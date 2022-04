Rarität Fulenbachs Bulldog: Zum Gipfeli-Holen ist der Oldtimer definitiv ungeeignet Fünf Fulenbacher kümmern sich jetzt um den gemeindeeigenen Lanz Bulldog. Sie wissen: «Husch, husch» ist der Traktor nicht startklar. Urs Huber Jetzt kommentieren 27.04.2022, 19.00 Uhr

Die «Bulldog-Kümmerer», von links: Lukas Gaugler, Daniel Jäggi, Steve Schmid, Markus Jäggi, Roland Wyss (Gemeindevizepräsident), Benjamin Kiener und Stephan Jäggi. Die Brüder Stephan, Markus und Kuno Jäggi haben der Gemeinde Fulenbach Mitte der 1980er-Jahre die Bulldog geschenkt. Bruno Kissling

Nein, zum Gipfeli-Holen am Sonntagmorgen ist er definitiv nicht geeignet: der Lanz Bulldog mit Jahrgang 1935. Auch an keinem anderen Wochentag käme er dafür in Frage. Zu laut, zu aufwendig die Startvorbereitungen. Mit einer knappen Viertelstunde muss man alles in allem schon rechnen. Doch davon ­später.

Seit bald 40 Jahren im Besitz der Gemeinde

Seit Mitte der 1980er-Jahre ist der mittlerweile bald 90-jährige Traktor im Besitz der Gemeinde Fulenbach. Zu Beginn der 1980er-Jahre kauften sich die Brüder Markus, Stephan und Kuno Jäggi einen Lanz Bulldog und setzten damit eine Jugenderinnerung um. In Norddeutschland entdeckten sie einen und holten ihn via Freiburg im Breisgau nach Fulenbach.

Jugenderinnerungen bedürfen in aller Regel eine Auffrischung. Dies war auch bei der Bulldog Modell HR7 der Fall. In rund 800 Arbeitsstunden haben die drei Brüder die Maschine zwischen 1983 und 1985 restauriert. «Auspuffkamin und Glühkopf fehlten», sagt Stephan Jäggi.

Unten rechts die Kammer mit dem Glühkopf (nicht sichtbar), der zum Start mit einem Brenner befeuert werden muss. Bruno Kissling

Eben, der Glühkopf. Eines jener spezifischen Dinge, welches den Charakter der Bulldog ausmacht und ihn fürs Gipfeli-Holen nicht eben prädestiniert. Eh man das Gefährt starten kann, muss mit der Flamme des Bunsenbrenners, wie wir ihn der Einfachheit halber nennen, der Glühkopf zum Glühen gebracht werden.

Daran entzündet sich dann der Dampf des eingespritzten Treibstoffs. 10 bis 15 Minuten kann das Prozedere allerdings schon dauern, ehe der Motor des 35 PS starken und gut 30 km/h schnellen Gefährts lautstark und begleitet von eindrücklichen Vibrationen gestartet ist.

Giesserei von Roll in Olten in Anspruch genommen

Die fehlenden Teile konnten in der damaligen Giesserei von Roll in Olten nach Vorlagestücken eines andern Traktors neu geformt und gegossen werden.

«Viele weitere kleinere sowie grössere fehlerhafte und defekte Teile wurden aus einem Stück Eisen neu erstellt»,

erzählt Jäggi weiter. 1986 dann ging der Oldtimer als Schenkung an die Gemeinde über. Der Bulldog wurde dadurch zum möglichen Exponat eines künftigen Dorfmuseums. Der notwendige Unterhalt geriet dadurch etwas in den Hintergrund.

Was auch als Lenkrad dient, wird jetzt zum Starten des Motors genutzt. Bruno Kissling

Jetzt aber nimmt sich im Dorf eine Gruppe technikaffiner Männer der Bulldog an. Einer unter ihnen: Steve Schmid, gleichzeitig so etwas wie deren Leiter. «Wir sind organisatorisch der Entsorgungs-, Natur-, Umwelt-, Forst- und Allmendkommission angegliedert und derzeit noch ohne Budget», sagt er.

Im laufenden Jahr aber wollen sich die fünf drei Mal treffen, um sich gewisser Dringlichkeiten und Schwachstellen anzunehmen.

«Die Kupplung wollen wir sichten, ebenso die Einspritzpumpe»,

so Schmid. «Am meisten erstaunt hat mich, dass der Bulldog schon im ersten Anlauf ansprang», sagt er. Zum Quintett gehört auch Routinier Stephan Jäggi, der an der Bulldog selbst nach der Schenkung ab und an die gröbsten Serviceleistungen erbracht hat.

Rückwärtsfahren – nicht ganz so einfach

Sitzkomfort von 1935, nicht zu unterschätzen. Bruno Kissling

Auch die Umsteuerung gelang auf Anhieb. Umsteuerung? Zum Rückwärtsfahren mit dem Traktor muss die Drehrichtung des Motors geändert werden. Dazu wird die Drehzahl so weit gesenkt, dass der Motor fast zum Stehen kommt, um dann durchs Gasgeben im richtigen Moment eine Frühzündung auszulösen, die den Motor im Kompressionstakt zurückwirft, sodass er in entgegengesetzter Richtung weiterläuft. Voilà.

Alles in Ordnung: Die Kühlelemente werden noch längere Zeit halten. Bruno Kissling

Für Lukas Gaugler, auch ein «Bulldog-Kümmerer», ist der rein mechanische Aspekt am faszinierendsten. «Und der Klang der Maschine, wenn sie läuft.» Er war es, der darauf drängte, den Traktor schon bei der ersten Begegnung zu starten. «He ja», sagt er noch: «Anschauen ist schon gut, aber sie laufen sehen und hören, ist noch besser.»

