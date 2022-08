Region Olten «Keine Schnellschüsse»: Wie die Bäckereien in der Region mit der Energiekrise umgehen Überstunden leisten, die Öfen besser füllen oder andernorts Strom sparen: So reagieren der Pino Beck in Olten, die Bäckerei Zimmermann in Obergösgen und die Bäckereikette Wälchli auf die hohen Energiepreise. Über kurz oder lang drohen Preisaufschläge. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Pino-Bäcker Daniel Schär will trotz Mehrkosten vorerst auf Preisaufschläge verzichten. Er habe gelernt, keine Schnellschüsse zu machen. Bruno Kissling

«Kann ich das noch schnell abschliessen?», fragt Pino-Beck Daniel Schär, während er drei grosse Bleche voller Rosinenbrötchen vom Gestell auf die Arbeitsfläche schiebt. Schnell tupft er einen Pinselstrich Eigelb auf jedes Brötchen, macht mit einem Messer je zwei Schnitte. Schon rotieren die Brötchen im grossen Backofen mitten im Ladenlokal.

Der Ofen ist neu und gasbetrieben. Sein über 20-jähriger Vorgänger hatte vor knapp einem Jahr ausgedient. Für Schär war klar, dass er beim Gas bleibt. Anders als ein klassischer Bäckereibetrieb produziere er vor allem tagsüber. Dann sei der Strom viel zu teuer.

Bereits andere Herausforderungen überdauert

Wie viel mehr er nun wegen der steigenden Gaspreise zahlt, kann der Stadtbäcker nicht genau beziffern. Das müsse er in den Rechnungen nachschauen. Vier bis fünf Prozent des Umsatzes habe er bislang für Gas und Strom ausgegeben.

Auch wenn die Ausgaben für die Energie wie auch jene fürs Verpackungsmaterial steigen, will der 62-Jährige vorerst keine Preisaufschläge machen. Er sagt:

«Wenn ich in bald 30 Jahren etwas gelernt habe, dann keine Schnellschüsse zu machen.»

Als die Oltner Innenstadt 2013 autofrei wurde, habe sich die Kundschaft vom einen Tag auf den andern halbiert. Ein «Trainingslager im Betriebsmanagment» sei das gewesen, so Schär. Schon vor der Energiekrise habe er die Bäckerei mit einem Minimum an Personal geführt.

Die Hitze beschäftigt mehr als die Energiepreise

Schär zeigt auf die Sonnenstore vor der Bäckerei. «Wir machen die Stadt glücklicher» steht darauf. Damit meine er alle Oltner, auch jene mit schmalem Budget. Preisaufschläge müssten deshalb wohl überlegt sein. Andererseits seien seine Kundinnen und Kunden darauf sensibilisiert, was sie zahlen. Auch darum wolle er keine Schnellschüsse landen.

Die brütende Hitze in der Stadt schlägt auf den Appetit. Daniel Schär sagt, seine Kundschaft esse aktuell lieber Glace als Dessert. Bruno Kissling

Klar werde er die Ausgaben für die Energie im Auge behalten, so Schär. Sich die Zeit mit Buchhaltung und Preisstrategie zu vertreiben, bringe aber nichts. Vorerst heisse seine Lösung, günstiger und länger in der Backstube zu arbeiten. Dort spüre er aktuell weniger die Folgen der Energiekrise, sondern jene der Hitze. «Bei diesen Temperaturen essen die Leute viel lieber Glace als Dessert.»

70-Stunden-Woche gehört zum Alltag

Auch für Markus Zimmermann von der Bäckerei-Konditorei Zimmermann in Obergösgen sind die steigenden Energiepreisen derzeit noch ein Hintergrundproblem. «Unsere grösste Herausforderung ist der Personalmangel», stellt er gleich zu Beginn klar.

Die Bäckerstube von Markus Zimmermann ist unterbesetzt. Grössere Aufträge muss er deshalb immer öfter ablehnen. Bruno Kissling

Aktuell arbeite nur noch ein Angestellter mit ihm in der Backstube. Die beiden Lehrstellen blieben unbesetzt. Die Konsequenz: Zimmermanns Arbeitswoche hat mittlerweile 60 bis 70 Stunden. Denn Bestellungen habe er genug. Der Bäckermeister sagt:

«Wenn ich sogar Stammkunden sagen muss, dass ich ihre Aufträge nicht annehmen kann, schmerzt das.»

Vor den Betriebsferien hab er sich ernsthaft überlegt, wie lange er so noch weitermachen wolle.

Wenig Spielraum fürs Energiesparen

Von den steigenden Energiepreise hat Zimmermann bisher noch nichts gespürt. Sein Ofen wird mit Strom geheizt. Als Kleinbetrieb hat er keine langfristigen Verträge mit einem Energielieferanten abgeschlossen, sondern muss sich wie auch Privathaushalte ab Januar mit den neuen Stromtarifen arrangieren.

Klar sei, dass er einen Aufpreis von 30 oder 40 Prozent nicht einfach schlucken könne. «Unsere Gewinnmargen sind bereits sehr klein», so Zimmermann. Welche Artikel wie viel teurer würden, könne er noch nicht sagen; Preisaufschläge, insbesondere jene bei den meistverkauften Produkten, müsse er sorgfältig kalkulieren.

Viel Spielraum, um Energie zu sparen, sieht Zimmermann nicht. Den Ofen heize er seit jeher nur einmal auf, nachts bei Niedertarif. Zuerst würden die Brote gebacken, danach in wohl definierter Reihenfolge die Produkte, die weniger Hitze brauchen. Gerade eben, habe man jedoch im Team diskutiert, den Geschirrspüler eine Stunde später anzuschalten, um so Strom zu sparen.

Gipfeli müssen enger zusammenrücken

Energiesparen heisst das Gebot der Stunde bei der Bäckereikette Wälchli, die vom Hauptstandort in Rothrist unter anderem drei Filialen in Wangen bei Olten, Trimbach und Olten beliefert. Geschäftsführerin Ruth Haab sagt: «Im Moment probieren wir, effizienter zu arbeiten, um so Preisaufschläge zu verhindern.»

So backe man beispielsweise zwei Produkte zusammen und achte darauf, die Öfen gut zu befüllen. «Früher haben wir locker gesagt, jetzt schieben wir noch 20 Gipfeli in den Ofen – jetzt nicht mehr», so Haab.

Die Wälchli-Filiale in Wangen bei Olten: Vorerst sind Brote und Gipfeli hier noch zu den gleichen Preisen wie Anfang Jahr zu kaufen. Bruno Kissling

An ihren verschiedenen Standorten betreibt die Grossbäckerei Öfen mit Gas, solche mit Öl wie auch elektrische. Den Öltank habe man soeben gefüllt und doppelt so viel bezahlt, so die Geschäftsführerin. 60 000 Franken mehr habe der Strom im ersten Halbjahr gekostet. «Jedes Produkt wird teurer, weil die Transportkosten steigen.» Über kurz oder lang werde man Preisaufschläge nicht verhindern können.

