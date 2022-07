Trockenheit: Noch ist die Situation nicht dramatisch

Region Olten «Die Tiere leiden unter der Hitze fast mehr als wir Menschen»: So reagieren Landwirte auf die hohen Temperaturen Die Landwirtschaft in der Region Olten spürt den fehlenden Regen und die Hitze. Mittlerweile wird neben Gras auch Heu und Silage an die Tiere verfüttert. Urs Huber Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Samuel Keiser sagt: «Derzeit wird auch Heu verfüttert.» Patrick Lüthy

«Abschliessend lässt sich eigentlich noch nichts sagen.» Samuel Keiser, Landwirt aus Fulenbach, gilt grundsätzlich als Optimist. «Natürlich ist die Lage wegen der Trockenheit eher angespannt», sagt er. Aber das könne sich in der Landwirtschaft schnell ändern. Noch sei die Lage nicht dramatisch. «Wenn der Regen noch rechtzeitig kommt, normalisiert sich die Situation fast mit einem Schlag.»

Verglichen mit dem Sommer 2003, als wirklich Futter dazugekauft werden musste, kann derzeit nicht von einer alarmierenden Situation die Rede sein. Noch hat Keiser die Möglichkeit, das Vieh weiden zu lassen. Auch wenn dort «momentan nicht viel wächst», wie er sagt. Darum werden zusätzlich Heu und Maissilage aus eigenen Beständen verfüttert, was an sich nichts Ungewöhnliches ist. Keiser sagt:

«Es kommt immer wieder mal vor, dass ein Schnitt ausfällt.»

Aber es sei klar: «Wenn’s jetzt noch drei, vier Wochen nicht regnet, spitzt sich die Lage schon zu.»

Die Wohlfühltemperatur einer Kuh

Was für Keiser aber feststeht: «Die Tiere leiden unter der Hitze fast mehr als wir Menschen.» Einer Milchkuh etwa sei’s bei rund 5 Grad am wohlsten. Gemäss Fachliteratur liegt deren Wohlfühltemperatur zwischen -7 und +17 Grad Celsius.

Werden die 20 Grad überschritten, sind die Tiere belastet. Und auch die Milchmenge nimmt ab. Deswegen werden bei solch klimatischen Bedingungen Stalllüfter in Betrieb genommen oder Sprühanlagen eingerichtet. Sofern man welche hat. «Das wird von den Tieren sehr geschätzt», sagt Keiser.

Yves Mollet: «Vielleicht ist das Futterangebot an Gras etwa um einen Drittel geringer als in normalen Jahren.» Patrick Lüthy

Was im Westen des Bezirks Olten gilt, gilt ebenso im Niederamt. Für den Lostorfer Landwirt Yves Mollet präsentiert sich die Lage ähnlich. «Vielleicht ist das Futterangebot an Gras etwa um einen Drittel geringer als in normalen Jahren», sagt er unaufgeregt. Und: Es fehle auch das Junigras. Denn schon der letzte Monat sei eher zu trocken gewesen.

Kompensiert wird dieses entstandene Minderangebot jetzt über Maissilage und hauptsächlich Heu aus Hofbeständen. Nachts hält Mollet seine Tiere auf der Weide. Nicht des Futterangebots, sondern vor allem der Kühle wegen. Dabei könnten die Tiere sich erholen. Der leere Stall, der mit einer Ventilation ausgerüstet ist, kann über Nacht ebenfalls auskühlen. Mollet sagt:

«Ab 30 Grad merkst du einen markanten Rückgang der Milchproduktion und die Tiere atmen hörbar schwerer.»

Milchkühe nämlich mögen’s, wie bereits erwähnt, eher frisch oder gar kalt, wie auch im aktuellen «Schweizer Bauer» nachzulesen ist. Selbst Temperaturen bis -20 Grad würden ihnen nichts anhaben können, sofern die Tiere trocken und windgeschützt stehen.

Wogegen sie auf übermässige Wärme, von der die Milchkuh schon selbst aufgrund ihrer Milchleistung viel produziert, sehr empfindlich reagiert. «Sie fressen auch deutlich weniger unter diesen Bedingungen», sagt Mollet, der sich vor einem allfälligen Futtermangel auf dem eigenen Hof nicht fürchtet. «Es gibt durchaus Regionen, wo’s deutlich mehr geregnet hat als bei uns», meint er. Die Futterbeschaffung auswärts wäre nach seiner Einschätzung keine grössere Herausforderung.

Markus Wyss, Stall du Mont: «Derzeit wächst kein Futter nach.» Patrick Lüthy

Und wie siehts im Oltner Stall Du Mont aus, an der Nordostflanke des Born? Markus Wyss, zusammen mit Ursula Friedli Besitzer des Betriebs, meint, der laufende Sommer habe den Stall du Mont bislang noch vor keine grösseren Probleme gestellt. «Bei der Gerste hatten wir aufgrund der Trockenheit gewisse Ausfälle zu verzeichnen, sonst aber liegen die Erträge sicher im üblichen Rahmen.»

Nur keine Aufregung

Auch wenn der zweite Schnitt bestimmt etwas unter den Erwartungen bleibe. «Ein guter Herbst kann da noch viel korrigieren.» Bezüglich Futtervorräte ist der Stall du Mont gut bestückt. «Ich glaube, es müsste ein Extremjahr sein, wenn wir da in grosse Verlegenheit kämen», meint Wyss. Obwohl: «Die Weiden sind natürlich braun jetzt, weil derzeit wächst dort bei der Trockenheit praktisch nichts nach.» Aber wie Keiser meint auch Wyss: Die Situation kann sich rasch ändern.

Die Pferde übrigens würden sich nicht viel aus der Hitze machen, sofern gut trainiert. «Bis jetzt zog immer eine leichte Bise über’s Land. So war’s nicht allzu extrem», sagt Wyss. Allenfalls könnten Bremsen, die Quälgeister, zur Plage werden. Über Nacht bleiben die Tiere jeweils draussen; tagsüber, wenn sie nicht im Betrieb gebraucht werden, im Schatten. «Oder aber sie haben die Möglichkeit, sich im Schatten aufzuhalten», wie Wyss sagt.

