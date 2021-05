Region Olten Mehr Platz und komfortablere Wege: Velofahrende haben Ausbauwünsche Der Veloverkehr auf der Route 50 von Olten Richtung Gäu hat im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Prozent zugenommen. Nun setzt sich Pro Velo Region Olten für einen Ausbau und eine Erneuerung des Wegs ein und hat dazu eine Petition gestartet. Denise Donatsch 15.05.2021, 05.00 Uhr

Verbesserungswürdig: Der Veloweg Richtung Hägendorf besteht nur aus einem Mergelbelag. Markus Capirone

Im vergangenen Jahr konnte durch den Einsatz von neun Zählstellen an Oltner Velorouten festgestellt werden, dass die Zahl an Velofahrenden rapide angestiegen ist. Der Verein Pro Velo Region Olten mit Präsident Rolf Bruckert und Veloaktivist Markus Capirone aus Rickenbach fordern deshalb, dass nun endlich das Veloroutennetz zwischen Olten und Kestenholz den wachsenden Anforderungen entsprechend ausgebaut wird. Dabei stehen für Bruckert und Capirone zwei Schwerpunkte besonders im Fokus. Schwerpunkt Nummer eins betrifft den Mehrverkehr, welcher durch die Zählstellen gemessen werden konnte.

Die Spitze der Messungen führt dabei klar die Zählstelle am Gheidweg in Olten an, welche im Jahr 2020 eine Zunahme des Veloverkehrs im Vergleich zum Vorjahr von 21,3 Prozent auswies. Am markantesten war die Zunahme während der ausserordentlichen Lage von Mitte März bis Mitte Mai. Im April war insbesondere das Verkehrsaufkommen an den Wochenenden mehr als dreimal so hoch wie im 2019. Aber auch in der zweiten Jahreshälfte waren durchschnittlich rund 20 Prozent mehr Velofahrer auf dieser Route anzutreffen als im Jahr zuvor.

Coronakrise spielt wohl auch eine Rolle

Dies liesse sich, so Bruckert, sicher zum Teil mit der Coronakrise begründen: «Es hat vermehrt Menschen nach draussen in die Natur und aufs Velo gezogen.» Aber auch ganz generell könne seit einigen Jahre ein Zuwachs an Velofahrenden festgestellt werden. Für diesen Velomehrverkehr soll nun, rund um Schwerpunkt Nummer zwei, den Ausbau, die Strecke zwischen Olten und Kestenholz so angepasst werden, dass sie sowohl als Freizeitroute wie auch als Pendlerstrecke ideal genutzt werden kann.

Im jetzigen Zustand kann sie dies gemäss Capirone bezüglich verschiedener Aspekte wie Platz, Sicherheit und Fahrkomfort schlicht nicht erfüllen. Die Strecke ist Teil der Jurasüdfuss-Route 50 von Schweiz Mobil, welche von Olten bis nach Genf führt.

Verbesserungswürdig: Die Passage in Wangen bei Olten ist zu eng Markus Capirone

Auf diesen Streckenabschnitten besteht Verbesserungsbedarf

Steigt man in Olten aufs Velo und fährt via Gheidweg der Dünnern entlang Richtung Wangen, kommt man in den Genuss eines asphaltierten, gut ausgebauten Veloweges. Auf der Höhe des ehemaligen Zambonatigeländes mündet die Strecke jedoch in einen extrem schmalen Wegabschnitt.

«Der schmale Streckenabschnitt ist zwar nicht gefährlich, aber da er auch von Reitern und Familien mit Kindern und Hunden genutzt wird, kann es unangenehm eng werden»,

erklärt Bruckert. Aus diesem Grund sollte der Weg auf 3,5 bis 4 Meter ausgebaut werden.

Daria Hof, Gemeindepräsidentin von Wangen bei Olten, erachtet die Erweiterung dieser kurzen Wegstrecke als durchaus machbar. Es sei jedoch wichtig, die bestehende Radroute entlang der Mittelgäustrasse und Gheidstrasse in die Planung der Velorouten einzubeziehen. Platz für die Erweiterung gäbe es mehr als genug, so Capirone, es müsse einfach endlich angepackt werden. Fährt man vom Firmengelände aus weiter nach Rickenbach, gelangt man an die nächste Baustelle der Veloroute – den nach Hägendorf führenden Mergelweg, der mit einem Belag versehen werden soll, damit er auch von Skatern genutzt werden kann. Zur Kompensation wurde bereits auf die Asphaltierung des Weges entlang der Bahnlinie verzichtet.

Wer zahlt? Die Frage ist noch offen

Da bisher aber noch nicht vollständig geklärt ist, wer die Kosten für den Belag tragen muss, wurde die Umsetzung hinausgezögert. Von Hägendorf an verlässt die Veloroute ihre Bahn entlang der Dünnern und führt über Dorfstrassen und Feldwege weiter Richtung Kestenholz. Eine sehr heikle Stelle der Route befindet sich in Härkingen. Dort führt ein finsterer Viehtunnel unter der Autobahn hindurch. «Für ungeübte Velofahrer eine beängstigende Situation», so Bruckert. An Tagen mit viel Sonnenschein, sei die Durchfahrt quasi ein Blindflug. «Idealerweise würde die Veloroute nahe der Mittelgäustrasse entlangführen, damit sie vom Pendlerverkehr auch genutzt wird», postuliert Capirone. So wie sie jetzt verlaufe, sei sie zu weit weg von der Hauptverkehrsachse, um für den Alltagsverkehr attraktiv zu sein. Für Freizeitaktivitäten würde die bisherige Route zwischen Hägendorf und Kestenholz aber reichen, wenn die notwendigen Ausbauarbeiten endlich umgesetzt würden. Ziel müsse sein, da sind sich die beiden passionierten Velofahrer einig, eine pendlertaugliche Veloroute zu erstellen.

Darum sind Ausbau und Erneuerung wichtig

Der motorisierte Individualverkehr hat in den vergangenen Jahrzehnten in der Region Olten-Gösgen-Gäu wie in vielen anderen Regionen der Schweiz stark zugenommen. Damit kommen die Strassen an ihre Kapazitätsgrenzen. Daher wäre es aus zwei Gründen zentral, die vielbefahrene Gäuer Veloroute auszubauen und zu erneuern. Erstens würde es die Attraktivität des Velos als Verkehrsmittel zum Pendeln signifikant steigern, wodurch die Hauptstrassen von einem Teil der Autos entlastet würden. Damit würde auch der Verkehr entflochten, da die Velofahrenden nicht mehr die Hauptstrassen nutzen müssten. Zweitens würde die Umwelt davon profitieren, wenn mehr Menschen vom Auto auf das Velo umsteigen. «Will eine Region auch in Zukunft wachsen, was bei der Region Olten-Gösgen-Gäu der Fall ist, dann sind diese beiden Punkte unabdingbar», bemerkt Bruckert. Für ihn wie auch für Capirone handelt es sich beim Ausbau der Veloroute zwischen Olten und Kestenholz um eine absolut dringliche und zwingende Angelegenheit, die schon seit Jahren angegangen werden müsste.

Der Kanton Solothurn hat das Strassengesetz angepasst, welches in der revidierten Form am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Dieses hält fest, dass der Kanton neu neben den Kantonsstrassen und den direkt entlang von Kantonstrassen verlaufenden Velowegen auch Velowege abseits von Kantonsstrassen mitfinanzieren kann, sofern diese von kantonaler Bedeutung sind. Gemäss Informationen von Kantonsingenieur Peter Heiniger wird aus diesem Grund aktuell ein Velonetzplan entwickelt, welcher jene Routen ausweist, die von kantonaler Bedeutung sind. «Die Erarbeitung des Netzplanes muss aber noch einige Planungs- und Abklärungsschritte durchlaufen, bis es zur Verbindlichkeitserklärung kommen kann», räumt Heiniger ein.

Es dauert noch bis Ende 2022

An diesem Prozess sei man zwar dran, bis zu dessen Abschluss dauere es voraussichtlich aber noch bis Ende 2022. Erst dann könne man sagen, ob die Strecke von Olten bis Kestenholz von kantonaler Bedeutung ist und bei positivem Bescheid mit dem Ausbau beginnen. Ein entscheidendes Kriterium, ob einem Veloweg diese Bedeutung zugestanden wird, sei dessen Wichtigkeit insbesondere auch für den Alltagsverkehr. Wichtige Daten liefern dabei unter anderem besagte Zählstationen.

Markus Capirone - Gründer und Mitinhaber des Velobüro

Bruno Kissling

Rolf Bruckert, Präsident Pro Velo Region Olten Zvg