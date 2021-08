Rainer von Arx Lebenstraum erfüllt: Oltner gründet in der Pandemie einen Verlag für Spoken-Word-Literatur Rainer von Arx hat die coronabedingte Pause in der nationalen Bühnenkunstszene genutzt, die Buchedition «merkwürdig» zu gründen. Denise Donatsch 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rainer von Arx ist Inhaber von next-step und kunstprojekte.ch und jetzt auch Herausgeber einer neuen Buchreihe. Patrick Lüthy

Im März 2020 fasste Rainer von Arx den Entschluss, die shutdown-bedingt geschenkte Zeit dafür zu nutzen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen: Er gründete den Verlag «edition merkwürdig». Dabei kann der Geschäftsführer der Oltner Kleinkunstagentur «Kunstprojekte.ch» sein neues Standbein hervorragend mit seinem Kerngeschäft verbinden. Denn in erster Linie kommen auch in den von ihm verlegten Büchern Bühnenkünstler zu Wort.

«Die Idee gor schon lange in meinem Kopf. Auch, weil mich Bücher seit meiner Kindheit faszinieren», erklärt von Arx. Und da er seit zehn Jahren feststellte, dass es im Bereich der Spoken-Word-Literatur – eine Kunstform, die Literatur und Performance vereint – viel zu wenige Verlage gibt, habe er die Chance gepackt. Dass er damit richtig lag, zeigte spätestens die Reaktion der Autorinnen und Autoren: «Kaum war bekannt, dass ich einen Verlag gegründet habe, flogen mir die Manuskripte nur so zu», erklärt er.

Die beiden Erstlinge von Valerio Moser/Dominik Muheim und Christoph Simon. Patrick Lüthy

Schwellenängst nehmen als Auftrag

Aber nicht nur für Kunstschaffende sieht von Arx einen Nutzen in seiner Verlegertätigkeit; er ist ebenfalls interessiert daran, den Menschen Schwellenängste zu nehmen und ihnen den Zugang zu Kunst und Literatur zu erleichtern. Um einem breiten Publikum diesen Zugang denn auch zu ermöglichen, hat sich der edition-merkwürdig-Verlag auf drei merkwürdig-Kategorien spezialisiert: «merkwürdig klassisch», «merkwürdig anders» sowie «merkwürdig leben». Dabei deckt jede Kategorie einen anderen Bereich an Textarten ab. Das Wort merkwürdig hat Rainer von Arx bewusst gewählt, da er die Doppeldeutigkeit – seltsam, aber auch bemerkenswert – mag.

Bei der Aufmachung der Bücher legt der 46-Jährige grossen Wert auf Qualität und Ästhetik. Das ist aber noch nicht alles. «Zwei Tage lang habe ich mit der Buchgestalterin Petra Bürgisser verschiedene Papiere angefasst, bis ich das richtige gefunden habe, denn auch die Haptik ist ein wichtiger Bestandteil eines Buches.»

Erste Auflage schon fast verkauft

Im Frühjahr 2021, ein Jahr nach Verlagsgründung, konnte von Arx das erste Buch aus der Kategorie «merkwürdig klassisch» publizieren. Verfasst wurde es vom Berner Künstler Christoph Simon, unter anderem Gewinner des Salzburger Stiers. Inhalt des Buches: Lyrik. «Ich bin sehr stolz darauf, dass mein erstes publiziertes Buch Poesie enthält», erklärt von Arx. Üblich sei dies nämlich nicht, da heute kaum mehr Lyrik gelesen werde. Oder wer könne schon von sich behaupten, vor dem Zu-Bett-Gehen noch ein paar Gedichte zu studieren?

Rainer von Arx ist Herausgeber einer neuen Buchreihe. Patrick Lüthy

Simons Poesiebuch bietet allerdings mehr als blosse Verse; der Autor genehmigt den Lesenden auch einen Blick in den Entstehungsprozess seiner Texte Nebst den eigenwillig formulierten Texten gibt es darum auch ganze Seiten mit handgeschriebenen Notizen. Diese lassen erkennen, dass ein guter Text erarbeitet werden will und selten im ersten Anlauf fertiggestellt werden kann. Und obwohl das Lesen von Poesie wohl tatsächlich nicht mehr ganz so populär ist wie zu Shakespeares Zeiten: Simons Buch scheint anzukommen. Die 700 Exemplare der ersten Auflage sind jedenfalls praktisch ausverkauft.

Aus der Kategorie «merkwürdig anders»

Das zweite Buch, welches im Mai 2021 erschien und einen Monat später im mittlerweile geschlossenen Oltner Kultlokal Coq d’Or seine Taufe feierte, trägt den originellen Titel «Und was die Menschheit sonst noch zu bieten hat – Erlebnisberichte». Das vom Langenthaler Valerio Moser und Liestaler Dominik Muheim geschriebene Buch erschien in der Kategorie «merkwürdig anders» und wurde in der Form eines Tagebuchs verfasst. Schon der erste Satz des Klappentextes animiert zum Schmunzeln und lässt vermuten, dass es sich hier nicht um 08.15-Unterhaltung handelt. Dies hatte von Arx auch so geplant. «Jene Bücher, welche unter der Kategorie ‹merkwürdig anders› erscheinen, dürfen freakig und frech sein.»

Rainer von Arx. Patrick Lüthy

Amüsement und Provokation als Programm

Die beiden Autoren, welche bereits im Alter von 33 und 31 Jahren auf eine erfolgreiche Bühnenkarriere zurückblicken dürfen, haben sich ein ganz spezielles Konzept für ihr Werk ausgedacht: Das Besuchen von Orten, um welche sie normalerweise einen grossen Bogen machen würden – von einer David-Hasselhoff-Kreuzfahrt bis zur Waffen-Sammelbörse ist alles dabei –, um schliesslich über das dort Erlebte zu schreiben. Dabei hätten sie jedoch nie den Respekt gegenüber den «etwas anderen» Menschen verloren – Amüsement, aber auch provokative Textpassagen sind Programm. «edition merkwürdig», dessen Mutterverlag der von Matthias Burki geführte und in Luzern beheimatete «Der gesunde Menschenversand» ist, plant bereits die nächsten Bücher – eine Autorin ist dabei gesetzt.



https://edition-merkwuerdig.ch