Raiffeisenbank Wegen Umbau: Gretzenbach verabschiedet sich von Geldautomaten Im Zuge einer Ortszentrumsplanung muss die Gemeinde Gretzenbach künftig auf ihren Bankautomaten verzichten. Cyrill Pürro 16.04.2021, 18.00 Uhr

Dem Gretzenbacher Bankautomaten geht es am 30. September an den Kragen.

Bruno Kissling/Archiv

Die Raiffeisenbank Däniken-Gretzenbach muss per 30. September ihren Bankautomaten an der Köllikenstrasse in Gretzenbach ausser Betrieb nehmen. So berichtet die Raiffeisenbank Däniken-Gretzenbach in einer Medienmitteilung aus der Generalversammlung vom 14. April.