben.

Bereits vergangenen Samstag feierten diverse Vereine in Kappel den Hilari mit einem Lampionumzug vom Schulhaus zum Restaurant Linde mit anschliessenden Auftritten von Guggen und Festbetrieb.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen