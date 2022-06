Region Olten «Es wächst und gedeiht»: Die Gemüse-Genossenschaft nimmt Fahrt auf Mitglieder der Genossenschaft «Feuer & Bohne» bauen in Wangen bei Olten und Winznau ihr eigenes Gemüse an. Das Projekt wächst – wie auch das Gemüse auf dem Feld. Felix Ott Jetzt kommentieren 02.06.2022, 11.00 Uhr

Im Grenzgebiet zwischen Wangen bei Olten und Olten befindet sich eines der Felder von «Feuer&Bohne». Bruno Kissling

Die Genossenschaft «Feuer & Bohne» baut in Wangen bei Olten und Winznau gemeinschaftlich Gemüse und Obst an. Die Mitglieder erhalten gegen einen Abobeitrag sowie gelegentliche Arbeitseinsätze wöchentlich das selbst gezogene Gemüse und Obst. Gründerin und Vorstandsmitglied Sandra Walder sagt:

«Das Angebot ist querbeet. Es hat für jede und jeden etwas dabei.»

Sandra Walder ist Gründerin und Vorstandsmitglied von «Feuer&Bohne» Achim Günter

Von Salat über Fenchel bis Auberginen bauen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter verschiedenste Gemüsesorten an. Mittlerweile haben sie dafür drei Plätze in Wangen bei Olten und einen in Winznau gepachtet. Darunter auch einige Obstbäume, die im Herbst Früchte tragen werden.

Ausserdem konnte ein gebrauchter Folientunnel übernommen werden. Dieser ist rund 30 Meter lang und 8 Meter breit. Darin werden die wärmeliebenden Pflanzen wie beispielsweise Tomaten herangezogen.

Regelmässige Mitarbeit ist Pflicht

Das Projekt laufe sehr gut, sagt das Vorstandsmitglied. «Es wächst und gedeiht.» Aktuell besteht die Genossenschaft aus rund 80 Mitgliedern. 45 Gemüseabos wurden bereits verkauft. «Es sind also noch etwa 15 Abos zu vergeben», betont Walder. Ausserdem wurde bereits eine 50 Prozentstelle mit einer Gemüsefachkraft besetzt. «Sie hält die Fäden zusammen und koordiniert den Betrieb.»

Anfang Juni wird zum ersten Mal ausgeliefert. Doch zwei Mal wurde bereits geerntet, erzählt Walder. In der Zwischenzeit wurde das Angebot noch ein bisschen umstrukturiert. So konnte beispielsweise der Logistikprozess deutlich optimiert werden.

Die Ernte und die erste Auslieferung steht kurz bevor. Bruno Kissling

Die Abonnentinnen und Abonnenten erwerben einmalig Anteilsscheine der Genossenschaft zu 250 Franken. Hinzu kommen regelmässige Arbeitseinsätze und je nach Grösse des Haushalts, ein Gemüseabo von 1200 bis 2000 Franken jährlich. Anschliessend wird die Ernte wöchentlich unter den Abonnentinnen und Abonnenten aufgeteilt.

Kein Ausbau, sondern an Betrieb gewöhnen

Bisher habe «Feuer & Bohne» durchweg positives Feedback erhalten. Die Verpächterpächterinnen und Verpächter seien sehr unterstützend und würden auch einmal Geräte ausleihen, wenn etwas fehlt, so die Gründerin.

Nun will sich die Genossenschaft an den Betrieb gewöhnen und die Felder optimieren. Bruno Kissling

Das Angebot soll nun konsolidiert werden. Weitere Anbauflächen seien noch nicht geplant, so Walder. Die grossen Ziele seien vorerst, die letzten 15 Abos zu verkaufen und dann die Gemeinschaft durch verschiedene Anlässe sowie gemeinsame Arbeit zu pflegen.

Ausserdem müssen ein paar Ecken der gepachteten Grundstücke noch umgestaltet werden, so beispielsweise in Winznau. Die Gemeinschaft will den jetzigen Groove beibehalten und sich an den Betrieb gewöhnen.

