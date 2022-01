Fasnacht: Kappel und Fulenbach planen eine Light-Version

Region Olten Die Fasnacht wegen Corona sausen lassen? Nein, in Kappel und Fulenbach gibt es eine Lightversion Die Närrinnen und Narren der Gemeinden Kappel und Fulenbach wollen der Bevölkerung etwas bieten. Auch wenn das Fasnachtsprogramm weit kleiner ausfällt als üblich. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 26.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bevor die Pandemie ihren Lauf nahm: der Fasnachtsumzug in Fulenbach im Jahr 2020. Julian Stettler (Archiv)

Anfang Januar wurde der Hilari samt Lampion-Umzug in Kappel abgesagt. Nun steht fest: Die Kappeler Fasnacht wird trotzdem in einer Lightversion stattfinden; zwar ohne Umzüge, aber auf eine Beizerrunde mit Schnitzelbänke soll dieses Jahr nicht verzichtet werden.

Dominique Studerus, Zunftschreier der Kappeler Bräntezunft, erklärt auf Anfrage, dass die Schnitzelbankrunde nicht wie gewohnt auch in anderen Dörfern stattfinden werde. Stattdessen beschränke man sich auf zwei Gastrobetriebe im Dorf, dem Landgasthof Kreuz und dem Restaurant Linde. Platz hat es für rund 100 bis 120 Personen. «Wir wollen positive Stimmung machen.»

Schnitzelbänke im Sitzen

Zusammen mit auswärtigen Zünften und Guggenmusik sollen in den beiden Gastronomien Auftritte gemeistert werden. Auf Schnitzelbänke im Freien habe man sich ganz bewusst dagegen entschieden. Grund sei die Kälte, bekräftigt Studerus. Die Beizerfasnacht finde im Sitzen unter 2G statt. «Auch wir aus der Zunft sitzen», sagt Studerus lachend. Dies sei mit den Restaurantbetrieben so abgesprochen und deren Einverständnis eingeholt worden.

«Wir halten uns an alle Vorschriften», bekräftigt er weiter. Das Programm der Fasnacht light werde ausschliesslich im Dorf publiziert. Es sei ein Versuch der Zunft, den Zusammenhang in der Gemeinde zu fördern. Studerus betont:

«Deshalb sind wir froh, dass wir trotzdem etwas machen können. Auch wenn es in einer kleineren Version ist.»

Kappeler Beizenfasnacht wird dieses Jahr etwas anders aussehen: Die Schnitzelbänke werden sitzend vorgetragen. Patrick Lüthy (Archiv)

Auch in Fulenbach wurde der Hilari abgesagt. Die Narrenwelt lässt sich die Fasnacht aber nicht nehmen und strebt eine Lightversion an. Im Unterschied zu Kappel wird auf eine Beizerfasnacht verzichtet. Nicht zuletzt wegen Gastronomie-Mangel, wie Lukas Wyss, Ober-Zagg der Fulenbacher Zaggen-Zunft, weiss. Deshalb versuche man alles im Freien und in einem kleinen Rahmen ohne einen Umzug umzusetzen. Wyss bekräftigt:

«Die Mehrheit ist ‹giggerig› an eine Fasnacht zu gehen. Es ist aber jedem klar, dass diese derzeit nicht wie früher stattfinden kann.»

Am Freitagabend soll eine Strassenfasnacht stattfinden. Das heisst: Auf dem abgesperrten Schulhofplatz werde Essen und Trinken verkauft. Musikalische Unterhaltung gibt es seitens der eigenen und der auswärtigen Guggen auf der Bühne. Fasnachtssonntag sei dann Familientag. Auch dieses Programm finde draussen auf dem Schulhofplatz statt. Ohne Bewegung durch die Strassen, betont der Ober-Zagg.

Fasnachtsbrauch soll erhalten bleiben

Beide Fasnachtsveranstaltungen im Freien sind ab 300 Personen an die 3G-Pflicht gebunden. «Wir versuchen, das Bestmögliche zu machen und achten darauf, dass wir uns nicht in der Grauzone befinden», betont Wyss. Ein entsprechendes Gesuch wurde bei der Gemeinde zur Bewilligung eingereicht. Ausgenommen von der 3G-Zertifikatspflicht sei hingegen die geplante Chesslete und das Bööggverbrennen. Eine Menschenansammlung über 300 Leute sei nicht zu erwarten, führt Wyss aus.

Fulenbachs Gemeindepräsident Thomas Blum bestätigt den Erhalt des Schutzkonzepts. Dieses sieht vor, dass der Schulplatz mittels Gittern abgesperrt wird, um die 3G-Kontrollen am Eingang durchführen zu können. Er werde dieses der Baukommission noch vorlegen.

Aus Blums Sicht sei das Konzept in Ordnung:

«Ich habe für die Fasnacht light das Okay gegeben.»

Natürlich unter der Voraussetzung, dass sämtliche Bestimmungen im Freien strikt eingehalten werden. «Das ist mir ein grosses Anliegen», führt er weiter aus. Hauptziel der Fasnacht light sei gemäss Blum, dass der Brauch nicht in Vergessenheit gerate. Werde der Bund oder der Kanton weitere Massnahmen erlassen, sage man die Fasnacht light ab.

Das Solothurner Gesundheitsamt beobachtet die aktuelle epidemiologische Lage aufmerksam und rät den Gemeinden zu einer zurückhaltenden Praxis bei der Bewilligung von Anlässen. Auf Anfrage erklärt Mirjam Andres, Leiterin Kommunikation Pandemiebewältigung:

«Es liegt im Ermessen der Gemeinden, einen Fasnachtsumzug zu bewilligen, sofern nicht mehr als 1000 Personen erwartet werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen